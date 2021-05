Istanbul est bleu: après neuf ans, Roman Abramovich a de nouveau une finale de la Ligue des champions après la tempête de Chelsea devant le Real Madrid

Une campagne européenne qui n’avait pas semblé prometteuse sous Frank Lampard pourrait maintenant se terminer avec gloire après une finale entièrement anglaise contre le leader de la Premier League Manchester City, la place de Chelsea scellée par une victoire confiante 2-0 contre Madrid, 13 fois vainqueur, à Stamford Bridge mercredi.

Pour un homme dont la conviction et le succès devant le but ont été fréquemment remis en question lors de sa première saison au club, Timo Werner n’aurait pas pu demander plus d’un cadeau que le but avec lequel il a mis son équipe en avant après 28 minutes, le rebond. de la puce de Kai Havertz sur la barre transversale lui tombant pour hocher la tête à bout portant pour faire 2-1 au total.

« J’ai dû attendre longtemps pour que le ballon tombe, » l’attaquant allemand admis par la suite dans BT Sport. «C’était comme des heures à attendre que le ballon arrive… c’était un objectif facile pour moi.

FT. TOUT EST FINI! NOUS SOMMES DANS LA FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS! 😁 pic.twitter.com/hOgSc20pKO – Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 mai 2021

« Une chose que vous pouvez nous dire aujourd’hui, c’est que nous aurions pu décider du match plus tôt en seconde période mais, au final, ce n’est pas facile de jouer contre le Real Madrid et nous l’avons très, très bien fait. »

Le gardien Edouard Mendy était dans une forme inspirée, faisant basculer une frappe féroce et une tête puissante du tueur à gages Karim Benzema lors d’une paire de beaux arrêts en première période.

Le danger venait presque entièrement de Chelsea en seconde période, mais le gaspillage auquel Werner a fait allusion semblait les hanter après Havertz et N’Golo Kante – l’homme vedette à nouveau, répétant sa majestueuse performance en Espagne – ont tous deux vu des tirs sauvés par l’ancien gardien des Blues Thibaut Courtois alors qu’ils étaient au but.

Les nerfs ont finalement été calmés lorsque Mason Mount est devenu le premier buteur anglais en demi-finale de l’UEFA Champions League depuis Wayne Rooney il y a plus de dix ans, balayant le deuxième à cinq minutes de la fin après que le prodige américain Christian Pulisic ait créé un espace pour tirer dans un traverser à droite.

« Le Real Madrid ne peut rien transformer en buts, donc vous êtes toujours à la pointe », a déclaré Thomas Tuchel, l’entraîneur amené par Abramovich en janvier dans un remplacement impitoyable de Frank Lampard qui s’est avéré être inspiré.

« Accrocher, même si vous avez de grandes chances que vous manquez et que vous manquez à nouveau, de ne jamais perdre la concentration, la concentration et l’énergie positive sur le terrain – c’était une performance énorme et bien méritée. »

Quelle nuit. Quelle équipe! Incroyablement fier, ne pourrait pas être plus heureux en ce moment 🤩💙 pic.twitter.com/52djSAiyDT – Timo Werner (@TimoWerner) 5 mai 2021

« Nous aurions pu marquer beaucoup plus tôt et plus pour être sûrs, mais ce n’est pas le moment de critiquer maintenant. C’est un exploit fantastique, de grandes félicitations à l’équipe. »

Chelsea a également été battu en Europe ces dernières saisons et a été écrasé 7-1 par le champion en titre du Bayern Munich l’année dernière. Ils sont maintenant à 90 minutes de leur troisième trophée de la Ligue des champions contre Abramovich, après avoir battu City sous Tuchel lors d’une victoire 1-0 en demi-finale de la FA Cup cette saison.

Werner a félicité Tuchel pour avoir permis à son équipe de profiter du confort de sa maison plutôt que de supporter un séjour à l’hôtel la nuit avant de battre Madrid.

« Je sais que les managers aiment que tout le monde aille à l’hôtel avant un match parce qu’ils ont tout le monde ensemble », il a souri.

« Pour nous, joueurs, c’est la meilleure chose à faire lorsque vous pouvez dormir à la maison dans votre lit – lorsque vous êtes avec votre famille, votre maison normale. [recent] jeux, cela a fonctionné aujourd’hui et je pense que c’est une bonne chose que le manager ait décidé de le faire. «

Tuchel a disputé la finale avec le Paris Saint-Germain l’année prochaine. Lorsqu’on lui a dit qu’atteindre à nouveau la pièce maîtresse était un symbole de ses capacités en tant qu’entraîneur, il a ri: « Ou pas, parce que ce n’est pas le même club. »

« Je suis très, très heureux que nous ayons atteint cet objectif, » il a dit. « Je suis très reconnaissant d’avoir l’opportunité de vivre ma vie dans le football. Pour avoir cette passion en tant que profession, je suis plus que reconnaissant – et de le faire à ce niveau, d’entraîner une équipe comme celle-ci et d’atteindre le final pour une deuxième fois, je suis très reconnaissant. «

Chelsea devrait affronter City lors de la confrontation à Istanbul le 29 mai.