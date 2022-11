Istanbul Buyuks 3 – 1 Coeurs

La campagne de Hearts en Europa Conference League s’est terminée par une défaite alors que l’équipe de Robbie Neilson s’est inclinée 3-1 contre Istanbul Basaksehir.

Lors du dernier match du Groupe A en Turquie, Youssouf Ndayishimiye a dirigé un corner après seulement quatre minutes et, alors que les visiteurs revenaient dans le match, ils ont pris encore plus de retard à la 33e minute sur un but de Serdar Gurler suite à une erreur du gardien. Craig Gordon.

Le remplaçant Berkay Ozcan a inscrit un troisième à la 64e minute quelques instants après son entrée, le défenseur des Hearts Nathaniel Atkinson marquant un but de consolation à la 90e minute.

L’équipe locale, qui avait gagné 4-0 à Tynecastle en septembre, a terminé en tête du groupe A, la Fiorentina progressant en deuxième place.

Avec plusieurs joueurs clés toujours blessés et Hearts, troisième, n’ayant aucune chance de sortir du groupe, c’est une équipe très différente qui a commencé le match.

Mais Gordon a gardé sa place dans le but, ce qui signifie qu’il a égalé les records de son collègue gardien Henry Smith et de l’ex-skipper Steven Pressley en disputant 22 matchs en compétition européenne pour le club.

Image:

Barrie McKay de Hearts et le manager Robbie Neilson applaudissent les supporters après la défaite





Le but de Gordon a été rapidement menacé par Basaksehir, avec Stefano Okaka glissant un tir au-delà du poteau de 12 mètres après seulement 90 secondes.

L’équipe d’Édimbourg n’a pas tenu compte de l’avertissement et peu de temps après, Ndayishimiye avait tout le temps et l’espace dont il avait besoin pour dépasser Gordon impuissant depuis un virage de Deniz Turuc.

Hearts a répondu de manière impressionnante et Euan Henderson a parcouru 20 mètres alors que les visiteurs mettaient leurs hôtes sous pression sur tout le terrain. Mais, juste après la demi-heure, Gordon s’est précipité de son but pour empêcher Okaka de se retrouver au bout d’un long ballon et n’a pas réussi à se connecter correctement, permettant à Gurler de prendre son temps avant de tirer dans le filet devant le défenseur Toby Sibbick, qui avait replié sur la ligne.

Basaksehir a bien commencé la seconde mi-temps et, lorsque le défenseur Alex Cochrane a perdu possession d’une remise en jeu de Gordon, Omer Ali Sahiner a carré pour Ozcan, qui a trié ses pieds avant de marteler le ballon haut dans le filet.

Hearts a continué à tenter d’attraper un but pour donner à ses fans itinérants quelque chose à encourager et ils l’ont obtenu à la 90e minute lorsque le gardien Muhammed Sengezer a paré un tir de Lawrence Shankland avec Atkinson à portée de main pour envoyer le ballon dans le filet.

Et après?

Cœurs ont trois autres rencontres de Premiership écossaise avant la Coupe du monde. Ils hébergent Motherwell le dimanche; coup d’envoi 15h. Ils se rendent ensuite à Rangers le mercredi 9 novembre ; coup d’envoi 19h45.

Leur dernier match avant la pause aura lieu le samedi 12 novembre lorsque Hearts accueillera Livingstone; coup d’envoi 15h.