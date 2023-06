Istanbul attend: l’Inter et City prêts pour la finale de la Ligue des champions

ISTANBUL, Turquie – Cette ville à cheval sur l’Europe et l’Asie (vous pouvez littéralement traverser le pont d’un continent à l’autre) est un lieu idéal pour une finale de l’UEFA Champions League. C’est la Coupe d’Europe, oui, mais les finalistes sont deux équipes asiatiques (Manchester City détenue majoritairement par Abu Dhabi ; Internazionale par des investisseurs chinois) à l’attrait mondial et cette ville, fondée il y a près de trois millénaires, a l’habitude d’être à la fois un lien et creuset. Lorsque vous existez à l’endroit où les gens, les religions et les croyances se heurtent et fermentent, le changement est une constante … ce qui pourrait expliquer pourquoi Istanbul a changé de nom trois fois.

Aujourd’hui encore, c’est un carrefour. Observez le détroit du Bosphore et vous verrez peut-être des navires transportant des céréales ukrainiennes escortés par des navires de guerre turcs. Si vous aviez la vue d’un super-héros Marvel, vous pourriez vous tenir sur les rives et voir l’Ukraine et la Russie au loin. Tourner vers l’ouest, et c’est l’Union européenne ; Sud, et c’est l’Egypte et le continent africain ; Est, et c’est la Syrie, puis l’Irak et l’Iran, puis le Golfe.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Il n’est pas surprenant que le transporteur national, Turkish Airlines, se vante de desservir plus de destinations que quiconque. À part l’Australie et les Amériques, rien ne semble particulièrement éloigné.

C’est peut-être pour cette raison que tant de joueurs étrangers ont élu domicile ici. Les champions nouvellement couronnés Galatasaray, dont les fanions rouges et jaunes ornent de nombreuses rues de la ville, comptent Juan Mata, Mauro Icardi, Dries Mertens et Bafetimbi Gomis dans leurs rangs. Les rivaux Fenerbache ont Michy Batshuayi, Enner Valencia et Joshua King. Besiktas, dont l’imposant stade surplombe le Bosphore, ainsi que le palais de Dolmabahçe, d’où le sultan régna sur l’Empire ottoman, se vantent Nathan RedmondDele Alli et Vincent Aboubakar, l’homme qui a perdu son emploi à Al Nassr lorsque Cristiano Ronaldo a basculé.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Côté football, c’est aussi la ville des derniers hourras. L’Inter devrait bénéficier d’un bon soutien neutre au stade Ataturk samedi soir et ils ne manquent pas d’anciens et de gars à la recherche d’une seconde chance : d’anciens vétérans de la Premier League comme Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko et Matteo Darmian ; Des lutteurs de Premier League comme l’attaquant Romelu Lukaku (prêté par Chelsea) ; Francesco Acerbi, deux fois vainqueur du cancer, devenu agent libre indésirable, est devenu un pilier défensif; et le gardien Andre Onana, qui a purgé une interdiction de dopage de neuf mois après avoir pris par inadvertance les médicaments de sa femme.

De plus, les neutres aiment généralement un outsider. Et Man City sont de loin les favoris. Ils sont à 90 minutes du tiercé gagnant de la Premier League, de la FA Cup et de la Ligue des champions (ou triple, comme on l’appelle en Angleterre), un exploit réalisé par seulement sept clubs dans l’histoire du jeu.

L’Inter a terminé troisième de la Serie A italienne, à 18 points de Napoli en tête du classement (bien qu’ils aient remporté la Coupe d’Italie). City a remporté cinq des six derniers titres de Premier League ; L’Inter a remporté un titre de champion au cours des 13 dernières années.

Istanbul est prête à accueillir la finale de la Ligue des champions, mais l’équipe de Man City de Pep Guardiola est un grand favori face à l’Inter de Simone Inzaghi. Alexander Hassenstein – UEFA/UEFA via Getty Images

L’entraîneur de City, Pep Guardiola, a remporté 11 titres de champion et deux ligues de champions et est largement considéré comme l’un des plus grands innovateurs tactiques et managers de l’histoire récente. En tant que joueur, il était le général du milieu de terrain de la légendaire « Dream Team » de Johan Cruyff à Barcelone dans les années 1990. L’entraîneur de l’Inter, Simone Inzaghi, n’a remporté aucun titre de champion et aucune ligue des champions et beaucoup pensaient qu’il allait être licencié en mars. En tant que joueur, il a été éclipsé par son frère plus extraverti et intense (mais moins doué), Pippo. (À ce jour, la discrète Simone doit rappeler aux gens « de ne pas confondre ma politesse avec de la stupidité ».)

Les deux équipes ont de grands avant-centres. City est la machine à buts Erling Haaland, âgée de 22 ans, qui a marqué 52 buts en 52 matchs cette saison. L’Inter a 37 ans Edin Dzekoun agent libre vieillissant qui a passé trois mois et demi sans marquer et a joué pour City pendant cinq ans de 2011 à 2016.

EN DIRECT SUR ESPN+ (JEUX SÉLECTIONNÉS) Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ VENDREDI 9 JUIN (toutes les heures HE)

• Loudon United contre Tulsa (19 h)

• San Diego Loyal contre Sacramento (22 h) SAMEDI 10 JUIN (toutes les heures HE)

• RGV Toros contre Miami (20 h)

• Forward Madison vs N. Carolina (20 h)

• Locomotive San Antonio contre El Paso (21 h)

City appartient à des membres de la famille royale d’Abou Dhabi, qui ont dépensé sans compter depuis leur prise de contrôle en 2008. Si généreusement que l’UEFA les a punis pour avoir enfreint les règles du fair-play financier (FFP) en 2014 et les a en fait interdits pendant deux ans pour fausse comptabilité dans 2020 (une interdiction annulée par le Tribunal arbitral du sport, qui a estimé que certaines accusations n’étaient pas prouvées et que d’autres étaient hors délai de prescription). Ils font maintenant face à des accusations similaires, cette fois de la Premier League, mais continuent de clamer leur innocence (et, en fait, disent qu’ils « accueillent » la chance d’effacer leur nom.)

L’Inter appartient à l’ancien puissant Suning Corporation qui, en 2021, ont dû vendre près du quart de leurs actions au gouvernement chinois après avoir rencontré des problèmes de liquidités. Avant cela, eux aussi avaient été reconnus coupables d’avoir enfreint le FFP et entre cette sanction et les problèmes de liquidité de Suning, ils ont été gérés avec un budget relativement restreint depuis lors, les propriétaires émettant des obligations pour couvrir leurs dettes.

City est invaincu en Ligue des champions, après avoir éliminé le RB Leipzig, le Bayern Munich et le Real Madrid en phase à élimination directe. L’Inter, qui a perdu deux fois en phase de groupes, a eu une course nettement plus descendante jusqu’à la finale, dépassant le FC Porto (bien que, à leur manière, ils l’aient presque jeté), Benfica et ses rivaux interurbains, l’AC Milan.

Je pourrais continuer, mais vous gagnez le point.

jouer 1:58 Comment l’attaque de l’Inter s’alignera-t-elle contre Man City en finale de l’UCL ? Alejandro Moreno et Craig Burley expliquent pourquoi Simone Inzaghi devrait lancer Lautaro Martinez et Edin Dzeko en finale de l’UCL.

C’est vraiment un cas de nouveaux riches (bien qu’après 15 ans, vous vous demandez si City perdra le « nouveau » et sera juste « riche ») contre les géants déchus. L’Inter, ne l’oublions pas, a été championne d’Europe à trois reprises et a remporté son propre triplé en 2010. L’Inter est si meurtri que le noir et le bleu de leurs maillots semblent particulièrement appropriés.

Dans la préparation de la finale, l’Inter a posé relativement bas, rejetant les platitudes habituelles sur la « croyance » et que tout peut arriver dans un match unique. Ils savent qu’ils jouent avec l’argent de la maison. Personne ne s’attendait à ce qu’ils soient ici.

City, en revanche, semblait apprécier de se mettre encore plus de pression, Guardiola affirmant que « il manquerait quelque chose » si le club, malgré tous ses succès nationaux, ne remportait pas la Ligue des champions. Après avoir trébuché lors de leur seule autre apparition en finale de la Ligue des champions – il y a deux ans contre Chelsea – c’était une chose curieuse à entendre, aussi honnête qu’elle ait pu être. Mais ensuite, il semble se délecter de la pression.

Et pourtant, c’est le football. Rien de ce qui précède n’aura d’importance une fois qu’ils auront franchi la ligne sur le terrain. FFP, chèques de paie, indemnités de transfert, pedigree européen, réputations … tout cela disparaîtra lorsque l’arbitre Szymon Marciniak sifflera. Ce sera 11 contre 11 et les hommes sur le terrain devront encore le prouver.

Le scénario n’est pas encore écrit. Et s’il est peu probable qu’Atatürk assiste au drame impensable de 2005 et au retour de Liverpool 3-0 contre Milan, la vérité est que nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Ce sera entre les mains des joueurs, des entraîneurs et des officiels de match. Et les dieux du football, bien sûr. Ils auront aussi leur mot à dire.