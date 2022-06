Issy Wong prend deux guichets tardifs alors que l’Angleterre augmente ses chances de battre l’Afrique du Sud après une journée pluvieuse | Nouvelles du cricket

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les faits saillants d’une troisième journée interrompue par la pluie du test d’assurance LV = entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à Taunton

Regardez les faits saillants d’une troisième journée interrompue par la pluie du test d’assurance LV = entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud à Taunton

Issy Wong a décroché deux guichets lors d’une superbe fin de soirée lors d’une troisième journée pluvieuse pour augmenter les chances de victoire de l’Angleterre sur l’Afrique du Sud lors du LV = Insurance Women’s Test à Taunton.

La lanceuse rapide, faisant ses débuts au Test, a ébouriffé les Proteas avec son rythme, écartant Lara Goodall (26 ans) et Laura Wolvaardt (16 ans) alors que les touristes clôturaient l’avant-dernière journée sur 55-3, derrière l’Angleterre de 78.

Seulement huit overs étaient possibles entre le déjeuner et 18h30 en raison de deux longs retards de pluie, mais Wong a pris vie dans la dernière heure de 13 over, ayant Goodall rattrapé le côté de la jambe et forçant Wolvaardt à trancher dans le ravin.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le lanceur rapide anglais Issy Wong a renvoyé Lara Goodall et Laura Wolvaardt tard le troisième jour à Taunton Le lanceur rapide anglais Issy Wong a renvoyé Lara Goodall et Laura Wolvaardt tard le troisième jour à Taunton

Les prévisions pour la quatrième et dernière journée semblant également incertaines, il pourrait encore être difficile pour l’Angleterre de forcer une victoire, mais les doubles frappes de Wong leur ont donné une réelle chance de remporter un premier succès à domicile en 17 ans.

L’Angleterre s’était déclarée plus tôt sur 417-8 avec une avance de 133 – Nat Sciver passant de son 119 du jour au lendemain à un 169 invaincu avant que Heather Knight ne l’appelle 30 minutes avant la pause déjeuner prévue.

Angleterre contre Afrique du Sud Vivre de

Le stand de 207 courses de Sciver avec sa compatriote centurion Alice Davidson Richards (107) avait relancé l’Angleterre de 121-5 à 328-6 le deuxième jour et elle en a ajouté 86 avec Sophie Ecclestone (35) pour le septième guichet mercredi matin.

Sciver était alors le receveur du ravin alors que Kate Cross éliminait l’ouvreur sud-africain Andrie Steyn (3), seulement pour que la pluie provoque un déjeuner un peu tôt et éloigne les joueurs du parc pendant un peu plus de deux heures.

Le jeu a repris à 15 h 05, mais les joueurs étaient repartis une demi-heure plus tard – mais pas avant que l’Angleterre n’ait raté le guichet de Goodall après avoir échoué à faire appel à un pseudo derrière la couturière Lauren Bell.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Kate Cross a renvoyé Andrie Steyn pour seulement trois dans le quatrième plus de la deuxième manche de l’Afrique du Sud Kate Cross a renvoyé Andrie Steyn pour seulement trois dans le quatrième plus de la deuxième manche de l’Afrique du Sud

Après de nombreuses inspections du terrain alors que les arbitres accordaient à juste titre la priorité à la sécurité des joueurs, l’Angleterre et l’Afrique du Sud sont revenues sur le terrain trois heures plus tard, Wong illuminant la mini-session sous un ciel de plomb.

Les courses viennent rapidement avant que l’Angleterre ne déclare

L’Angleterre a commencé la troisième journée dans l’espoir de grossir rapidement son avance du jour au lendemain de 44 et Sciver et Ecclestone dûment obligés – 89 points provenant des 121 balles que l’équipe locale a affrontées dans la matinée.

Sciver a progressé jusqu’au quatrième score le plus élevé d’une joueuse anglaise lors des tests, conduisant, tirant et balayant son chemin vers 21 limites pour les manches, tandis qu’Ecclestone – au pli après le départ de Davidson-Richards au dernier ballon le deuxième jour – a frappé quatre quatre dans son coup agressif.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Nat Sciver est la huitième joueuse anglaise à marquer 150 dans un test féminin, atteignant le point de repère à partir de 249 balles Nat Sciver est la huitième joueuse anglaise à marquer 150 dans un test féminin, atteignant le point de repère à partir de 249 balles

Ecclestone a été abandonné le 18 avec la couturière Anneke Bosch incapable de saisir une forte chance de retour à sa droite et ratant un quatrième guichet des manches – Bosch terminant avec 3-77 sur ses 18 overs.

Ecclestone a finalement été épinglé lbw en jouant contre le spinner du bras gauche Nonkululeko Mlaba et son licenciement a été suivi par Cross (1) qui a été épuisée quatre balles plus tard après avoir échoué à immobiliser sa batte du côté non-attaquant.

Knight a déclaré à ce moment-là, mettant fin aux chances de Sciver d’obtenir le meilleur score d’une joueuse anglaise dans un test féminin, qui reste le 189 Betty Snowball frappé contre la Nouvelle-Zélande à Christchurch en 1935.

Regardez la quatrième journée du LV = Insurance Test entre l’Angleterre et l’Afrique du Sud en direct sur Sky Sports jeudi. La couverture commence à 10h30 sur Sky Sports Cricket et Sky Sports Mix, avec le premier bal à 11h.