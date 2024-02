ISSEY MIYAKE Paris Flagship & Plus

Une collaboration IKEA avec Annie Leibowitz, un nouveau magasin ISSEY MIYAKE à Paris et une sculpture entre mode et art à Shanghai avec Charles Jeffrey LOVERBOY. Tout cela semble plutôt bien, n’est-ce pas ? Si vous aimez le son, il y en a bien d’autres à venir. Il y a un nouvel espace créatif au 10 Corso Como, et la marque de bijoux Gen-Z Basliq apporte les objets brillants à Manchester. Continuez à lire pour découvrir ci-dessous ce qui se passe dans le monde

IKEA et Annie Leibovitz investissent la Fashion Week de Paris

IKEA se lance dans l’action de la Fashion Week de Paris en investissant le 28 rue de Lappe et en organisant une exposition avec le légendaire photographe Annie Leibovitz explorer la représentation de la maison dans les médias. Ce lancement intervient après que les recherches du « Life at Home Report » d’IKEA ont révélé que 48 % des personnes dans le monde ne pensent pas que la vie à la maison est représentée dans les médias.

IKEA+ est un festival de quatre jours réunissant des artistes de renommée mondiale et des pionniers locaux de la musique, de l’art, du design et de la vie à la maison. Si vous êtes à Paris, vous pouvez vous attendre à une programmation organisée par Rinse FM de plus de trente artistes établis, dont Andy4000, Anétha, Cyrus GobervilleFiona, Kiddy Smile, Miley Sérieux, Djibril Cissé alias Tcheba. Pour couronner le tout, IKEA dévoilera la nouvelle collection TESAMMANS en collaboration avec le duo de designers néerlandais Raw Color. L’événement se déroulera du 29 février au 3 mars.

ISSEY MIYAKE ouvre un nouveau Flagship parisien

ISSEY MIYAKE ©

ISSEY MIYAKE ouvre un méga flagship store au 28 rue François 1er, au cœur du Triangle d’or, situé dans l’emblématique 8ème arrondissement de Paris. L’espace abritait auparavant la radio Europe 1, et ISSEY MIYAKE sera le premier magasin de détail du bâtiment. L’ouverture a vu une reconstruction complète s’opérer, ne conservant que sa façade parisienne. À l’intérieur, il a été restructuré sur deux étages, s’étendant sur plus de 360 ​​mètres carrés pour renforcer l’éclairage naturel grâce aux vitres arrière. Tokujin Yoshioka était à l’origine du design, créant une esthétique moderne et raffinée, où les murs sont fabriqués en aluminium orange pour correspondre à l’énergie du soleil. Le magasin ouvrira ce mois-ci, alors restez à l’affût pour plus de détails.

10 Corso Como ouvre une galerie et la salle de projet

Aujourd’hui, 10 Corso Côme ouvrira son dernier espace de projet, une galerie publique et Project Room, conçu par l’agence interdisciplinaire 2050+ et basé sur la vision de Tiziana Fausti. L’espace abritera l’exposition personnelle et l’exposition de bijoux de Louise Parker, « Pietro Consagra. Ornamenti », qui sert de déclaration contre les stéréotypes attribués aux femmes par la société masculine. L’exposition se déroulera du 21 février au 5 avril, alors n’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil si vous êtes en ville.

Charles Jeffrey LOVERBOY canalise son signe astrologique à Shanghai

Charles Jeffrey canalise son énergie créatrice dans la sculpture dans le concept store de mode et de style de vie de Shanghai Assemble by Réel. Il s’est tourné vers son signe astrologique Lion et le symbolisme majestueux du lion pour l’installation. Les lions servent à la fois de compagnons et de protecteurs aux vêtements, les encerclant et les protégeant dans une tendre étreinte. Un créateur de mode basé à Londres qui se lance dans l’art à l’étranger ? Nous sommes là pour ça.

Basliq apporte quelques éléments brillants à Manchester

Baslique est la marque de bijoux basée à Londres dont les stars ne se lassent pas, avec ses pièces portées par Anok Yai et Maya Jama. Oh, et il était l’un des plus jeunes créateurs à avoir été porté au MET Gala. Oui, tu as bien entendu. Il fait désormais équipe avec Hervia après un premier événement à Manchester magasin la semaine dernière. Pour tout ce qui concerne Basliq, rendez-vous au Hervia site web.

Balenciaga a ouvert une nouvelle boutique à Dubaï

Balenciaga ©

BalenciagaLe nouveau magasin de se trouve dans la Mecque du shopping de Dubaï, au premier étage de la luxueuse Rotonde du Mall of the Emirates. L’espace mesure plus de 500 mètres carrés et utilise des dalles lisses sur les murs et le plafond, suivant le concept d’architecture expérimentale Raw de la marque. Pour célébrer l’ouverture, une présentation Couture aura lieu pour la première fois à Dubaï pendant trois jours. Bien entendu, le magasin mettra en avant des articles phares, notamment un sac pour haut-parleur Bang & Olufsen et la très grande bougie parfumée Balenciaga. Si vous êtes à Dubaï, vous seriez idiot de sauter celui-ci.

Stone Island ouvre grand les portes des archives de Los Angeles

Ce mois-ci, Île de pierre organise sa toute première grande exposition américaine à Los Angeles du 29 février au 3 mars. Œuvres choisies « 982-‘024 » présentera sur le sol américain des pièces inédites, dont un aperçu complet du projet Stone Island Shadow. Situé aux Buttercup Studios, Culver City, il coïncidera avec le Frise Los Angeles Foire d’art à l’aéroport de Santa Monica. L’inscription à l’événement est ouverte dès maintenant via le lien suivant lien.

La dernière exposition de Heath Wae est lancée à la Bluecoat School

Artiste australien Heath Wae lance sa dernière exposition, « Rapture ; la chaleur du miel », à la Blewcoat School de Londres. Chaque pièce s’inspire de la terre et travaille avec des pigments provenant des sommets alpins et des grottes du désert, tissant une histoire de la terre dans chaque pièce. Si cela vous ressemble un peu, vérifiez-le pendant que vous le pouvez.

