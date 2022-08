Issey Miyake, créateur du col roulé emblématique de Steve Jobs et d’autres, est décédé

La mode de Steve Jobs est considérée comme aussi légendaire que lui. La combinaison col roulé et denim a été vue dans des croquis, et d’autres illustrant des événements de style Apple, des clips vidéo et de nombreux autres PDG de la technologie adoptant également une approche similaire à leur mode quotidienne.

Cependant, le créateur de ces cols roulés emblématiques, le créateur de mode japonais Issey Miyake, est décédé à l’âge de 84 ans, après une bataille contre le cancer du foie.

Il était connu pour ses styles innovants, adaptés aux clients également connus pour leur innovation dans leurs industries respectives. Il avait sa propre marque de mode, parfum et était connu pour mélanger l’ancien et le nouveau de différentes manières passionnantes.

Image en vedette, crédits : Clay McLachlan/Reuters (’98) ; Getty Images (’99); Gabe Palacio/Getty Images (’01); Justin Sullivan/Getty Images (’04, ’05); Peer Grimm/dpa/Landov (’07); Paul Sakuma/AP Images (’08); Robert Galbraith/Reuters/Corbis (’09); AFP/Getty Images (’10)