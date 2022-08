Issey Miyake, créateur de mode japonais, décède à 84 ans

Sorti en 1993, Pleats Please, une ligne de vêtements présentant des cascades de plis acérés comme des rasoirs, est devenu son look le plus reconnaissable.

Les créations de M. Miyake sont apparues partout, des sols des usines – il a conçu un uniforme pour les travailleurs du géant japonais de l’électronique Sony – aux pistes de danse. Son insistance sur le fait que le vêtement était une forme de design était considérée comme avant-gardiste dans les premières années de sa carrière, et il a eu des collaborations notables avec des photographes et des architectes. Ses créations ont trouvé leur chemin sur la couverture de 1982 d’Artforum – du jamais vu pour un créateur de mode à l’époque – et dans la collection permanente du Museum of Modern Art de New York.