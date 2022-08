Issey Miyake, célèbre créateur de mode japonais, décède d’un cancer

Le créateur Issey Miyake, connu dans le monde de la mode comme le prince des plis et pour ses coupes innovantes et son style audacieux, est décédé d’un cancer. Il avait 84 ans.

Le designer pionnier, qui est devenu une star dans les années 1970 peu de temps après avoir créé son studio, était surtout connu pour ses vêtements plissés de style origami qui ne se froissent jamais et pour la fabrication des cols roulés noirs emblématiques du fondateur d’Apple, Steve Jobs.

L’organisation médiatique publique japonaise NHK a rapporté que des funérailles familiales avaient eu lieu et qu’il n’y aurait plus d’événements publics, conformément aux souhaits de Miyake.

Ses vêtements n’étaient pas moulants comme ceux de ses homologues occidentaux, car il défendait la liberté de mouvement, et ils étaient souvent confectionnés avec un minimum de décoration et de détails, dans des formes amples et des blocs de couleurs.