Issey Miyake affiche une toile de couleurs à la Fashion Week de Paris

PARIS — Un défilé blanc et aseptisé à l’intérieur du Palais de Tokyo à Paris était orné jeudi de vêtements plissés, exposés comme des peintures sur ses murs.

Le spectacle faisait allusion au thème de l’exposition d’Issey Miyake : fusionner la mode et les dessins de l’artiste français Ronan Bouroullec pour trouver un pouvoir tranquille. La collaboration à la Fashion Week de Paris a donné naissance à une collection profondément poétique, qui n’a pas peur de la couleur.

Voici quelques temps forts des défilés homme automne-hiver 2024 :

LEÇON D’ART DE MIYAKE

Faisant irruption sur scène avec un kaléidoscope d’imagination, la collection de Miyake était un voyage fascinant à travers la texture et la couleur.

Dans les offres de cette saison, l’utilisation avec parcimonie des dessins riches en couleurs de Bouroullec sur les plis amples et épurés emblématiques de la maison a créé un impact discret. Chaque vêtement bougeait avec fluidité et dynamisme. Les toiles de vêtements ont amené la vision artistique de Bouroullec dans le domaine de l’art portable, mariant les dessins éthérés à la nature tangible et émouvante des vêtements.

Dans de nombreux cas, cela ressemblait à une danse d’ombre et de lumière, où les plis semblaient donner vie aux dessins, créant une illusion de mouvement même dans le calme.

Un mannequin porte une création pour Issey Miyake dans le cadre de la collection prêt-à-porter homme automne-hiver 2024-2025 présentée à Paris, le jeudi 18 janvier 2024. Crédit : AP/Thibault Camus

Parmi la myriade de moments oniriques de cette exposition poétique, il y avait des moments saisissants de blocage des couleurs. Un mannequin tenait abstraitement dans sa main un volumineux tissu rouge vermillon, contrastant puissamment avec un bras vert et une tunique noire. Cela a donné lieu à une interaction à la fois audacieuse et harmonieuse.

Plongeant plus profondément au cœur de la collection, Bouroullec a réfléchi sur la collaboration, la qualifiant de « expérience extraordinaire ».

“J’ai découvert beaucoup de choses… sur ce que mon travail a en commun et en contraste avec le design vestimentaire”, a déclaré Bouroullec.

Ce n’est pas seulement la synergie mais aussi la distance entre les deux disciplines qui ont donné vie à ce projet, redéfinissant les limites de la mode en tant que forme d’expression artistique.

Un mannequin porte une création pour Issey Miyake dans le cadre de la collection prêt-à-porter homme automne-hiver 2024-2025 présentée à Paris, le jeudi 18 janvier 2024. Crédit : AP/Thibault Camus

LE LUXE SUPERPOSÉ ET LA FUSION FOLKSY DE LEMAIRE

Dans l’enclave historique du Marais, le spectacle de Lemaire était une symphonie de style et de narration culturelle, dans son nouveau siège. Christophe Lemaire et Sarah-Linh Tran ont dévoilé une masterclass de superposition, mêlant grâce ballet et touche d’inspiration folk.

Sur une scène circulaire, des mannequins vêtus de couches voluptueusement ajustées se déplaçaient, chacun de leurs tours faisant écho à un lien intime avec les vêtements.

Les vêtements eux-mêmes en disaient long : des chemises sombres avec des cols brodés complexes aux jupes transparentes associées à des leggings à étriers et des talons carrés, faisant allusion à un mélange d’influences d’Europe occidentale et orientale.

L’expertise de Lemaire en matière de confection douce était évidente dans chaque pièce. Des vestes de costume masculines, des pantalons amples aux poignets roulés à la main et une riche gamme de vêtements d’extérieur, notamment des peau de mouton retournée et des imperméables, évoquaient une sophistication décontractée. La palette de couleurs était une étreinte chaleureuse de lichen, de crème caillée et de bruns grillés.

Le cadre intime du spectacle a permis aux invités de voir de près le savoir-faire méticuleux, des imprimés de chardons dessinés à la main à l’interaction délicate des éléments de ballet et de vêtements de nuit.

Les accessoires étaient un clin d’œil au thème folklorique de la marque, avec des cravates bolo abstraites et de petites cloches argentées ornant les sacs. Lemaire ne s’est pas contenté de présenter des vêtements : il a invité le public dans un monde où la mode est un récit tissé de fils culturels.

L’ART DE L’INVITATION, À LA FAÇON DE LA PARIS FASHION WEEK

Le penchant de l’industrie de la mode pour les invitations extravagantes est resté une curieuse relique à l’ère du numérique et dans un monde de plus en plus conscient du changement climatique.

Chaque saison, Paris devient un labyrinthe de coursiers livrant des invitations uniques, souvent fabriquées à la main – un contraste frappant avec les récits de sensibilisation écologique croissants du secteur. Les plus grandes maisons de couture s’affrontent pour créer des invitations qui offrent un aperçu de leurs thèmes de défilés.

Kenzo, pour le défilé de Nigo, a offert un livre cartonné, chaque page ornée de « Kenzo » et les détails des invités élégamment écrits à la main sur un marque-page. Loewe a envoyé un tissu de 2 mètres carrés (21,5 pieds) orné d’œuvres d’art saisissantes et d’une épingle retenant afficher les informations sur une carte.

Louis Vuitton, capturant l’essence du défilé d’inspiration américaine de Pharrell, a choisi un thème plus musical, en délivrant des invitations sous la forme d’une boîte contenant un harmonica en métal.

Cependant, à mesure que l’industrie évolue vers des pratiques plus durables, l’art de l’invitation est susceptible d’évoluer, équilibrant l’expression créative et la responsabilité environnementale.