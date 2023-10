Issam Abdallah de Reuters a couvert les plus grands événements du monde avec courage et perspicacité

BEYROUTH (Reuters) – Le journaliste visuel de Reuters Issam Abdallah, 37 ans, tué vendredi alors qu’il filmait des attaques de missiles israéliens à la frontière israélo-libanaise, a apporté courage, compassion et perspicacité dans son travail couvrant certains des plus grands reportages de la dernière décennie. .

Qu’il s’agisse de la guerre contre l’État islamique en Syrie et en Irak, de l’invasion russe de l’Ukraine ou des fusillades dans les rues de son Liban natal, Abdallah excellait dans l’art de raconter les histoires de personnes vivant une catastrophe, se souviennent ses collègues après sa mort le Vendredi.

« J’ai appris au fil des années passées à couvrir les conflits et les guerres avec Reuters dans toute la région que l’image n’est pas seulement celle des lignes de front et de la fumée, mais aussi des histoires humaines inédites qui nous touchent tous intérieurement », a-t-il écrit aux rédacteurs l’année dernière après une mission difficile en Ukraine.

Abdallah a été nommé journaliste vidéo Reuters de l’année 2020 pour sa couverture exceptionnelle de l’explosion du port de Beyrouth, fournissant au monde certaines des premières et des plus fortes images de la catastrophe. Il faisait partie d’une équipe plus large qui a remporté le prix en 2022 pour sa couverture en Ukraine.

« Il avait la passion de raconter les histoires qu’il voyait se dérouler sous ses yeux. Cette passion était la même pour une visite papale ou pour couvrir un tremblement de terre », a déclaré Eleanor Biles, rédactrice vidéo pour Reuters Europe.

Alors qu’il faisait des reportages dans certains des endroits les plus dangereux du monde, Abdallah avait la réputation parmi ses pairs d’être prudent et prudent dans des environnements difficiles. Il a travaillé dur pour assurer sa propre sécurité et celle de ses collègues.

Au cours d’une mission épuisante d’une semaine en 2019, Abdallah a été l’un des premiers journalistes à annoncer la reddition de centaines de combattants de l’État islamique retranchés dans leur dernier bastion de l’est de la Syrie.

« Il a fait un reportage courageux et responsable », a déclaré Ellen Francis, journaliste au Washington Post, qui travaillait auparavant pour Reuters et était déployée avec lui là-bas.

Alors que son pays d’origine, le Liban, tombait dans la ruine économique et dans une crise politique sans fin, c’était souvent Abdallah qui égayait l’ambiance au bureau de Reuters à Beyrouth, nouant des amitiés étroites avec ses collègues et leurs familles.

Il aimait réunir ses collègues, commandant souvent de copieux petits-déjeuners pour tout le bureau et sortant fréquemment son appareil photo pour une photo de groupe, selon les journalistes du bureau de Beyrouth de l’agence de presse.

PASSION ET PROFESSIONNALISME

Abdallah a été enterré samedi dans sa ville natale de Khiyam, au sud du Liban, à côté de son père décédé l’année dernière. Il laisse dans le deuil sa mère, deux frères et une sœur.

L’armée libanaise a déclaré qu’Israël avait tiré le missile qui a tué Abdallah, et un autre journaliste de Reuters présent sur les lieux a déclaré qu’il avait été tué par des projectiles tirés en direction d’Israël. L’armée israélienne a annoncé qu’elle enquêterait. Reuters l’a appelé à mener une enquête « approfondie, rapide et transparente », et a déclaré qu’il était « d’une importance cruciale pour les journalistes de pouvoir faire leurs reportages librement et en toute sécurité ».

Le corps d’Abdallah, recouvert d’un drapeau libanais, a été transporté lors d’une procession à laquelle ont participé des centaines de personnes en deuil. Les journalistes ont placé leurs appareils photo sur la tombe pour honorer sa mémoire et des prières ont été dites.

Abdallah a commencé à fournir des images à Reuters il y a 16 ans, alors qu’il travaillait comme indépendant tout en terminant ses études universitaires. « Sa passion était contagieuse, son professionnalisme sans aucun doute et son humanité une lumière brillante dans les endroits les plus sombres », a déclaré Lutfi Abu Aun, rédacteur en chef des affaires étrangères d’ITN News, qui, en tant que producteur principal de Reuters, avait embauché Abdallah.

Cette passion était évidente pour tous ceux qui le rencontraient. Abdallah transportait une caméra vidéo et un appareil photo pour prendre des photos partout où il allait, parcourant Beyrouth sur sa moto.

Il était aussi à l’aise pour filmer des histoires sur les côtés insolites de la vie quotidienne que pour couvrir la terreur de la guerre moderne. Ses reportages, souvent sur les festivals de musique d’été au Liban et sur les animaux, faisaient allusion à l’humour enjoué qui le faisait aimer de ses collègues.

Les premières images qu’il a fournies concernaient les affrontements à Beyrouth en 2007, et il a couvert les combats majeurs entre Libanais dans la capitale l’année suivante.

Pour Labib Nasir, producteur visuel en chef de Reuters pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Abdallah était à son meilleur pour couvrir les moments chaotiques qui ont suivi l’explosion du port de Beyrouth en 2020, qui a dévasté une grande partie de la ville et endommagé le bureau de Reuters.

Quelques minutes après l’explosion désorientante, Abdallah diffusait des images vidéo en direct alors qu’il conduisait sa moto dans des rues poussiéreuses pour atteindre le site de la catastrophe, s’arrêtant uniquement pour interroger un homme blessé en cours de route.

En arrivant au port, il a donné au monde la première vue des silos à céréales détruits de la ville, offrant « cette toile de fond qui est devenue LA vue de cette histoire », a déclaré Nasir.

Son travail ultérieur, documentant l’histoire de Liliane Cheaito, une Libanaise paralysée dans l’explosion et incapable de parler, a eu un tel impact que sa famille a pu collecter suffisamment d’argent pour l’emmener en Turquie pour y être soignée.

Sa famille lui ayant demandé de ne pas emporter une grosse caméra dans sa chambre d’hôpital pour le reportage, il est entré avec juste son téléphone, s’est présenté et lui a demandé la permission de filmer, attendant qu’elle ait fait signe « oui » avec ses yeux.

« Le dévouement sans faille d’Issam à son travail et sa foi dans le pouvoir des images resteront gravés dans notre mémoire », a déclaré Samia Nakhoul, rédactrice en chef de la politique étrangère mondiale de Reuters.

« C’est grâce à sa propre caméra en direct que le monde a été témoin de l’obus mortel qui l’a tragiquement tué. »

(Écrit par Angus McDowall ; édité par Daniel Wallis)