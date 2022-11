Issac Ryan Brown lance la couverture et la vidéo de “A Christmas Song”

Action de grâces arrive jeudi, donnant le coup d’envoi à la saison des fêtes ! Nous sommes ravis d’ajouter une toute nouvelle version d’une ballade classique à votre liste de lecture des Fêtes, gracieuseté de ‘La maison de Raven‘ vedette Issac Ryan Brown.

BOSSIP est ravi de présenter la nouvelle vidéo de la reprise de Brown de “The Christmas Song”, qui a été tournée à Los Angeles et réalisée par Malcolm Robertson. Regardez la vidéo ci-dessous :

“J’ai choisi cette chanson parce qu’elle décrit la joie et le bonheur de Noël sous de nombreux aspects”, a déclaré Brown à BOSSIP. “Cela explique le mieux l’excitation d’offrir des cadeaux et d’être entouré de votre famille et de vos proches. C’est aussi l’une des chansons préférées de ma mère qui a également été une source d’inspiration pour recréer cette belle pièce de Nat King Cole. Pour moi, les fêtes signifient se réunir avec ses proches, prendre un bon repas et redonner à ceux qui en ont besoin. Pour Noël, ma famille et moi préparons des repas et nourrissons les sans-abri de notre ville natale.