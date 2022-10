Issa Rae, Zoe Kravitz 2022 ELLE Women In Hollywood Honorées

Issa Rae reste gagnant ! La Insécurité

Les couvertures du magazine ELLE Women In Hollywood 2022 dévoilées

Nous sommes tous pour célébrer les femmes tous les jours, alors nous sommes ravis que le moment soit venu pour ELLE de rendre hommage aux femmes d’Hollywood avec des couvertures, des histoires et des portfolios ! Les huit femmes honorées cette année sont Issa Rae, Ariana DeBose, Zoe Kravitz, Sydney Sweeney, Michelle Yeoh, Anne Hathaway, Sigourney Weaver et Olivia Wilde. À l’intérieur du numéro, les femmes présentées parlent de tout, du cinquième anniversaire du mouvement #MeToo, des réalisatrices et directrices de la photographie, du pouvoir d’un décor entièrement féminin et de l’âgisme.

Nos amis de ELLE ont eu la gentillesse de partager des images et des extraits de leur numéro de novembre (en kiosque le 1er novembre !) que nous partageons ici — à commencer par les incroyables doubles couvertures d’Issa Rae shootées par Cass Bird.

À l’intérieur le problème, Issa parle de ses défis, y compris la courbe d’apprentissage à laquelle elle a dû faire face pour faire Rap Sh!t ; ainsi que ses triomphes, comme avoir l’une de ses inspirations, Regina King, en tant que partisane de longue date ET réalisatrice d’un épisode de Insécurité. Découvrez quelques extraits ci-dessous :

Sur ce qui a changé à Hollywood après #MeToo :

« Malheureusement, pas grand-chose. On a l’impression de régresser, c’est déprimant. Il y a tout simplement trop de catalyseurs pour qu’il y ait un réel changement. Les gens doivent être tenus responsables. Il doit y avoir des conséquences légitimes. Hollywood est très mauvais sur les conséquences. C’est littéralement la pire industrie quand il s’agit de punir les gens pour des méfaits, car l’argent régnera toujours en maître. C’est quelque chose que, même en travaillant dans cette industrie, nous permettons. Alors c’est dur. Ce que j’ai réalisé, c’est que je peux contrôler mon propre environnement et avec qui je travaille. Je peux tenir les gens responsables dans mon monde et ma bulle. Je n’ai pas à travailler pour tout le monde. Tout l’argent n’est pas bon. Tous les gens ne sont pas de bonnes personnes…

Sur ce qu’il reste à faire : Cela commence par une colonne vertébrale. Bien que je ne soutienne pas les gens qui sautent aux conclusions et que je pense qu’il est tout à fait juste que des enquêtes aient lieu, je pense qu’il est extrêmement important, comme le dit le mantra, “d’écouter les femmes”. Je vais être réel, ce qui se passe avec Ezra Miller est, pour moi, un microcosme d’Hollywood. Il y a cette personne qui est un récidiviste, qui se comporte de manière atroce, et au lieu de les fermer et de fermer la production, il y a un effort pour sauver le film et eux. C’est un exemple clair des efforts déployés par Hollywood pour se sauver et protéger les contrevenants. Alors, ne faites pas ça, et les femmes pourront peut-être s’épanouir. Ils n’auront pas à vivre dans la peur de se taire car cela ruinerait leur carrière. C’est juste un modèle constant d’abus qui ne persistera que si Hollywood continue d’insister pour être ainsi.

Issa Rae révèle qu’elle travaille sur une émission avec Laura Dern

Sur son moment unique à Hollywood:

“J’étais aux Golden Globes assis à une table avec le casting de De gros petits mensonges. Laura Dern était avec désinvolture, à mon insu, en train de présenter au président de HBO sa prochaine idée. C’était lui qui disait: ‘D’accord, j’adore l’idée. Qui va l’écrire ? », puis elle me pointe du doigt, puis nous vendons un spectacle ensemble. Cela, pour moi, sera toujours un moment unique à Hollywood. Maintenant, il ne nous reste plus qu’à faire le show.

Appuyez sur le flip pour en savoir plus sur le problème.