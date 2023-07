Issa Rae Pretties en rose à ‘Barbie’ Bash en Australie

Arrachez-lui le plastique !

Magnat des médias à plusieurs traits d’union Issa Rae est entrée dans son ère estivale avec Spider-Man: à travers le Spider-Verse qui a donné le ton au prochain phénomène de la culture pop Barbiee ouverture en salles le 21 juillet 2o23.

Dans la comédie aux éclaboussures de rose, Rae joue le rôle de la présidente Barbie qui préside Barbie Land où le personnage titulaire (Margot Robbie) fait face à une crise existentielle qui l’amène à chercher des réponses dans le monde réel.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Avec deux gros blockbusters studio le même été, ÉBÈNELa star de la couverture de juillet se prélasse dans son Soft Girl Summer en tant que nouvelle IT-girl d’Hollywood qui est particulièrement jolie en rose.

« Je me sens bien quand je me prélasse dans les hôtels ; Je prévois d’être dans des hôtels et des villas pour le reste de cet été », a-t-elle déclaré dans l’interview que vous pouvez lire ici.

Servant une série de looks époustouflants, Issa a dégagé l’énergie de Black Barbie lors d’une tournée promotionnelle épique qui a traversé le monde.

« Mon Barbie La tournée promotionnelle m’emmène partout dans le monde – je peux aller en Australie pour la première fois, en Allemagne et à Londres », a-t-elle déclaré. « Donc, même si c’est pour le travail, j’y trouve toujours du plaisir. »

Réalisé par un scénariste/réalisateur nominé aux Oscars Greta Gerwig, Barbie stars nominés aux Oscars Robbie et Ryan Gosling comme Barbie et Ken, Amérique Ferrera, Kate McKinnon, Rhéa Perlmanet Will Ferrelqui est apparemment le méchant du film.

« Ce film est un putain de miracle », a déclaré Gerwig qui l’appelle une « margarita épicée surprenante » dans un entretien de couverture avec TEMPS. « Vous pouvez déjà goûter la douceur et vous allez en quelque sorte avec l’épice. »

Empilé avec un casting étoilé (qui comprend également Doua Lipa, Hellen Mirren, Michel Cera, Alexandra Shipp, Kingsley Ben Adir et Simu Liu) et le buzz croissant sur Internet, nous doutons que le film soit autre chose qu’un succès retentissant.