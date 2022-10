Issa Rae partage ses meilleurs conseils de carrière et comment cela l’a aidée à réussir

Issa Rae a construit le genre de carrière dans le divertissement dont les gens rêvent : co-créer, co-écrire et jouer dans une série à succès de HBO ; atterrir plusieurs millions de dollars contrat de cinéma et de télévision; et créer sa propre entreprise de médias.

Mais l’acteur, scénariste et producteur de 37 ans dit que cela ne s’est presque jamais produit, en raison de difficultés en début de carrière avec confiance et en défendant ce qu’elle voulait.

Même juste avant la première de son émission télévisée “Insecure” en 2016, Rae avait “peur d’être considérée comme difficile” avec laquelle travailler, a-t-elle déclaré lors de la Conférence Indeed FutureWorks 2022 plus tôt ce mois-ci.

La peur venait de voir comment les femmes créatives étaient traitées à Hollywood. Chaque fois que Rae recherchait des scénaristes ou des réalisatrices, elle entendait “des commentaires d’hommes, et dans certains cas de femmes, sur les raisons pour lesquelles je ne devrais pas travailler avec eux”, a-t-elle expliqué sur un épisode récent du podcast de Meghan Markle, “Archetypes”. “Cela se résumait souvent à ce qu’ils soient” difficiles “… Ce mot en particulier était souvent utilisé.”

En réponse, elle a demandé conseil à d’autres femmes noires qu’elle admirait dans l’industrie du divertissement : Shonda Rhimes, Ava DuVernay, Debbie Allen et Mara Brock Akil.

Leurs conseils ? “N’ayez pas peur d’être un b—-.”

Lors de la conférence Indeed, Rae l’a qualifié de “meilleur conseil de carrière” qu’elle ait jamais reçu.

“Ils m’ont vraiment souligné que je ne pourrais plus jamais avoir cette opportunité”, a-t-elle déclaré. “Ils étaient comme, ‘Vous avez cette émission avec HBO, vous l’avez voulu tout le temps, et vous avez peur de dire non ou d’être un b-word? Et si vous n’aviez plus jamais cette chance?”

Depuis lors, Rae a déclaré qu’elle avait abordé tous ses projets avec cet état d’esprit et que cela avait alimenté son ambition.

“Je me fiche de savoir à quel point je peux me sentir bien dans ma carrière, je me fiche des éloges que je reçois”, a-t-elle déclaré. “J’aborde chaque projet en pensant : ‘Et si je ne pouvais plus jamais refaire ça ?'”

Elle a ajouté: “Je n’ai jamais stagné, je n’ai jamais été satisfaite … cette faim reste en moi.”

Selon le Clinique Mayos’affirmer au travail peut aider à renforcer l’estime de soi, à gagner le respect des autres et à réduire le stress, surtout si vous avez du mal à refuser les demandes.

Vous pouvez vous entraîner en maintenant une posture droite et un contact visuel direct lorsque vous parlez avec des collègues, en utilisant des déclarations en “je” pour décrire vos pensées et vos sentiments, et en vous entraînant à dire “non”, recommande la clinique Mayo.

Mais il y a une ligne fine et parfois injuste entre l’affirmation de soi et l’agressivité, et le stéréotype de la «femme noire en colère» peut déformer la passion d’une femme noire pour l’agression. Ce mythe empoisonne à la fois le lieu de travail et Hollywood, Rae a noté sur le podcast de Markle.

Les conseils que Rae a reçus de ses idoles de carrière ont aidé, a-t-elle ajouté: “J’enlève la peur d’être étiquetée comme [difficult]. Je ne devrais pas avoir à craindre cela si je veux juste que quelque chose soit génial.”

Maintenant, si un ami devait l’appeler “particulier”, elle a dit qu’elle le prendrait comme un compliment.

“Pour moi, cela signifie que j’ai une idée de ce que je veux”, a déclaré Rae.

