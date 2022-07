Issa Rae parle des rumeurs de grossesse dans la couverture de “Today”

Issa Rae est radieuse comme d’habitude pour La toute première couverture numérique d’aujourd’huiet à l’intérieur, elle s’efforce de préserver sa vie privée bien qu’elle soit l’un des plus grands noms d’Hollywood.

Tout le monde sait que le Insécurité la star reste et reste dans son sac et bien que les fans aient dit adieu à la série en décembre 2021, Issa est de retour avec HBO Max’s Rap Sh! t. La dernière émission d’Issa est une comédie sur ce qui se passe à Miami lorsque deux amis du lycée se réunissent pour former un groupe de rap.

Comme indiqué précédemment, la série rauquement drôle est co-produite par les City Girls, JT et Yung Miami ainsi que leurs responsables du contrôle de la qualité Kevin “Coach K” Lee et Pierre “P” Thomas. Animateur / comédien “The Read” Fureur d’enfant qui est originaire de Magic City est également un écrivain sur le projet.

Issa n’est pas là pour les enregistrements sur les réseaux sociaux

Le magnat des médias émergent a déclaré Aujourd’hui qu’elle n’est pas là pour les gens qui la surveillent via Internet et a suggéré que les gens devraient simplement l’appeler à la place.

“Les gens s’attendent à ce que vous deviez suivre leur vie sur les réseaux sociaux, et c’est comme, ‘Non, tu dois parler tome.”

Cela n’est pas surprenant car sa position sur la vie privée est bien connue. Issa a laissé les fans sidérés en juillet dernier lorsqu’elle a choqué le monde avec des photos de mariage. Rae, 37 ans, qui n’a jamais suggéré qu’elle était en couple, a épousé Louis Diame lors d’une belle cérémonie à Saint-Jean-Cap-Ferrat France. Issa a été stupéfaite dans une robe Vera Wang personnalisée, mais les photos ont depuis été retirées.

Issa le garde trop maman pour sa propre maman

Issa étant si notoirement maman à propos de sa vie personnelle, il n’était pas surprenant que la propre mère de Awkward Black Girl appelle pour obtenir un aperçu des rumeurs récentes auxquelles elle s’attendait.

En mars, Issa a mis fin aux rumeurs de grossesse sur Twitter, mais pas avant que sa propre famille ait des questions.

“LAISSEZ AB *** MANGER BOIRE ET SOYEZ JOYEUX”, a déclaré Issa au milieu d’une vidéo d’elle-même lors de son week-end Hoorae x Kennedy Center.

« Ma sœur m’a envoyé une capture d’écran de ma mère en lui envoyant un article du genre : ‘Est-ce qu’elle t’a dit… Les rumeurs sont-elles vraies ?’ », a déclaré Issa à Today. “J’étais comme, ‘Quoi?!’ [My sister] était comme, ‘Maman ne croit pas aux commérages!’ J’étais comme, ‘Mais elle a envoyé un texto tu et elle n’a même pas demandé moi!’ Je me dis : ‘Maman, une grossesse… tu penses vraiment que je te cacherais un petit-enfant ? Que tu as été mendier ?!’ Alors je devais dire quelque chose, parce que ça devenait incontrôlable », a-t-elle expliqué.

Il ne fait aucun doute qu’avec des histoires comme celle-ci, Issa continuera à vivre sa meilleure vie hors d’Internet et gardera le grand public hors de son entreprise. Issa a ajouté à Aujourd’hui cependant qu’elle est prête à publier son enfant en ligne et à donner aux fans un aperçu si jamais il y a un Baby Rae.

“Peut-être que si j’ai un enfant, j’aurai l’impression : ‘Tout le monde a besoin de voir ce truc !’ Je ne sais pas!” dit-elle.

Issa a assuré son avenir en tant que magnat du divertissement

En plus de Rap Sh1t, elle a ses mains dans de nombreux projets, dont un café dans sa ville natale d’Inglewood et un énorme contrat avec WarnerMedia d’une valeur de 40 millions de dollars. Si cela ne suffit pas, Issa peut également être vu sur le drame original d’Apple TV Rugir qui est actuellement en streaming sur le service.

En parlant d’équilibrer ses nombreux projets, la starlette de Stanford a admis qu’elle s’ajustait.

“L’année dernière m’a appris que l’équilibre doit être planifié à l’avance pour moi, car sinon, je travaillerais, travaillerais, travaillerais, travaillerais. Je me connais. Je sais à quel point je peux être frustrée et/ou fatiguée dans certains cas, et je ne fais pas de mon mieux quand je suis comme ça », a-t-elle expliqué à Aujourd’hui.

d’Issa RapSh!t est officiellement diffusé aujourd’hui, le 21 juillet sur HBO Max et ce sera certainement un autre classique digne d’un mème.

Allez-vous regarder?