Les dames de Insécurité s’est présenté et s’est présenté à la réception des nominés aux Emmy Awards de HBO Max après avoir une fois de plus brisé le cœur des médias sociaux avec des images d’une fête annuelle exclusive sur un yacht.

Lundi, Issa Rae a été vue sur la scène des Emmys 2022 dans une robe Sergio Hudson personnalisée aux côtés de son mari Louis Diame…

et plus tard, elle a enfilé une robe rouge baaaawdy sexy pour l’after-party de HBO Max à San Vicente Bungalows.

Elle a également été aperçue à la fête aux côtés d’Yvonne Orji qui a séduit dans une robe métallique…

et posé pour les caméras.

Issa Rae parle de sa soirée annuelle “Yacht Sh * t”

La rencontre des dames de la soirée HBO a eu lieu après qu’Issa a été interrogée sur son extravagance annuelle d’excellence en matière de navigation de plaisance noire; Yacht Sh * t.

Encore une fois, Issa a invité une multitude de visages célèbres et raffinés à faire la fête sur un yacht avant les Emmys, et encore une fois, elle l’a fait en injectant sur Internet une dose diabolique de FOMO.

Après que la fête ait fait le tour des réseaux sociaux, Issa a été interrogée par Kerry Washington sur la soirée qu’elle [and the rest of us] Je veux SÉRIEUSEMENT une invitation à.

“Tu dois te présenter”, a déclaré Issa. “Tout d’abord, les conditions préalables sont que vous devez jeter un ** que vous devez boire – et pas de plus.”

Cela semble assez facile, non ?

Le Yach Sh*t de cette année a fait ressortir des personnalités comme Jean Elie…

Merde de rap étoile KaMilion…

[of course] Yvonne…

et le frère d’Issa, Lamine “Enimal” Diop.

Un jour, nous serons invités à cette extravagante soirée de navigation en mer.

Voulez-vous faire la fête et faire Yacht Sh * t avec Issa Rae?