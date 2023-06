Issa Rae et d’autres assistent à l’événement de projection « Across The Spider-Verse »

Êtes-vous prêt à balancer À travers le vers d’araignée?

Spider-Man: à travers le Spider-Verse étoile Issa Rae est entrée dans l’ère des superproductions estivales aux côtés du cerveau de la bande originale Métro Boumin et 2 chaînes + son fils de 7 ans/partenaire de podcast Halo qui a co-organisé une projection spéciale qui a fait ressortir 21 Sauvage et ses enfants, Poupée Kash, Tracy T.et leur fils Kashton, Ari Fletcher et son fils Yosohn, Amour et mariage : Huntsville étoile Martell Holtet plus.

L’événement animé a pris le contrôle de la station Atlantic du centre-ville d’Atlanta, où les fans ont profité de l’un des plus grands événements de projection de tapis rouge de la ville de l’année jusqu’à présent.

Autres participants notables inclus Luc James, JUSQU’À étoile Salle Jayln, Bambí et son fils Bréland, Mets une bague dessus étoiles Joya et Joshaet exécutif Sony dégoulinant Jon Gist.

Dans Spider-Man: à travers le Spider-VerseMiles Morales revient pour un nouveau chapitre époustouflant où il est confronté à une décision potentiellement catastrophique menaçant tout ce qu’il connaît et aime.

Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique quartier à temps plein de Brooklyn, est catapulté à travers le multivers où il rencontre une équipe de Spider-People chargée de protéger son existence même.

Mais lorsque les héros s’affrontent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve face aux autres araignées et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin qu’il puisse sauver les personnes qu’il aime le plus.

Regardez la bande-annonce passionnante ci-dessous:

Dirigé par Joaquim Dos Santos, Pouvoirs Kempet Justin K.Thompsonles stars de cinéma oscarisées Shameik Moore, Hailee Steinfeld, Jacques Johnson, Issa Rae, Daniel Kaluuya, Karan Soni, Jason Schwartzmann, Brian Tyree Henry, Luna Lauren Vélez, Greta Lee, Rachel Dratch, Jorma Taccone, Karité Whighamet Oscar Isaac.

« … l’idée de ces films est que nous vous montrons quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant », a déclaré le producteur. Chris Miller dans un interview avec Collisionneur. Et si nous faisions juste une histoire douce et amusante qui ressemblait au premier film, je pense que ce serait un peu décevant. Vous voulez avoir l’impression de voir des visuels que vous n’avez jamais vus auparavant. Faire toutes ces choses et les faire d’une manière engageante et satisfaisante est un grand défi, mais c’est aussi en partie la raison pour laquelle nous faisons ces choses. C’est le but, juste pour vous faire rire et pleurer et vivre quelque chose que vous n’avez jamais vécu auparavant.

Spider-man : à travers le verset de l’araignée joue maintenant dans les théâtres partout.