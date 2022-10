Issa Rae dénonce les efforts d’Hollywood pour sauver les films et la carrière d’Ezra Miller : Atroce “récidiviste”

La star de “Insecure” Issa Rae critique Hollywood pour avoir défendu Ezra Miller après leur comportement “atroce”.

“Je vais être réel, ce qui se passe avec Ezra Miller est, pour moi, un microcosme d’Hollywood”, a déclaré Rae, selon Elle Magazine.

“Il y a cette personne qui est un récidiviste, qui s’est comportée de manière atroce, et au lieu de la fermer et d’arrêter la production, il y a un effort pour sauver le film et eux.”

Les commentaires de l’actrice font suite à la série d’arrestations et d’allégations d’abus de Miller au cours de l’année écoulée.

Le créateur de “Rap Sh!t” a continué à parler du mouvement #MeToo et de la façon dont Hollywood traite les femmes.

“C’est un exemple clair des efforts que Hollywood fera pour se sauver et protéger les délinquants. Alors, ne faites pas ça, et les femmes pourront peut-être s’épanouir. Elles n’auront pas à vivre dans la peur de se taire parce que ça va ruiner leur carrière. C’est juste un modèle constant d’abus qui ne persistera que si Hollywood continue d’insister pour être comme ça.”

Malgré les questions juridiques controversées de Miller, Warner Bros. a toujours l’intention de sortir le film de l’acteur “Flash” en juin 2023.

La star de “Flash”, qui s’identifie comme non binaire, a annoncé en août qu’elle cherchait un traitement pour des “problèmes de santé mentale complexes”.

“Ayant récemment traversé une période de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes et j’ai commencé un traitement continu”, a déclaré Miller dans un communiqué.

“Je tiens à m’excuser auprès de tous ceux qui m’ont alarmé et contrarié par mon comportement passé. Je m’engage à faire le travail nécessaire pour revenir à une étape saine, sûre et productive de ma vie.”

Pendant ce temps, Miller a été accusé de cambriolage dans le Vermont.

La police a déclaré que les agents ont répondu à un rapport de cambriolage dans la ville de Stamford le 1er mai et ont découvert que plusieurs bouteilles d’alcool avaient été prises dans une maison pendant que les propriétaires étaient absents.

Miller a également été arrêté deux fois à Hawaï cette année, une fois pour conduite désordonnée et harcèlement dans un bar karaoké, et à nouveau lors d’un autre incident pour agression au deuxième degré.

Plus tôt cette année, les parents de l’activiste amérindien Tokata Iron Eyes, 18 ans, ont déposé une ordonnance de protection contre Miller pour des allégations selon lesquelles l’acteur aurait soigné leur enfant, ainsi que d’autres comportements inappropriés avec elle depuis qu’elle avait 12 ans. Cependant, Tokata Iron Eyes a déclaré dans une récente interview que les affirmations étaient fausses.