Issa Rae affirme que les fans n’auront jamais droit à un reboot de « Insecure »

Le temps de «Précaire » Le moment est venu pour les fans de faire la paix avec les cinq saisons de la série à succès, car la série ne reviendra jamais. Le drame comique qui a été diffusé pour la première fois sur HBO en 2016 a terminé son dernier épisode en 2021, insinuant que ses personnages principaux, Issa Dee, Lawrence Walker, Molly Carter, Kelli Prenny et Tiffany DuBois semblaient tous vivre heureux pour toujours.

Issa Rae co-créé et interprété par Issa Dee, la série basée à South Los Angeles, avec comme co-stars Jay Ellis, Yvonne Orji, Natasha Rothwell et Amanda Seales qui complètent le casting d’ensemble de jeunes de 20 ans qui essaient de comprendre la vie, l’amour et l’amitié. Les intrigues pertinentes et la musique populaire ont facilement permis à la série à succès de figurer sur les listes classant les sitcoms noires les plus emblématiques, aux côtés de « Le Prince de Bel-Air » et « Living Single ».

Mais contrairement à la série dirigée par Will Smith qui a été réimaginée à travers une lentille dramatique pour le très réussi «Bel-Air”, Rae n’a aucune envie de revisiter la vie des personnages bien-aimés d’« Insecure » avec un nouveau casting et une nouvelle perspective dans le futur. Elle a abordé le sujet de front lorsqu’elle a rejoint Carmelo Anthony et The Kid Mero pour le dernier épisode de leur podcast « 7PM in Brooklyn ».

Point final, point final, ça n’arrivera pas. Le créateur de « Rap Sh!t » a d’abord expliqué : « Non, parce que c’est très personnel pour moi », puis a établi un parallèle avec le travail de Larry David, une autre star de HBO, l’un des co-créateurs de « Seinfeld » et de « Curb Your Enthusiasm », qui a connu une longue carrière.

« Personne d’autre ne peut faire Curb Your Enthusiasm parce que c’est sa merde et ses griefs », a déclaré Rae. « Donc, je me dirais presque : « C’est quoi ce bordel ? » On aurait l’impression que la voix de l’IA de Beyoncé, non, c’est ma merde, et c’étaient mes expériences », a-t-elle ajouté, « S’ils voulaient créer quelque chose d’autre, alors bien sûr, mais non, je n’ai aucune envie d’un reboot d’Insecure. »

Si les fans peuvent abandonner tout espoir de voir un reboot de « Insecure » revenir sur leurs écrans de télévision, ils peuvent toujours revoir ses 44 épisodes sur les plateformes de streaming. L’été dernier, à la grande joie des téléspectateurs, la série primée par la NAACP a été diffusée sur Netflix.

Découvrez d’autres extraits de la discussion complète de Rae sur le podcast « 7PM in Brooklyn » ci-dessous.

https://www.youtube.com/watch?v=UBq1Q1zabPc

