Issa Rae aborde les rumeurs de grossesse et le rôle de « Spider-Verse »

Issa Rae s’est entretenu avec la directrice principale du contenu de BOSSIP, Janeé Bolden, à propos de son dernier rôle en tant que Jessica Drew alias Spider-Woman dans ‘Spider-Man: à travers le Spider-Verse.’ L’actrice et entrepreneure a révélé qu’elle était une fan de longue date du personnage de Spiderman et qu’elle était presque jalouse que cette génération ait une version afro-latino, grâce à Miles Morales. Issa a ajouté qu’au départ, elle n’avait pas regardé la franchise Miles Morales parce qu’elle gravitait généralement plus vers l’action en direct que les projets d’animation, mais après avoir regardé, elle est devenue fan et a été ravie de l’opportunité de faire partie de ‘Spider-Man : à travers le Spider-Verse.’

Vous êtes un fan de longue date de la franchise Spider-Man, pensez-vous avoir manifesté ce rôle ? Je ne sais pas si je l’ai manifesté parce que je ne l’ai simplement pas imaginé par moi-même. J’étais tellement fan et il y avait une partie de moi qui disait « Je ne veux pas être dans ce monde parce que je l’aime tellement », mais bien sûr, quand j’ai reçu l’appel, j’étais geek.

Issa Rae dit qu’elle était jalouse cette génération a eu un Spider-Man afro-latino

Vous êtes connu pour soutenir tout le monde noir et ce film est très multiculturel, pouvez-vous parler de ces éléments et de ce que vous ? Je me souviens quand Miles Morales a été présenté, parce que je suis un Peter Parker inconditionnel, un fan de la tradition originale, alors quand Miles Morales a été présenté, je me suis presque senti jaloux. Comme ‘Alors cette génération va avoir comme un Spiderman Afro Latino ? C’est fou et vont-ils l’apprécier ? et donc une partie de moi était juste comme, ‘OK, j’ai hâte de voir où va cette série de bandes dessinées et si elle reprend.’ Ensuite, j’ai vu qu’il avait obtenu le film et en fait, j’ai évité de le regarder parce que j’ai regardé comme tous les Homme araignée films. J’étais comme si j’avais vu de l’action en direct, je ne suis pas vraiment une personne animée et les gens n’arrêtaient pas de me dire ‘Oh, tu aimes Spider-Man et tu n’as pas vu Spider-verse ? J’avais l’impression que les gens faisaient du battage médiatique et puis quand je l’ai regardé, j’ai été tellement impressionné par un, à quel point c’était authentique et deux, la musique était incroyable, et vous ne pouvez pas faire semblant. Je dois crier Kier Lehman qui était le superviseur musical sur Insécurité avec nous. Il a fait Vers d’araignée et j’étais comme ‘Ah mec c’est pourquoi c’est si serré.’ C’est comme si vous pouviez vous identifier à tant de choses dans le premier film et le deuxième film n’est pas différent. C’est tellement représentatif du monde, mais c’est tellement spécifique culturellement.

Issa Rae dit que « Spider-Man: Across The Spider-Verse » l’a aidée à réaliser qu’elle a encore un long chemin à parcourir

Étant vous-même un boss dans de nombreux « multivers », est-ce que travailler sur ce film, qui compte trois réalisateurs, vous a appris quelque chose que vous ramèneriez à vos entreprises ou à vos productions ? C’était un nouveau processus et une nouvelle expérience pour moi. Je me rends compte qu’il y a tellement de choses que je ne sais pas et regarder ces cinéastes, être en session avec eux… Quand vous faites un film d’animation, vous êtes dans une cabine avec les réalisateurs, donc c’est dans un sens différent, mais en quelque sorte plus intime, parce que c’est juste en tête-à-tête entre vous et eux et vous pouvez voir leur processus et leur cerveau fonctionner en temps réel. Je ne savais pas qu’ils avaient autant de réalisateurs. Je ne savais pas qui tout le monde était high key jusqu’à la sortie du film. J’étais comme, ‘Oh c’est ce que tu as fait?’ Donc, même le processus de voir l’attention portée aux détails, les différentes couches d’animation, les différents types d’animation, cela m’a juste donné envie d’être un meilleur cinéaste et de comprendre comment intervenir. avait dans ces films en particulier, cela m’a fait réaliser à quel point il me reste du chemin à parcourir pour essayer de me diversifier et de laisser une marque dans l’industrie.

Issa Rae parle du rôle de la femme enceinte dans « Spider-Verse », dit que si elle était enceinte, elle le garderait privé « comme Rihanna »

Issa a également parlé de jouer un personnage enceinte après avoir fait l’objet de rumeurs de grossesse, disant qu’elles étaient ennuyeuses et que si elle était réellement enceinte, elle garderait probablement sa grossesse privée comme Rihanna l’a fait.

Vous êtes une Spider-Woman enceinte dans ce film, maintenant nous pouvons enfin dire félicitations parce que je sais que vous en aviez marre de ces rumeurs, vous avez eu affaire à ces rumeurs pendant une minute. Ça devait être comme Rihanna, ‘Reste en dehors de mon utérus !’ Mon Dieu! Mais Rihanna était en fait enceinte, ce que je ressens, comme je le ferais si j’étais enceinte, je ne dirais pas aux gens que j’étais enceinte, donc je la ressens à 100%. Mais oui Femme araignée est enceinte dans ce film, elle lutte toujours contre le crime. Elle est également la seule personne araignée qui ne porte pas de masque. Elle est donc ici en train de combattre le crime à visage nu, alors qu’elle est enceinte. Elle est juste comme, ‘Qui va me vérifier Boo? Et j’adore ça !

