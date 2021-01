La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Diop rejoint Long, Mustafi sur la liste de recherche de Klopp

Liverpool a enquêté sur la signature potentielle du défenseur de West Ham United Issa Diop, rapporte l’Athletic.

Ce n’est un secret pour personne que le patron des Reds, Jurgen Klopp, veut amener un défenseur central d’urgence cette fenêtre de transfert pour boucher un trou dans sa défense chargée de blessures et – alors que les Red Bulls de New York Aaron Long et Arsenal Shkodran Mustafi sont tous deux en lice, selon ESPN et le Evening Standard – Diop est également devenu un concurrent de premier plan.



1 Liés

Diop, 24 ans, a fait 69 apparitions pour les Hammers depuis qu’il les a rejoints de Toulouse en 2018, mais est tombé en disgrâce avec le manager David Moyes ces derniers temps.

L’arrière central, qui a été sélectionné par la France au niveau des moins de 21 ans, espère qu’un transfert à Anfield pourra relancer sa carrière.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Issa Diop de West Ham est-il la réponse aux problèmes de Liverpool en défense centrale? Shaun Botterill / Getty Images

Ramos veut déménager à Old Trafford

Sergio Ramos est prêt à quitter le Real Madrid en faveur d’un déménagement à Manchester United, rapporte le Mirror.

En plus de l’échec des négociations contractuelles entre Ramos et le Real, l’Espagnol aurait également décidé qu’il n’était pas intéressé par un déménagement au Paris Saint-Germain, préférant plutôt se tester en Premier League.

Les changements possibles vers Manchester City ou Liverpool ont déjà été décrits comme très difficiles, alors que Old Trafford est considéré comme l’un des meilleurs souhaits de l’international espagnol.

Manchester United s’en prend à Kounde

Le Mirror rapporte également que Manchester United est très désireux de faire un pas sur le défenseur de Séville Jules Kounde.

Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, considère Kounde comme sa cible principale lors du prochain mercato estival alors qu’il part à la recherche du parfait défenseur central pour Harry Maguire.

On estime que Kounde vaut environ 60 millions de livres sterling et est principalement considéré comme l’une des stars défensives les plus prometteuses de la Liga.

Tap-ins

– Arsenal envisage une poussée tardive pour signer le défenseur de Crystal Palace Patrick van Aanholt, les rapports Mirror. Mikel Arteta est apparemment impatient de faire venir un autre arrière gauche comme couverture pour Kieran Tierney avant la fermeture de la fenêtre de janvier et, avec Van Aanholt n’ayant plus que six mois sur son contrat, les Eagles pourraient être tentés d’obtenir de l’argent pour lui avant qu’il ne le soit potentiellement. laisse sur un libre.

– Calciomercato dit que Torino poursuit la signature du défenseur de la Juventus Daniele Rugani. Le défenseur bénéficie actuellement d’un prêt avec Rennes, beaucoup pensant qu’il reviendrait à la Vieille Dame pour une autre manche en équipe première, mais au lieu de cela, Torino espère profiter de la situation en le signant pour lui-même.

– Trabzonspor a apparemment interrompu la prise de décision pour signer Tottenham Hotspur Danny Rose, Rapports TalkSPORT. Alors qu’il semblait que Rose était destinée à se rendre en Turquie, le président du club a déclaré que ce serait « très difficile » grâce au temps qu’il faudrait pour conclure l’accord – indiquant potentiellement que le problème est lié au COVID-19 règles de quarantaine.