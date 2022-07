ISS exhorte les actionnaires de Spirit à voter contre la fusion de Frontier et qualifie JetBlue d’offre supérieure

Terminal A de l’aéroport international LaGuardia pour JetBlue et Spirit Airlines à New York.

Vendredi, la société de conseil en procuration Institutional Shareholder Services a renversé sa position sur le rapprochement prévu de Spirit Airlines avec Frontier Airlines, exhortant les actionnaires de Spirit à voter contre l’accord et qualifiant l’offre en numéraire de JetBlue Airways d ‘”alternative supérieure”, encore une autre torsion dans la bataille pour la compagnie aérienne à bas prix.

En mai, ISS a initialement exhorté les actionnaires à voter contre l’accord en espèces et en actions de Frontier, puis fin juin a modifié sa recommandation après que Frontier a adouci son offre pour inclure des frais de rupture inversés correspondant à ceux de JetBlue.

Maintenant, ISS a retiré sa recommandation en invoquant la volatilité du marché, les prix de l’énergie et les craintes de récession qui “pourraient amener les actionnaires à conclure que la certitude de la valeur de la contrepartie en espèces est préférable à l’avantage potentiel de l’accord Frontier”.

Le PDG de Frontier, Barry Biffle, a qualifié dimanche sa dernière offre sucrée de “meilleure et définitive” dans une lettre à son homologue de Spirit, et s’est inquiété du manque de soutien des actionnaires pour cet accord.

Le cabinet de conseil Glass Lewis a recommandé le mois dernier aux actionnaires de voter en faveur de l’accord Frontier.

Le changement intervient après des retards répétés dans le vote des actionnaires sur l’accord Frontier-Spirit, que Spirit a retardé quatre fois. Le vote est désormais prévu pour le 27 juillet.

Spirit a refusé de commenter, tandis que JetBlue et Frontier n’ont pas immédiatement répondu. Les actions de JetBlue ont augmenté de 3 % dans les échanges du matin, tandis que Frontier a augmenté de plus de 1 % et Spirit a augmenté d’environ 1 %.