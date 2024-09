ISS : à quoi ressemble la vie des astronautes de la Nasa Suni Williams et Butch Wilmore

Et enfin, au lit, et il est temps de se reposer après une journée dans un environnement bruyant (les ventilateurs fonctionnent en permanence pour disperser les poches de dioxyde de carbone afin que les astronautes puissent respirer, ce qui rend le bruit à peu près aussi fort qu’un bureau très bruyant).

« Nous pouvons dormir huit heures par jour, mais la plupart des gens restent coincés à la fenêtre pour regarder la Terre », explique Mme Stott.

Les trois astronautes ont parlé de l’impact psychologique de voir leur planète natale à 400 km en orbite.

« Je me suis sentie très insignifiante dans cette immensité de l’espace », explique Mme Sharman. « Voir la Terre si clairement, les tourbillons de nuages ​​et les océans m’a fait réfléchir aux frontières géopolitiques que nous construisons et à la façon dont nous sommes en réalité complètement interconnectés. »

Mme Stott dit qu’elle a adoré vivre avec six personnes de différents pays « faisant ce travail au nom de toute vie sur Terre, travaillant ensemble, trouvant comment gérer les problèmes ».

« Pourquoi cela ne pourrait-il pas se produire sur notre vaisseau spatial planétaire ? », demande-t-elle.

Un jour ou l’autre, tous les astronautes devront quitter l’ISS, mais ces trois-là affirment qu’ils reviendraient en un clin d’œil.

Ils ne comprennent pas pourquoi les gens pensent que les astronautes de la Nasa Suni Williams et Butch Wilmore sont « bloqués ».

« Nous avons rêvé, travaillé et nous sommes entraînés toute notre vie dans l’espoir de passer un séjour prolongé dans l’espace », explique M. Hadfield. « Le plus beau cadeau que l’on puisse faire à un astronaute professionnel est de lui permettre de rester plus longtemps. »

Et Mme Stott raconte qu’en quittant l’ISS, elle s’est dit : « Vous allez devoir retirer mes mains griffues de la trappe. Je ne sais pas si je vais pouvoir revenir. »