L’organisation indienne de recherche spatiale et le fournisseur de solutions de technologie de localisation et de navigation MapmyIndia ont annoncé une initiative de partenariat pour offrir les meilleurs et entièrement indigènes, le portail de cartographie et les services géospatiaux de l’Inde. Selon Rohan Verma, PDG et directeur général de MapmyIndia, il combine la puissance des cartes numériques et des technologies de MapmyIndia avec le catalogue d’ISRO d’imagerie satellitaire et de données d’observation de la Terre.

Verma l’a qualifié de jalon révolutionnaire dans le voyage de l’Inde vers « Aatmanirbhar Bharat », dans lequel les utilisateurs indiens ne seraient pas dépendants d’organisations étrangères pour les cartes, la navigation et les services géospatiaux, et tireraient plutôt parti des solutions fabriquées en Inde. « Vous n’avez plus besoin de Goo * le Maps / Earth », Verma

a déclaré dans le titre d’un article sur LinkedIn. Selon l’ISRO, le Département de l’espace (DoS) – l’ISRO en dépend – s’est associé à MapmyIndia pour combiner leur expertise géospatiale et créer des solutions holistiques en tirant parti de leurs géoportails.

DoS a conclu un protocole d’accord avec la société de technologie géospatiale CE Info Systems Pvt Ltd, propriétaire de MapmyIndia, sur

Jeudi. Dans le cadre de ce partenariat, l’expertise géospatiale combinée des systèmes DoS et CE Info serait exploitée par le biais de leurs géoportails respectifs, selon l’ISRO, dont le siège est à Bengaluru. La collaboration leur permettra d’identifier et de construire conjointement des solutions géospatiales holistiques utilisant les ensembles de données d’observation de la Terre, ‘NavIC’, les services Web et les API (interface de programmation d’application) disponibles dans les géoportails MapmyIndia, ‘Bhuvan’, ‘VEDAS’ et ‘MOSDAC’, le l’agence spatiale a déclaré dans un communiqué.

Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) appelé NavIC (Navigation with Indian Constellation, is India’s

propre système de navigation, développé par ISRO.

Bhuvan est le géo-portail national développé et hébergé par l’ISRO comprenant des données géospatiales, des services et des outils

pour analyse.

VEDAS (VisualisationofEarthobservationDataandArchivalSystem) est une plate-forme de géotraitement en ligne utilisant des données d’OE optiques, micro-ondes, thermiques et hyperspectrales couvrant des applications particulièrement destinées au monde universitaire, à la recherche et à la résolution de problèmes, selon l’ISRO.

Le MOSDAC (Meteorological and Oceanographic Satellite Data Archival Center) est un référentiel de données pour tous les

missions météorologiques de l’ISRO et traite des informations météorologiques, de l’océanographie et des cycles des eaux tropicales.

Verma a déclaré qu’il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les Indiens sont mieux lotis avec une solution indigène pour les cartes et la géospatiale

prestations de service.

« MapmyIndia, étant une société indienne responsable, locale, veille à ce que ses cartes reflètent la véritable souveraineté de

le pays, représentant les frontières de l’Inde selon le gouvernement indien, et héberge ses cartes en Inde », a-t-il déclaré.

Grâce au partenariat combiné avec l’ISRO, les cartes, applications et services des utilisateurs finaux de MapmyIndias

intégrer avec l’énorme catalogue des ISRO d’imagerie satellitaire et de données d’observation de la Terre, selon un communiqué de MapmyIndia.

Ce serait un bien meilleur, plus détaillé et complet, ainsi que centré sur la confidentialité, hyper local et

solution de cartographie indigène pour les Indiens, par rapport aux applications et solutions de carte étrangères, a-t-il déclaré.

Verma a déclaré que les solutions de cartographie étrangères entraînent de nombreux coûts cachés. Par exemple, les moteurs de recherche étrangers et les entreprises prétendent offrir des cartes «gratuites», mais en réalité, ils gagnent de l’argent en ciblant les mêmes utilisateurs avec des publicités basées sur une atteinte à la vie privée des utilisateurs et en mettant aux enchères leur emplacement privé et

les données de mouvement », a-t-il affirmé.

« Cela devrait être très alarmant pour tous les citoyens ». « D’un autre côté, MapmyIndia a un point de vue éthique contre les modèles commerciaux de ces entreprises et n’a donc pas de modèle commercial publicitaire. En utilisant les cartes et les applications MapmyIndia au lieu des applications de cartes étrangères, les utilisateurs peuvent mieux protéger leur vie privée », at-il dit.

Le «modèle commercial durable et direct et propre» garantit que les cartes et les applications MapmyIndias peuvent être exemptes de

coût ainsi que sans publicité pour les utilisateurs, selon lui.

« Les cartes MapmyIndias couvrent les 7,5 villages lakh, plus de 7500 villes au niveau des rues et des bâtiments, reliées par les 63

lakh kilomètres de réseau routier à travers l’Inde et dans les villes, fournissant au total des cartes pour plus de 3 crores inégalés à travers l’Inde », indique le communiqué de la société.