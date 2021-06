Isreal Adesanya, champion du monde des poids moyens, bat Marvin Vettori

Incontesté! Le champion des poids moyens de l’UFC, Israel Adesanya, a affronté Marvin Vettori lors d’un match revanche de son précédent match en 2018, et le champion en a fait un match décisif. L’offensive d’Adesanya était superbe de l’extérieur alors qu’il additionnait les coups de pied dans les jambes et choisissait ses tirs, et sa défense contre les combinaisons de Vettori était une vitrine de mouvement de la tête et de jeu de jambes, alors qu’il se défendait bien au sol. Après cinq tours, Adesanya a obtenu la décision unanime via les tableaux de bord et est resté le champion des poids moyens de l’UFC.

CHAMPIONNAT DU MONDE DE POIDS MOUCHE UFC

Et nouveau! Le match revanche du dernier combat pour le titre des poids mouches entre le champion du monde UFC Deiveson Figueiredo et Brandon Moreno était un autre blockbuster et s’est terminé par un changement de ceinture. Moreno est sorti avec un calme fantastique et a frappé dans le premier, les brouilles de lutte ont fait du deuxième tour un thriller, et dans le troisième, Moreno a scellé l’accord avec un retrait, une prise arrière et un étranglement à l’arrière pour devenir le premier monde UFC né au Mexique. champion.

ACTION DE LA CARTE PRINCIPALE

Les vétérans livrent un thriller amusant : le retour de Nate Diaz, le favori des fans, contre Leon Edwards, classé 3, a été le premier événement non principal, combat sans titre en 5 rounds et il a tenu la distance. Edwards a fait la différence avec des coups de pied dans les jambes, des frappes fendues et des mises au sol. Le style showman de Diaz était pleinement en vigueur et son rallye de fin de combat était un thriller, mais Edwards a pris à juste titre la décision unanime.

Le casse-tête de l’as du grappling est résolu : le poids welter Belal « Remember the Name » Muhammad a résisté aux tirs et à la cage acharnée du légendaire grappler Demian Maia pour monter une attaque avec des coups de poing au milieu du combat. Muhammad a annulé tous les efforts de retrait de Maia a pris le troisième tour sur des grèves importantes et a obtenu la victoire par décision unanime.

Un claquement au lieu d’un robinet: les poids lourds légers Paul Craig et Jamahal Hill se sont engagés dans un véritable match grappler contre attaquant, et le grappling a gagné haut la main. Au premier tour, Craig a tiré la garde et a travaillé sur son dos et a verrouillé le bras de Hill dans plusieurs positions. Hill n’a pas tapé, mais le mal a été fait et l’arbitre a été contraint d’intervenir pour arrêter le combat, donnant à Craig la victoire par TKO.

RÉSULTATS OFFICIELS

CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS MOYENS UFC

Israël Adesanya a battu Marvin Vettori par décision unanime

CHAMPIONNAT DU MONDE DE POIDS MOUCHE UFC

Brandon Moreno a battu Deiveson Figueiredo via une soumission au troisième tour

CARTE PRINCIPALE

Leon Edwards a battu Nate Diaz par décision unanime

Belal Muhammad a battu Demian Maia par décision unanime

Paul Craig a battu Jamahal Hill via TKO au premier tour

PRÉLIMS

Brad Riddell a battu Drew Dober par décision unanime

Eryk Anders a battu Darren Stewart par décision unanime

Lauren Murphy a battu Joanne Calderwood par décision partagée

Movsar Evloev a battu Hakeem Dawodu par décision unanime

Pannie Kianzad a battu Alexis Davis par décision unanime

Terrance McKinney a battu Matt Frevola par KO, tour 1, 0:07

Steven Peterson a battu Chase Hooper par décision unanime

Fares Ziam a battu Luigi Vendramini par décision majoritaire

Carlos Felipe a battu Jake Collier par décision partagée

