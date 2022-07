Israéliens et Palestiniens se préparent à la visite de Biden

Le chef de la défense israélienne a eu des entretiens de sécurité “positifs” avec le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré le chef de l’Autorité palestinienne (AP), Mahmoud Abbass, pour coordonner la visite du président américain la semaine prochaine, discuter de la coopération en matière de sécurité et des prochains « Les défis de la région.

La réunion s’est tenue à Ramallah jeudi « à des fins de sécurité et de coordination civile en vue de la visite du président américain [Joe] Biden », Gantz a déclaré dans un communiqué, notant que le sit-down « avait une atmosphère positive et un bon esprit.

« Les complications de la période à venir en Israël ont été discutées, et nous avons convenu de poursuivre une coordination sécuritaire étroite tout en évitant les étapes qui déstabiliseraient la situation », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il “a souhaité au président de l’Autorité et à l’ensemble du public palestinien un Aïd al-Adha béni”, faisant référence au mois sacré musulman qui débute vendredi.

Lire la suite Le gouvernement israélien s’est encore effondré, qu’est-ce que cela signifie ?

Bien que Gantz n’ait pas précisé les complications auxquelles Israël pourrait être confronté, il a peut-être parlé de l’effondrement récent de la fragile coalition au pouvoir à huit partis du pays dirigée par le Premier ministre Naftali Bennett, annonçant le cinquième tour des élections en seulement quatre ans.

Selon l’assistant principal de l’AP Hussein al-Sheikh, Abbas “a souligné l’importance de créer un horizon politique, de respecter les accords signés et d’arrêter les actions et les mesures qui conduisent à la détérioration de la situation”. Le dirigeant a également exprimé l’espoir d’un « Atmosphère calme avant la visite du président Biden, dont nous nous félicitons.

Les médias locaux ont noté que les responsables de la sécurité israéliens sont en état d’alerte accrue compte tenu du voyage de Biden et ont ordonné à l’AP de déployer des forces supplémentaires à Jénine pour éviter tout trouble potentiel, considérant la ville comme un point chaud probable.

Lire la suite Israël se disculpe du meurtre d’un journaliste palestinien

Les membres du personnel de la Maison Blanche et la délégation de sécurité de Biden ont déjà commencé à arriver en Israël en préparation de la visite de la semaine prochaine, avec deux hélicoptères présidentiels et six avions militaires repérés à l’aéroport Ben Gourion jeudi.

Deux jours seulement avant sa discussion avec Gantz, le chef de l’AP a tenu une rare réunion publique avec le chef du Hamas – le parti politique et groupe militant qui gouverne la bande de Gaza – leur première en plus de cinq ans. Organisé en marge des célébrations de l’anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, le dialogue a été baptisé “historique” par les radiodiffuseurs locaux, bien qu’aucun détail de la conversation n’ait été publié.