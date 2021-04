JERUSALEM – Des affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont éclaté du jour au lendemain à Jérusalem alors que des centaines de partisans d’un groupe extrémiste de suprématie juive organisaient une marche, scandant «Mort aux Arabes», près de la vieille ville.

La violence a été le point culminant de la montée des tensions entre Juifs et Arabes à Jérusalem et ailleurs au cours des deux dernières semaines. Les médias palestiniens ont rapporté que 78 Palestiniens ont été blessés et 15 d’entre eux ont été soignés dans des hôpitaux. Une vingtaine de policiers israéliens et au moins 16 civils israéliens ont également été blessés.

Plus de 50 personnes ont été arrêtées dans la mêlée, à la fois à Jérusalem-Est à majorité palestinienne et à Jérusalem-Ouest pour la plupart juive, selon la police. Le maire de la ville, Moshe Lion, a déclaré qu’il avait demandé à la police d’interdire la manifestation du groupe extrémiste, mais on lui avait dit que c’était impossible.

«Il ne fait aucun doute que c’était superflu», a déclaré M. Lion à Kan, la radio publique israélienne. « Cela n’a pas ajouté au calme dont nous avons besoin maintenant. »