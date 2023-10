Israéliens et Palestiniens regardent la mort en face en attendant l’invasion

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel envoyées directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualités

TL’exode de la ville de Gaza des Palestiniens craignant ce qui pourrait leur arriver s’est produit alors qu’une grande partie de la zone frontalière a été rasée par des frappes aériennes continues et que le décor est désormais planté pour les représailles sanglantes d’Israël contre le Hamas.

Les forces israéliennes ont déjà mené des opérations d’investigation à l’intérieur de Gaza, testant les défenses du Hamas, collectant des renseignements sur les 120 otages emmenés sur le territoire et ramenant les corps de ceux qui ont été tués lors de leur capture.

Mais pour l’instant, l’invasion à grande échelle plane au-dessus des têtes des Gazaouis, comme la poussière qui s’élève des maisons transformées en décombres par des volées incessantes de missiles et de roquettes.

Murad Abu Murad, responsable des opérations aériennes du Hamas et l’un des cerveaux du raid terroriste, faisait partie des personnes tuées dans les attaques aériennes, selon l’armée israélienne.

Le bilan des morts continue de s’alourdir d’heure en heure. Le Hamas a tué environ 1 300 civils et soldats israéliens. Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 2 215 civils ont été tués depuis le début des frappes aériennes israéliennes ce week-end, dans le cadre d’un échange de représailles déchirant qui a provoqué des ruptures à travers le monde.

Israël aurait largué 6 000 bombes sur Gaza en six jours, ce qui se rapproche du nombre moyen de bombes larguées par l’OTAN pendant la guerre en Afghanistan sur une année entière.

Des manifestants palestiniens affrontent les forces israéliennes à la suite d'une manifestation en soutien à la bande de Gaza, à Naplouse, en Cisjordanie, le vendredi 13 octobre.

Malgré cela, le Hamas continue de rendre la pareille. Sept roquettes ont été tirées sur Sderot au cours des dernières 48 heures, causant des dégâts limités.

Des corps gisaient dans les rues de la ville après le carnage du week-end. Les 30 000 habitants de la ville israélienne sont en train d’être évacués et une action à grande échelle devrait démarrer. La plupart des habitants de Sderot sont restés chez eux après l’attaque du Hamas, beaucoup étant sous le choc.

(Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés.)

Dans les jours qui ont suivi, le choc s’est transformé en angoisse puis en colère. L’exigence de vengeance s’est accrue, même parmi ceux qui se considéraient comme des bâtisseurs de ponts libéraux autour de la Palestine.

«Maintenant, tout le monde est partisan de la ligne dure. On ne peut pas vivre ce qui s’est passé, connaître les gens qui ont été assassinés et ne pas changer, c’est juste un fait », a déclaré Ethan, un homme de 42 ans, dont l’ami faisait partie des personnes abattues samedi.

Ethan ne voulait pas que son ami soit nommé parce que les autorités n’ont pas été en mesure de contacter pleinement les membres de sa famille. Les deux hommes, partageant des convictions politiques communes, avaient pris part aux manifestations contre le gouvernement de coalition d’extrême droite de Benjamin Netanyahu, qu’ils considéraient comme une attaque contre la constitution et les droits humains israéliens et palestiniens.

Mais maintenant, Ethan veut que le Hamas soit détruit et est prêt à accepter les coûts collatéraux mortels que cela entraînera pour la vie civile à Gaza. « Cela doit être fait, il faut s’occuper du Hamas une fois pour toutes. Tous les efforts doivent être faits pour protéger les civils, mais malheureusement, les civils meurent dans les guerres. La justice doit avoir lieu », a-t-il déclaré.

Ses deux compagnons acquiescèrent de la tête.

La fumée et les incendies s'élèvent à la suite d'une frappe aérienne israélienne dans la bande de Gaza, vus du sud d'Israël, samedi 14 octobre.

Les instruments pour rendre cette justice sommaire étaient alignés sur le bord de la route – chars Merkava et véhicules blindés Golan, mortiers Davidka et obusiers Soltam, systèmes de missiles Laser et Matador. Dans les bases aériennes voisines, des hélicoptères de combat Apache étaient chargés d’armes.

Il existe différents récits sur le moment et la manière dont la mission se déroulera. On pense que c’est une source de débat entre le gouvernement, l’armée et les chefs des services de renseignement. L’ancien chef du Mossad, Efraim Halevy, fait partie de ceux qui préviennent qu’une guerre terrestre serait coûteuse et pourrait déstabiliser la région.

Plus de 360 ​​000 réservistes se sont présentés au service depuis leur pays et à l’étranger. Cela soulève des problèmes logistiques complexes et, selon certains rapports, aggravés par la privatisation par Tsahal d’une partie de sa chaîne d’approvisionnement.

Le gouvernement insiste sur le fait que les réservistes recevront tout ce dont ils ont besoin. Mais il y a eu de nombreux cas de familles essayant d’acheter des équipements privés, allant des bottes aux gilets pare-balles, pour leurs proches se préparant au combat.

Un char de combat israélien à Sderot, dans le sud d'Israël

Le calendrier de l’opération est affecté par d’autres facteurs, tels que le blocus qu’Israël a imposé à Gaza, coupant l’électricité, l’eau et le carburant. Les avocats ont souligné que la punition collective est un crime de guerre et qu’un tel siège ne peut pas être maintenu indéfiniment.

Les politiciens ont également fait valoir que l’offensive devait avoir lieu tant qu’il existe encore un soutien et une sympathie internationaux pour Israël suite au carnage du Hamas. Ils ont noté que les manifestations pro-palestiniennes se multipliaient à mesure que les images de morts à Gaza se répandaient à travers le monde.

Le temps est désormais une question de vie ou de mort pour la population de Gaza. Le gouvernement israélien avait donné un délai de 24 heures aux habitants du nord de Gaza pour évacuer vers le sud, un déplacement massif d’environ 1,1 million de personnes à l’intérieur d’une bande de terre d’à peine 25 milles de long et 12,5 milles de large dans sa partie maximale.

Les guerres passées à Gaza ont montré qu’il est presque impossible d’éviter des pertes civiles lorsque des frappes aériennes sont lancées sur le territoire. Plus de 70 personnes ont été tuées lors d’une frappe aérienne israélienne contre un convoi quittant la ville de Gaza, selon les responsables palestiniens de la santé.

Une unité d'artillerie mobile israélienne tire un obus depuis le sud d'Israël vers la bande de Gaza

Des vidéos de corps montrent que la plupart des morts étaient des femmes et des enfants, certains n’ayant que deux ans. Le convoi, composé d’un camion plateau et de voitures, circulait dans la rue Salah-al-Din, l’une des deux voies d’évacuation vers le sud.

Ibrahim et Amneh Shehadeh et leurs trois jeunes enfants étaient partis vers le sud, mais sont rentrés chez eux lorsque la nouvelle de l’attentat à la bombe contre le convoi a été révélée. Ils reprirent le voyage car l’alternative était trop terrible à envisager.

Ibrahim a déclaré : « Mon cousin Jawad a été grièvement blessé par une bombe il y a deux jours. Nous avons vu ce qui est déjà arrivé dans certaines parties de Gaza. Les zones que nous avons visitées la semaine dernière ont disparu. Je ne vois tout simplement pas comment on pourrait survivre à une invasion ».

Ibrahim, diplômé en sciences de 33 ans, est au chômage depuis cinq ans. Il ne voit pas ce qu’il restera de l’économie déjà très fragile du territoire après une guerre terrestre.

Amneh, 28 ans, souligne toutefois : « Au moins, nous avons une chance de rester en vie dans le sud. Nous avons le devoir d’élever nos enfants.

Certains habitants ont décidé de rester malgré le danger. Yusuf et Mariam Zaaroub et leur famille de neuf personnes avaient déjà déménagé de Beit Hamoun, au nord, vers la ville de Gaza après le début des combats. Leur fille Leyla a déclaré : « Mon père et ma mère ont tous deux 80 ans et ne se sentent pas bien. Ils peuvent à peine marcher. Ils ont trouvé un logement et se disent trop malades et fatigués pour aller plus loin. Nous essayons de les convaincre de venir, mais le temps presse », préviennent-ils.

Le gouvernement israélien a demandé aux hôpitaux de la ville de Gaza d’évacuer. Les médecins ont travaillé avec les blessés amenés avec une alimentation électrique et des médicaments en baisse. La cour de l’hôpital principal, Al Shifa, est remplie de cadavres car la morgue ne peut plus en contenir. Les corps à la morgue, souligne le personnel, commenceront à se décomposer à mesure que de nouvelles coupures de courant auront lieu. Le Dr Muhammed Abu Salmia, le directeur, a déclaré que lui et son équipe étaient confrontés à une « situation impossible ».

Les Palestiniens blessés lors des frappes aériennes israéliennes sur la bande de Gaza sont transportés à l'hôpital al-Aqsa de la ville de Deir el-Balah

On ne sait pas encore si les hôpitaux pourront évacuer. Plusieurs médecins ont déclaré vouloir rester auprès de leurs patients car ils n’ont tout simplement nulle part ailleurs sur le territoire pour les soigner.

Un chirurgien bien connu, Midhat Saidam, spécialiste des plastiques et des brûlures, a été tué dans une frappe aérienne avec certains membres de sa famille, a-t-on rapporté.

Le conflit à venir conduira probablement à un conflit plus meurtrier que la guerre de Gaza de 2014, au cours de laquelle plus de 2 205 Palestiniens ont été tués, dont 1 483 civils, selon l’ONU, ainsi que 71 Israéliens, dont 66 soldats, en 50 jours de combats.

Alors que les forces israéliennes se rassemblent à la frontière, 40 000 combattants du Hamas attendraient à Gaza. Une vidéo a été diffusée montrant certains d’entre eux avec des enfants israéliens kidnappés avec leurs familles.

La crainte la plus grande, dans l’obscurité grandissante, est que d’autres vies innocentes soient perdues dans le terrible bain de sang qui va se produire.