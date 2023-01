Israéliens et Palestiniens échangent des tirs après un raid meurtrier en Cisjordanie

Des militants de Gaza ont tiré des roquettes et Israël a effectué des frappes aériennes tôt vendredi alors que les tensions montaient à la suite d’un raid israélien en Cisjordanie occupée qui a tué neuf Palestiniens, dont au moins sept militants et une femme de 61 ans.

Ce fut le raid le plus meurtrier sur le territoire depuis plus de deux décennies. La flambée de violence constitue un premier test pour le gouvernement d’extrême droite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et jette une ombre sur le voyage prévu du secrétaire d’État américain Antony Blinken dans la région la semaine prochaine.

Des militants palestiniens ont tiré cinq roquettes sur Israël, a indiqué l’armée. Trois ont été interceptés, un est tombé dans une zone dégagée et un autre a échoué à l’intérieur de Gaza. Israël a mené une série de frappes aériennes sur ce qu’il a qualifié de cibles militantes. Il n’y a pas eu de rapports immédiats de victimes.

Le raid meurtrier de jeudi dans le camp de réfugiés de Jénine était susceptible de se répercuter vendredi alors que les Palestiniens se rassemblaient pour des prières musulmanes hebdomadaires souvent suivies de manifestations. Le Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, avait auparavant menacé de se venger du raid.

Faisant monter les enchères, l’Autorité palestinienne (AP) a déclaré qu’elle mettrait fin aux liens que ses forces de sécurité entretiennent avec Israël dans un effort commun pour contenir les militants islamiques. Les menaces précédentes ont été de courte durée, en partie à cause des avantages que l’autorité tire de la relation et aussi en raison de la pression américaine et israélienne pour la maintenir.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken doit se rendre dans la région la semaine prochaine. (Léa Millis/Reuters)

Le Hamas a menacé de se venger du raid

L’Autorité palestinienne a déjà un contrôle limité sur des enclaves dispersées en Cisjordanie, et presque aucun sur des bastions militants comme le camp de Jénine. Mais l’annonce pourrait ouvrir la voie à Israël pour intensifier les opérations qui, selon lui, sont nécessaires pour prévenir les attaques.

Le Hamas, le groupe militant islamique qui contrôle Gaza, avait auparavant menacé de se venger du raid. Les escalades violentes en Cisjordanie ont déjà déclenché des tirs de roquettes de représailles depuis la bande de Gaza, qui à leur tour ont provoqué des frappes aériennes israéliennes sur le territoire isolé et appauvri.

Les frappes israéliennes de vendredi matin visaient des sites d’entraînement pour des groupes militants palestiniens, a indiqué l’armée. Des témoins et des médias locaux ont rapporté que des drones israéliens ont tiré deux missiles sur une base militante du Hamas avant que des avions de combat ne la frappent, provoquant quatre grandes explosions.

Les sirènes des raids aériens se sont déclenchées dans le sud d’Israël lorsque les deux premières roquettes ont été tirées, puis à nouveau après les frappes aériennes, lorsque les militants ont tiré les trois autres roquettes.

Des sauveteurs palestiniens inspectent le site d’un bâtiment endommagé après le raid meurtrier des forces israéliennes à Jénine jeudi. Au moins neuf personnes ont été tuées, dont une femme de 61 ans, selon les autorités sanitaires palestiniennes. (Majdi Mohammed/Associated Press)

Les forces israéliennes en alerte renforcée

Jeudi, les forces israéliennes sont montées en alerte accrue alors que les Palestiniens envahissaient les rues de Cisjordanie, scandant des slogans de solidarité avec Jénine. Le président palestinien Mahmoud Abbas a décrété trois jours de deuil et, dans le camp de réfugiés, les habitants ont creusé une fosse commune pour les morts.

Le porte-parole de l’Autorité palestinienne, Nabil Abu Rudeineh, a déclaré qu’Abbas avait décidé de couper la coordination de la sécurité “à la lumière des agressions répétées contre notre peuple et de la remise en cause des accords signés”, se référant aux engagements du processus de paix d’Oslo dans les années 1990. Il a également déclaré que les Palestiniens prévoyaient de déposer des plaintes auprès du Conseil de sécurité de l’ONU, de la Cour pénale internationale et d’autres organes internationaux.

L’AP a coupé pour la dernière fois la coordination de la sécurité avec Israël en 2020, suite à la volonté de Netanyahu d’annexer la Cisjordanie occupée, ce qui rendrait un futur État palestinien pratiquement impossible.

Mais six mois plus tard, l’AP a repris sa coopération, signalant l’importance financière de la relation et le soulagement des Palestiniens lors de l’élection du président américain Joe Biden.

Barbara Leaf, la plus haute diplomate américaine pour le Moyen-Orient, a déclaré que l’administration était profondément préoccupée par la situation et que les pertes civiles signalées à Jénine étaient “assez regrettables”. Mais elle a également déclaré que l’annonce palestinienne de suspendre les liens de sécurité était une erreur.

“De toute évidence, nous ne pensons pas que ce soit la bonne mesure à prendre en ce moment”, a-t-elle déclaré aux journalistes, affirmant que le vœu palestinien de porter l’affaire devant l’ONU et la Cour pénale internationale était problématique.

“Nous voulons les voir revenir dans l’autre sens”, a-t-elle déclaré. “Ils doivent s’engager les uns avec les autres.”

Les Palestiniens affrontent les forces israéliennes à la suite d’un raid de l’armée dans la ville cisjordanienne de Jénine jeudi. (Majdi Mohammed/Associated Press)

Le camp de Jénine fait l’objet d’arrestations régulières

Il n’y a pas eu de pourparlers de paix sérieux entre Israël et les Palestiniens depuis plus d’une décennie.

La fusillade de jeudi qui a fait neuf morts et 20 blessés a éclaté lorsque l’armée israélienne a mené une rare opération de jour dans le camp de Jénine qui, selon elle, était destinée à empêcher une attaque imminente contre des Israéliens. Le camp, où le groupe militant du Jihad islamique palestinien a une présence majeure, a été au centre de raids d’arrestations israéliens presque nocturnes.

La branche armée du Hamas a revendiqué quatre des morts comme membres, tandis que le Jihad islamique a déclaré que trois autres appartenaient au groupe. Une déclaration antérieure de la Brigade des martyrs d’Al-Aqsa, une milice vaguement affiliée au parti laïc du Fatah d’Abbas, affirmait que l’un des morts était un combattant nommé Izz al-Din Salahat, mais il n’était pas clair s’il faisait partie de ces sept militants.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié la femme de 61 ans tuée comme étant Magda Obaid, et l’armée israélienne a déclaré qu’elle examinait les informations faisant état de sa mort.

Des personnes en deuil participent aux funérailles de Palestiniens, dont des militants, qui ont été tués lors d’un raid israélien, à Jénine jeudi. (Raneen Sawafta/Reuters)

Montée des tensions

L’armée israélienne a diffusé une vidéo aérienne qui, selon elle, a été prise pendant la bataille, montrant ce qui semblait être des Palestiniens sur les toits lançant des pierres et des bombes incendiaires sur les forces israéliennes en contrebas. Au moins un Palestinien peut être vu en train d’ouvrir le feu depuis un toit.

Plus tard dans la journée, les forces israéliennes ont abattu un jeune de 22 ans et en ont blessé deux autres, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, alors que les Palestiniens affrontaient les troupes israéliennes au nord de Jérusalem pour protester contre le raid de jeudi. La police des frontières paramilitaire israélienne a déclaré avoir ouvert le feu sur des Palestiniens qui leur ont lancé des feux d’artifice à bout portant.

Les tensions sont montées en flèche depuis qu’Israël a intensifié ses raids en Cisjordanie au printemps dernier, à la suite d’une série d’attaques palestiniennes.

Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, le politicien d’extrême droite Itamar Ben-Gvir, qui cherche à accorder l’immunité légale aux soldats israéliens qui tirent sur des Palestiniens, a publié une vidéo de lui-même rayonnant de triomphe et félicitant les forces de sécurité.

Le raid a laissé une traînée de destruction à Jénine. Un bâtiment de deux étages, apparemment la cible de l’opération, était une épave carbonisée. L’armée a déclaré qu’elle était entrée dans le bâtiment pour faire exploser des explosifs.

Les gens courent alors que la fumée monte derrière au milieu des affrontements avec les troupes israéliennes, près de Ramallah en Cisjordanie occupée jeudi. (Ammar Awad/Reuters)

L’incursion la plus sanglante en Cisjordanie depuis 2002

La ministre palestinienne de la Santé, May Al-Kaila, a déclaré que les ambulanciers avaient eu du mal à atteindre les blessés pendant les combats, tandis qu’Akram Rajoub, le gouverneur de Jénine, a déclaré que l’armée avait empêché les secouristes de les évacuer.

Tous deux ont accusé l’armée d’avoir tiré des gaz lacrymogènes sur le service pédiatrique d’un hôpital, provoquant l’étouffement d’enfants. Une vidéo à l’hôpital montrait des femmes transportant des enfants dans un couloir.

L’armée a déclaré que les forces avaient fermé des routes pour aider l’opération, ce qui pourrait avoir compliqué les efforts de sauvetage, et que des gaz lacrymogènes avaient probablement pénétré dans l’hôpital à la suite d’affrontements à proximité.

Le groupe de défense des droits israéliens B’Tselem a déclaré que jeudi marquait l’incursion la plus sanglante en Cisjordanie depuis 2002, au plus fort d’une intense vague de violence connue sous le nom de Deuxième Intifada, ou soulèvement palestinien, qui a laissé des cicatrices encore visibles à Jénine.

“Nous demandons à la communauté internationale d’aider les Palestiniens contre ce gouvernement d’extrême droite et de protéger nos citoyens”, a déclaré Rajoub, le gouverneur de Jénine.

La violence condamnée par la communauté internationale

L’envoyé des Nations Unies pour le Moyen-Orient, Tor Wennesland, s’est dit “profondément alarmé et attristé” par la violence. Les condamnations sont venues de l’Organisation de la coopération islamique et de la Turquie, qui a récemment rétabli des relations diplomatiques complètes avec Israël, ainsi que de la Jordanie voisine.

L’Arabie saoudite a critiqué le raid, affirmant qu’elle rejetait les “graves violations du droit international par les forces d’occupation israéliennes”. Le Qatar, le Koweït et Oman ont ajouté des condamnations.

Près de 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie et à Jérusalem-Est l’année dernière, faisant de 2022 la plus meurtrière dans ces territoires depuis 2004, selon B’Tselem. Jusqu’à présent cette année, 30 Palestiniens ont été tués.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués. Jusqu’à présent cette année, sans compter jeudi, un tiers des Palestiniens tués par des soldats ou des civils israéliens avaient des liens avec des groupes armés.

L’année dernière, 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens.

Israël affirme que ses raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer les attaques. Les Palestiniens disent qu’ils renforcent encore l’occupation israélienne de 55 ans et sans fin de la Cisjordanie, qu’Israël a capturée avec Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens revendiquent ces territoires pour leur État espéré.

Israël a établi des dizaines de colonies en Cisjordanie qui abritent aujourd’hui 500 000 personnes. Les Palestiniens et une grande partie de la communauté internationale considèrent les colonies comme illégales et comme un obstacle à la paix, alors même que les pourparlers pour mettre fin au conflit sont moribonds depuis plus d’une décennie.