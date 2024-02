Israël viole le droit international s’il refuse de la nourriture et de l’eau à Gaza, déclare Cameron | Guerre Israël-Gaza

Israël viole le droit international en tant que puissance occupante s’il ne parvient pas à fournir de la nourriture et de l’eau à la population de Gaza, a déclaré mardi le ministre britannique des Affaires étrangères, Lord Cameron, dans son avertissement le plus clair à ce jour concernant la conduite d’Israël.

Il a également déclaré qu’il n’était tout simplement pas possible pour les habitants de Rafah de quitter comme le proposaient les forces de défense israéliennes, des remarques qui suggèrent que le Royaume-Uni ne soutiendrait aucun projet israélien visant à lancer une attaque à grande échelle contre la zone abritant plus d’un million de personnes. camps de réfugiés surpeuplés. Il a également soutenu que les États-Unis commençaient à se tourner vers le moment où la Palestine pourrait être reconnue et qu’Israël n’aurait plus de veto.

Il a déclaré : « Les gens qui se trouvent à Rafah à plusieurs reprises ont déjà déménagé trois, quatre ou cinq fois. Et il n’est plus possible de déménager, ils ne peuvent pas aller vers le nord car ils retourneraient dans des maisons qui ont été détruites. Ils ne peuvent pas aller vers le sud, car cela impliquerait d’aller en Égypte, ce qu’aucun de nous ne veut voir et les Égyptiens ne veulent pas voir.

“C’est pourquoi il est si important que les Israéliens s’arrêtent et réfléchissent avant de lancer une quelconque opération et de conclure.”

David Cameron a déclaré à ses pairs : « C’est tellement important que les Israéliens s’arrêtent et réfléchissent avant de lancer une quelconque opération ». Photo : Télévision du Parlement

Mais il a éludé la demande d’un de ses pairs demandant au Royaume-Uni de suspendre ses livraisons d’armes à Israël, ajoutant que le Hamas pourrait arrêter les combats immédiatement.

Il a ajouté que les États-Unis étaient en train de revoir le point auquel ils seraient disposés à reconnaître un État palestinien, car une reconnaissance qui interviendrait seulement après un accord entre la Palestine et Israël donnerait à Israël un droit de veto.

Il a ajouté que ce n’est pas parce que la reconnaissance de la Palestine n’a pas eu lieu au début que « cela doit attendre jusqu’à la fin ». L’une des choses qui commence à changer, et qui me paraît encourageante, c’est la posture américaine. Jusqu’à présent, la reconnaissance ne peut venir que lorsqu’Israël et la Palestine s’accordent sur la création d’un État palestinien, mais si vous faites cela, vous donnez effectivement à Israël un veto sur un État palestinien. Cela va à l’encontre de la création d’un élan imparable vers une solution à deux États que nous souhaitons tous voir ».

Des personnes voyagent à l’arrière d’un camion avec leurs affaires alors qu’elles fuient Rafah le 13 février. Photographie : Mohammed Abed/AFP/Getty Images

Dans l’avertissement le plus clair de Cameron à Israël concernant sa conduite, il a déclaré qu’en tant que puissance occupante à Gaza, Israël devait s’assurer que l’aide humanitaire, la nourriture, l’eau et un abri étaient disponibles pour les habitants de Gaza, « parce que s’ils ne le font pas, cela constituerait une violation du droit international humanitaire ».

Présentant sa stratégie globale, Cameron a déclaré : « À notre avis, vous devez faire sortir les dirigeants du Hamas de Gaza, sinon tout cessez-le-feu ne durera pas parce que le problème sera toujours là. Vous devez démanteler les opérations d’attaques terroristes. Vous devez avoir une nouvelle Autorité palestinienne et des gouvernements en place. Vous devez donner au peuple palestinien un horizon politique vers un avenir meilleur et une solution à deux États et, surtout, vous devez libérer tous les otages et le faire très rapidement.»

Les Palestiniens marchent parmi les débris et les destructions au lendemain de l’offensive aérienne et terrestre israélienne sur la bande de Gaza. Photographie : Mohammed Hajjar/AP

Il a déclaré que s’il y avait une pause dans les combats aussi longue que six semaines – ce qu’il a suggéré qu’Israël était prêt à accepter – cela pourrait conduire à un cessez-le-feu permanent sans reprise des combats.

Ses remarques laissaient entendre que le Hamas ne serait pas entièrement détruit en tant qu’organisation, mais que ses dirigeants seraient retirés de Gaza.

Il a déclaré qu’il espérait qu’il y aurait une réunion vendredi à Munich entre le secrétaire d’État américain et les ministres des Affaires étrangères des principaux ministères européens des Affaires étrangères, ainsi que des ministres arabes.

Cameron a ajouté qu’il demanderait à son homologue chinois « étant donné l’importance du commerce pour la Chine, ils devraient soutenir autant que nous le libre-échange dans la mer Rouge ».