L’État juif estimerait que la participation de Moscou aux négociations ajouterait de la stabilité à tout accord futur.

Israël souhaite que la Russie participe aux efforts de paix visant à mettre fin au conflit entre l’État juif et le groupe militant libanais Hezbollah, ont rapporté Ynet News et plusieurs autres médias locaux, citant des responsables impliqués dans les négociations. Selon les rapports, Jérusalem-Ouest espère que l’implication de Moscou pourrait ajouter de la stabilité à tout accord futur et réduire la dépendance à l’égard des États-Unis.

« Les Russes auront un rôle particulier à jouer dans la mise en œuvre de l’accord et dans la prévention d’une nouvelle escalade. » a déclaré une source à Ynet.

Commentant ces informations, Orna Mizrahi, ancienne conseillère adjointe à la sécurité nationale israélienne, a déclaré à Newsweek que même si Israël « préfère les Américains », il comprend que la Russie « de bonnes relations » avec l’Iran pourrait contribuer à la stabilité de tout accord sur le Liban conclu à l’avenir.

« Un autre point est le fait qu’ils font partie des cinq membres du Conseil de sécurité de l’ONU et si nous arrivons au point où nous avons une sorte de nouvelle résolution sur le cessez-le-feu au Conseil de sécurité de l’ONU, nous aimerions que les Russes l’approuvent. » dit-elle.















Les médias israéliens ont affirmé cette semaine que les négociations sur un accord de cessez-le-feu au Liban avaient déjà abouti. «étapes avancées». L’envoyé du président américain Joe Biden, Amos Hochstein, qui joue le rôle de médiateur entre Israël et le Liban, aurait conclu des accords préliminaires sur l’accord lors d’une visite à Beyrouth en début de semaine.

L’accord implique une mise en œuvre plus large de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, adoptée en 2006, qui exige le retrait des forces du Hezbollah de la frontière libano-israélienne. Il introduit un mécanisme international pour superviser la région et traiter les violations présumées par Israël ou le Liban et empêcherait apparemment le Hezbollah de se réarmer, ce qui signifierait effectivement qu’il serait interdit au groupe d’acquérir des moyens militaires.

Des responsables israéliens ont déclaré à Ynet que l’accord, s’il était signé, débuterait par un cessez-le-feu de 60 jours, période pendant laquelle le nouveau mécanisme de supervision de la région serait mis en place.

EN SAVOIR PLUS:

Israël donne le prix de la paix au Liban – Axios

Hochstein devrait arriver en Israël avant l’élection présidentielle américaine prévue le 5 novembre pour finaliser l’accord. Les rapports affirment que Moscou a déjà discuté de la situation avec l’Iran, ce qui encouragerait le Hezbollah à accepter les conditions.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a ni confirmé ni nié vendredi l’implication de la Russie dans le processus de paix, mais a déclaré que Moscou « entretient des contacts avec toutes les parties au conflit ».

« Et bien sûr, si notre aide est nécessaire, la Russie est prête à jouer son rôle. » » a-t-il déclaré.