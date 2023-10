Israël veut mettre fin au Hamas à Gaza lors d’une prochaine guerre terrestre

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV — L’armée israélienne a déclaré jeudi qu’elle chercherait à mettre fin au Hamas à Gaza alors que les frappes aériennes sur l’enclave assiégée ciblaient les hauts dirigeants du groupe et causaient de nombreuses victimes civiles. L’intensification du conflit avec le Hamas survient alors qu’Israël est aux prises avec les conséquences d’une attaque qui a vu samedi les militants du groupe traquer des civils et des soldats dans les communautés frontalières israéliennes, tuant plus de 1 000 personnes et en kidnappant des dizaines d’autres, dans l’une des attaques les plus meurtrières. dans l’histoire israélienne.

Cette incursion sans précédent a ébranlé la région, mettant fin à une impasse de plusieurs années entre Israël et le Hamas, qui dirige de fait la bande de Gaza et sa population de plus de 2 millions de civils. Les dirigeants israéliens préfigurent une invasion terrestre qui chercherait à changer à jamais le statu quo – un contraste frappant avec les incursions passées qui ont laissé le Hamas en place.

Le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole des Forces de défense israéliennes, a déclaré jeudi lors d’un point de presse télévisé qu’Israël ne permettrait plus au Hamas d’exister en tant qu’entité voisine.

« Contrairement à d’autres opérations, nous effondrons la gouvernance et la souveraineté de l’organisation Hamas », a-t-il déclaré. Israël a mobilisé 360 000 réservistes ces derniers jours et des divisions blindées se massent près de la frontière avec Gaza.

Le bilan à Gaza des six jours de frappes aériennes a atteint 1 417 tués, dont 447 enfants et 248 femmes, selon le ministère palestinien de la Santé – se rapprochant rapidement des plus de 2 000 tués lors de la guerre de 2014, avant même le début de l’invasion terrestre.

Les groupes humanitaires lancent des avertissements de plus en plus graves sur les conséquences d’une campagne militaire dans une zone urbaine densément peuplée déjà étranglée par un blocus israélien et égyptien, qui empêche de nombreuses marchandises d’entrer sur le territoire et la plupart des gens d’en sortir.

Médecins sans frontières a qualifié la situation dans les hôpitaux de Gaza de « catastrophique ». Alors que les autorités locales ont déclaré que la principale centrale électrique de l’enclave était désormais à court de carburant, le Comité international de la Croix-Rouge a prévenu que « sans électricité, les hôpitaux risquent de se transformer en morgues ».

« Nous savons ce que c’était en 2014 et en 2021, des milliers de personnes sont mortes. A chaque fois, nos collègues médecins partent au travail, ne sachant pas s’ils reverront leurs maisons ou leurs familles », a déclaré Matthias Kennes, chef de la mission de Médecins sans frontières à Gaza. « Cette fois, après cinq jours, il y a déjà eu 1 200 morts. Que peuvent faire les gens ? Où sont-ils censés aller ?

Israël n’a laissé entrer aucune marchandise à Gaza depuis le début des frappes aériennes, décrivant les conditions envisagées comme un siège total – une tactique interdite par le droit international. Jeudi, le ministre israélien de l’Energie, Israël Katza redoublé de menace, affirmant qu’il n’y aurait pas de pause dans le siège à moins que le Hamas ne libère les otages qui se trouveraient à Gaza.

« Aide humanitaire à Gaza ? Aucun interrupteur électrique ne sera levé, aucune bouche d’eau ne sera ouverte et aucun camion de carburant n’entrera jusqu’à ce que les otages israéliens soient rapatriés chez eux. Humanitaire pour humanitaire. Et personne ne devrait nous prêcher la morale », a-t-il publié sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

Hagari a déclaré jeudi que l’armée avait informé les familles des 97 Israéliens retenus captifs par les militants. Des proches ont déclaré que le groupe – qui comprend des femmes et de jeunes enfants – avait été enlevé à leur domicile et lors d’un festival de musique et conduit dans la bande de Gaza.

La plupart n’ont pas appris la nouvelle auprès des autorités, mais sur Internet. Certains ont reconnu leurs proches dans des vidéos circulant sur les réseaux sociaux. D’autres ont suivi leur voyage depuis le sud d’Israël jusqu’à la bande de Gaza en utilisant les données de localisation de leurs téléphones portables.

Le Comité international de la Croix-Rouge s’est déclaré jeudi prêt à apporter son aide. « Nous avons des gens sur le terrain et nous sommes prêts à jouer notre rôle d’intermédiaire neutre et à contribuer à la libération de ces personnes », a déclaré à la presse le directeur régional Fabrizio Carbone.

Le secrétaire d’État Antony Blinken est arrivé jeudi à Tel Aviv pour manifester son soutien à Israël. « Le message que j’apporte à Israël est le suivant : vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre, mais aussi longtemps que l’Amérique existera, vous n’aurez jamais à le faire », a-t-il déclaré depuis un podium à Tel Aviv, où il se tenait aux côtés de Netanyahu.

Les États-Unis « travaillent en étroite collaboration avec Israël pour obtenir la libération des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées pris en otage par le Hamas », a déclaré Blinken. Plus d’une douzaine d’Américains étaient portés disparus mercredi, selon la Maison Blanche.

Toute invasion terrestre devrait être plus longue, plus sanglante et plus importante que la dernière fois en 2014 et devrait probablement détruire le vaste réseau de tunnels souterrains du Hamas. Dans cette guerre, les troupes se sont concentrées uniquement sur la périphérie des zones urbaines. Mais l’armée israélienne insiste cette fois sur le fait que les soldats n’hésiteront pas à pénétrer même dans les zones les plus densément peuplées, où les otages seraient détenus.

Les frappes aériennes ont déjà été plus larges que par le passé, et l’armée a abandonné les règles d’engagement telles que les « coups sur le toit », une tactique par laquelle l’armée de l’air israélienne donne des avertissements en tirant des engins non explosifs ou à faible rendement sur les bâtiments avant de les détruire.

Au cours des conflits passés, Israël a proclamé des succès répétés en assassinant des dirigeants et en bombardant des terrains d’entraînement, des usines de roquettes et d’autres installations associées au Hamas et à d’autres groupes militants de l’enclave comme le Jihad islamique palestinien. Mais après les cessez-le-feu, elle a également vu ces groupes reconstituer leurs réserves et de nouveaux dirigeants apparaître.

Même si une invasion se produit, Israël veut éviter la réoccupation de Gaza, qui s’annonce coûteuse et prolongée, a déclaré Amos Yadlin, l’ancien chef des renseignements militaires israéliens. Israël dispose d’un armement supérieur, mais le Hamas connaît le paysage urbain dense et un système de tunnels sophistiqué qu’il creuse depuis des années.

Yadlin a déclaré qu’Israël cherchait à retirer le Hamas de Gaza, puis à le transférer à l’Autorité palestinienne ou à une autre entité arabe, mais qu’il conserverait son droit de continuer à contrer le développement de militants palestiniens là-bas, comme il le fait en Cisjordanie.

« Celui qui veut Gaza l’obtiendra », a-t-il déclaré. « Nous ne voulons pas gouverner 2 millions de Palestiniens. »

Le Hamas, dont on pense généralement qu’il a déclenché ce conflit dans le but de contrecarrer le processus régional de normalisation avec Israël et de rehausser sa visibilité, a accueilli favorablement une guerre terrestre – malgré les souffrances indicibles qu’elle provoquerait.

« En fait, nous attendons [an Israeli ground invasion] parce que nous ne pouvons pas affronter les avions de combat américains depuis le ciel », a déclaré mercredi un haut responsable du Hamas, Moussa Abu Marzouk, dans une interview accordée à The Economist. « Mais nous avons des hommes coriaces sur le terrain, ils peuvent faire face à n’importe quelle menace. »