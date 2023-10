Le ministre de la Défense Yoav Gallant a déclaré que l’attaque militaire israélienne contre la bande de Gaza assiégée visait à mettre fin à la responsabilité israélienne sur le territoire palestinien.

Les 2,3 millions d’habitants de Gaza n’ont accès au monde extérieur que par Israël, qui contrôle la plupart des frontières terrestres et maritimes du territoire, et par l’Égypte, qui a une étroite frontière terrestre au sud.

Israël a imposé un blocus strict sur l’enclave depuis que le Hamas a pris le contrôle du territoire en 2007, y compris des restrictions complètes sur les exportations et les importations, et des restrictions sévères sur le transit à l’entrée et à la sortie. L’Égypte a largement soutenu le blocus.

Le ministre israélien de la Défense, s’adressant à une commission parlementaire vendredi, a déclaré que la campagne militaire israélienne à Gaza se déroulerait en trois phases dans le but d’établir une « nouvelle réalité sécuritaire ».

Il a déclaré que la première phase, en cours, impliquerait la destruction de l’infrastructure militaire du Hamas. La deuxième phase comprendrait des opérations de « moindre intensité » et viserait à « détruire les poches de résistance ».

« La troisième phase nécessitera le retrait de la responsabilité d’Israël quant à la vie dans la bande de Gaza et l’établissement d’une nouvelle réalité de sécurité pour les citoyens israéliens », a déclaré le ministre, selon un communiqué de son bureau.

Ces commentaires interviennent près de deux semaines après qu’Israël a lancé une campagne dévastatrice de raids aériens sur Gaza après que les combattants du Hamas ont mené une attaque surprise sur le sud d’Israël.

Au moins 1.400 personnes ont été tuées dans l’attaque du Hamas, selon les autorités israéliennes.

Depuis, Israël a bombardé Gaza sans relâche, tuant plus de 4 000 personnes et détruisant des quartiers entiers, selon les responsables palestiniens, et imposant un « siège complet » sur le territoire, coupant les approvisionnements en nourriture, en eau et en carburant.

Les responsables israéliens ont promis de « détruire complètement » le Hamas alors qu’ils s’attendent à ce que les forces israéliennes se préparent à une invasion terrestre de Gaza.

Israël a appelé des centaines de milliers de réservistes militaires et rassemblé des troupes autour de Gaza. S’adressant au personnel militaire jeudi, Gallant a dit à ses forces de « s’organiser, d’être prêtes ».

« Quiconque voit Gaza de loin désormais le verra de l’intérieur », a-t-il déclaré.

Plus tard, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé à un groupe de soldats de « se battre comme des lions » et de gagner « de toutes leurs forces ».

« Nous porterons des coups durs à nos ennemis afin de remporter la victoire », a-t-il déclaré.

Malgré les suggestions selon lesquelles une attaque terrestre pourrait être imminente, les autorités n’ont donné aucun calendrier pour une éventuelle incursion. Les experts ont averti que toute offensive terrestre serait probablement extrêmement difficile pour les forces israéliennes.

« Il est difficile d’imaginer à quel point cela serait difficile, nous l’avons décrit comme extrêmement difficile », a déclaré à Al Jazeera l’ancien directeur de la CIA, David Petraeus.

« Le combat urbain est toujours un défi, mais à cela s’ajoute la présence de plus de 200 otages israéliens et un ennemi prêt à se suicider pour emmener des Israéliens avec lui. »

Une invasion terrestre pourrait s’avérer dévastatrice pour les civils palestiniens dans le territoire assiégé, avec peu d’options de refuge. Plus d’un million de personnes ont été déplacées à Gaza, la plupart suite à un ordre israélien ordonnant aux habitants du nord de Gaza d’évacuer vers la partie sud du territoire.

De nombreux Palestiniens craignent de ne pas être autorisés à rentrer chez eux, craignant un nouveau déplacement forcé massif semblable à la Nakba de 1948, lorsque 750 000 Palestiniens ont été forcés de quitter leurs foyers.

L’Iran a suggéré qu’une invasion terrestre israélienne à Gaza pourrait déclencher un conflit régional plus large, avec des groupes comme le Hezbollah au sud du Liban se joignant au combat aux côtés du Hamas.