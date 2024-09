Israël veut l’aide des États-Unis dans l’affaire du génocide de Gaza – Axios — RT World News

Jérusalem-Ouest veut faire pression sur l’Afrique du Sud pour qu’elle abandonne sa plainte auprès de la Cour internationale de justice de La Haye

Israël a commencé à faire pression sur le Congrès américain pour faire pression sur l’Afrique du Sud et l’obliger à abandonner l’affaire du génocide de Gaza portée devant la Cour internationale de justice (CIJ), a rapporté Axios, citant une note adressée aux diplomates.

Pretoria a porté plainte contre Jérusalem-Ouest en décembre dernier, arguant que les actions menées par les Forces de défense israéliennes (FDI) dans l’enclave palestinienne depuis le 7 octobre équivalaient à un génocide.

« Nous vous demandons de travailler immédiatement avec les législateurs au niveau fédéral et des États, avec les gouverneurs et les organisations juives pour faire pression sur l’Afrique du Sud afin qu’elle change sa politique envers Israël et pour faire comprendre que la poursuite de ses actions actuelles, comme le soutien au Hamas et la promotion de mesures anti-israéliennes devant les tribunaux internationaux, aura un prix élevé. » « C’est ce qu’indique un câble envoyé lundi par le ministère israélien des Affaires étrangères à l’ambassade à Washington et à tous les consulats aux États-Unis, cité par Axios.

Les diplomates israéliens ont été chargés de faire pression pour que des projets de loi visant l’Afrique du Sud soient adoptés au niveau des États et au niveau fédéral. « Même si elles ne se concrétisent pas, les présenter et en parler sera important », le mémo disait en outre.















Ils sont également censés faire pression sur les membres du Congrès pour qu’ils condamnent publiquement les actions de l’Afrique du Sud et suggèrent que cela pourrait entraîner une suspension des relations commerciales entre Washington et Pretoria. Selon Axios, il s’agit « peu probable, » parce que les États-Unis veulent maintenir leurs liens avec l’Afrique du Sud afin de contrer l’influence de la Russie et de la Chine.

La CIJ a fixé au 28 octobre la date limite à laquelle l’Afrique du Sud doit présenter ses arguments en faveur de la poursuite de l’affaire. Jérusalem-Ouest espère que les Etats-Unis feront pression sur le nouveau gouvernement de coalition pour qu’il abandonne l’affaire avant cette date, selon le média.

Israël verrait une opportunité dans le fait que le Congrès national africain (ANC) ait perdu la majorité qu’il détenait depuis 30 ans aux élections législatives de juin dernier et ait dû s’appuyer sur une coalition multipartite. Les diplomates de Jérusalem-Ouest sont censés dire à l’ANC qu’il a une chance de poursuivre le dialogue avec Israël. « au lieu de boycotts et de punitions », selon le câble.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a refusé de commenter cette demande d’Axios.

Israël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe palestinien basé à Gaza a lancé une série de raids le 7 octobre dernier, qui ont causé la mort de 1 200 Israéliens. Depuis, près de 41 000 Palestiniens ont été tués et 95 000 autres blessés dans des opérations militaires israéliennes, tandis que la majeure partie de Gaza a été réduite en ruines et rendue inhabitable.

L’Afrique du Sud a affirmé que les actions d’Israël sont « ont un caractère génocidaire car elles visent à provoquer la destruction d’une partie substantielle du groupe national, racial et ethnique palestinien. »