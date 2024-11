Israël veut faire respecter tout accord de cessez-le-feu au Liban, a déclaré Netanyahu aux envoyés américains

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi aux envoyés américains que la capacité d’Israël à contrer les menaces à sa sécurité en provenance du Liban et à renvoyer les personnes déplacées vers le nord étaient des éléments clés de tout accord de cessez-le-feu avec le Liban.

Il s’exprimait peu après qu’une attaque du Hezbollah contre la ville de Metula, dans le nord d’Israël, ait tué cinq personnes, dont un agriculteur israélien et quatre travailleurs étrangers, tandis que deux autres civils ont été tués par des éclats d’obus près de la ville de Kiryat Ata, ont indiqué les autorités israéliennes.

Pendant ce temps, des responsables de Beyrouth ont déclaré qu’une série de frappes israéliennes avaient tué six agents de santé dans le sud du Liban.

« Le principal problème n’est pas la paperasse de tel ou tel accord, mais la capacité et la détermination d’Israël à faire respecter l’accord et à contrecarrer toute menace à sa sécurité venant du Liban », a déclaré le bureau de Netanyahu aux deux envoyés américains.

Brett McGurk et Amos Hochstein étaient en Israël pour une nouvelle initiative visant à obtenir un cessez-le-feu au Liban et à Gaza.

Des sources avaient précédemment déclaré à Reuters que les négociations étaient centrées sur une pause de 60 jours pour permettre la mise en œuvre de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU, qui impliquerait le retrait du Hezbollah de sa présence armée au sud du fleuve Litani.

Un soldat israélien se tient près d’un char, au milieu des hostilités en cours entre le Hezbollah et les forces israéliennes, dans le nord d’Israël, le 31 octobre 2024. (Violeta Santos Moura/Reuters)

Cette poussée diplomatique intervient dans un contexte d’intensification des combats entre Israël et le Hezbollah soutenu par l’Iran, qui se déroulent parallèlement à la guerre israélienne à Gaza contre les militants du Hamas qui a laissé la petite enclave en ruines et provoqué une crise humanitaire.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères a accusé Israël d’avoir perpétré une forme de « génocide » avec son attaque brutale contre le nord de Gaza – une accusation qu’Israël nie – et a appelé le Liban à résoudre sa crise politique de longue date.

REGARDER | Les pressions en faveur des pourparlers de cessez-le-feu ont repris plus tôt cette semaine : Les Palestiniens fuient les frappes israéliennes dans le nord de Gaza alors que les États-Unis réclament un cessez-le-feu Les civils palestiniens fuyant les frappes israéliennes contre des cibles du Hamas dans le nord de Gaza manquent de nourriture et d’endroits où s’abriter alors que le secrétaire d’État américain Antony Blinken tente de relancer les négociations de cessez-le-feu lors de son 12e voyage au Moyen-Orient depuis le début de la guerre.

Israël a bombardé jeudi les zones autour de la ville orientale de Baalbek pour la deuxième journée consécutive après avoir émis des avis d’évacuation. Mercredi, l’armée a mené de lourdes frappes aériennes contre le Hezbollah dans et autour de la ville, célèbre pour ses temples romains.

Des dizaines de voitures ont pu être vues quittant la zone à toute vitesse après l’avertissement de jeudi, avec des volutes de fumée noire émanant de la ville de Douris, où une frappe israélienne la veille a détruit les stocks de carburant du Hezbollah, selon l’armée israélienne et une source de sécurité libanaise.

Le système antimissile israélien Iron Dome fonctionne pour les interceptions, dans le cadre des hostilités entre le Hezbollah et les forces israéliennes, dans le nord d’Israël, le 31 octobre 2024. REUTERS/Violeta Santos Moura (Violeta Santos Moura/Reuters)

Des milliers de personnes fuyant les violences ont cherché refuge dans la ville voisine à majorité chrétienne de Deir al-Ahmar, où le responsable local Jean Fakhry a déclaré que les autorités avaient du mal à couvrir ne serait-ce qu’une fraction des besoins et que certaines personnes avaient passé la nuit dans leur voiture.

« Nous ne pouvons pas continuer ainsi », a-t-il déclaré.

178 agents de santé tués au Liban

La mort de six agents de santé libanais et les blessures de quatre autres lors de trois frappes distinctes dans le sud du Liban jeudi ont porté le bilan total d’agents de santé tués et blessés au cours de plus d’un an de frappes israéliennes à 178 et 279, respectivement, selon le ministère libanais de la Santé. dit.

Le Hezbollah a déclaré avoir lancé jeudi plusieurs attaques à la roquette et à l’artillerie contre les forces israéliennes près de la ville méridionale de Khiyam. Il s’agissait du quatrième jour consécutif de combats dans et autour de cette ville stratégique située au sommet d’une colline, qui abrite l’une des plus grandes communautés chiites du sud du Liban.

Un agent de santé portant un gilet de Médecins sans frontières se tient dans une clinique mobile, au milieu des hostilités en cours entre le Hezbollah et les forces israéliennes, à Wadi El Zayni, au Liban, le 10 octobre 2024. Quelque 178 agents de santé ont été tués en plus de un an de frappes israéliennes, a déclaré le ministère libanais de la Santé. (Aziz Taher/Reuters)

Le maire de la ville frontalière libanaise de Wazzani, au sud de Khiyam, a déclaré qu’il avait supplié les autorités d’évacuer plus de 20 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui étaient prises entre deux feux, mais les autorités libanaises ont déclaré qu’Israël n’avait pas répondu. à son appel.

« Nous continuons à demander de l’aide mais c’est comme si nous étions dans une jungle. Personne n’écoute », a déclaré le maire Ahmed Mohammed à Reuters.

Le Hezbollah vise à maintenir les forces israéliennes hors de la ville pour les empêcher de faire exploser des maisons et des bâtiments, comme cela s’est produit à grande échelle dans d’autres villes frontalières, a déclaré à Reuters une source proche du groupe. Le groupe affirme que ses combattants ont empêché Israël d’occuper ou de contrôler totalement les villages du sud, tandis qu’Israël affirme mener des opérations terrestres limitées visant à détruire les infrastructures du groupe.

Un hôpital touché dans le nord de Gaza

Au moins 30 Palestiniens ont été tués jeudi dans des frappes militaires israéliennes à travers la bande de Gaza, principalement dans le nord, où une attaque a touché un hôpital, incendiant des fournitures médicales et perturbant les opérations, ont indiqué les responsables de la santé de l’enclave.

L’armée israélienne a accusé le groupe militant palestinien Hamas d’utiliser l’hôpital Kamal Adwan de Beit Lahiya à des fins militaires et a déclaré que « des dizaines de terroristes » s’y cachaient. Elle n’a fourni aucune preuve. Les responsables de la santé et le Hamas nient ces accusations.

Le nord de Gaza, où Israël a annoncé en janvier avoir démantelé la structure de commandement du Hamas, est actuellement le principal objectif de l’assaut militaire dans l’enclave. Plus tôt ce mois-ci, il a envoyé des chars à Jabalia, Beit Hanoun et Beit Lahiya pour débusquer les militants qui, selon eux, s’étaient regroupés dans la région.

Eid Sabbah, directeur des soins infirmiers à Kamal Adwan, a déclaré à Reuters que certains membres du personnel avaient subi des brûlures mineures après que la frappe israélienne a touché le troisième étage de l’hôpital.

L’association médicale Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré jeudi que l’un de ses médecins à l’hôpital, Mohammed Obeid, avait été arrêté samedi dernier par les forces israéliennes. Il a appelé à sa protection, ainsi qu’à celle de tout le personnel médical qui « est confronté à une violence horrible alors qu’il tente de prodiguer des soins ».

REGARDER | Plus de 90 morts mercredi dans les frappes aériennes israéliennes sur le nord de Gaza : Une frappe israélienne tue des dizaines de personnes dans un bloc résidentiel au nord de Gaza, les États-Unis qualifient l’incident d' »horrible » Au moins 93 Palestiniens ont été tués ou portés disparus, et des dizaines ont été blessés mardi lors d’une frappe israélienne contre un immeuble résidentiel dans la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza. Le Département d’État américain a qualifié l’incident d' »horrible ».

Aucune victime n’a été signalée à l’hôpital, que les forces israéliennes ont pris d’assaut et brièvement occupé la semaine dernière. Israël a déclaré avoir capturé une centaine de militants présumés du Hamas lors de ce raid. Les chars israéliens sont toujours stationnés à proximité.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a appelé toutes les instances internationales « à protéger les hôpitaux et le personnel médical de la brutalité des [Israeli] profession. »

La guerre à Gaza a commencé après que des militants dirigés par le Hamas ont attaqué Israël le 7 octobre 2023, tuant quelque 1 200 personnes et ramenant 251 otages à Gaza, selon les décomptes israéliens.

L’attaque ultérieure d’Israël sur Gaza a tué plus de 43 000 Palestiniens et réduit la majeure partie de l’enclave en ruines, affirment les autorités palestiniennes.