L’accord autrefois improbable avec les Émirats arabes unis renforce une alliance régionale naissante entre Jérusalem-Ouest et les monarchies du Golfe

Israël a vendu son système de défense aérienne Python et Derby (SPYDER) aux Émirats arabes unis, a rapporté jeudi Reuters, citant deux sources proches du dossier. Une troisième source a affirmé qu’Abu Dhabi avait également acheté la technologie anti-drone israélienne.

Fabriqué par Rafael Advanced Defense Systems, le SPYDER est un système de défense aérienne à courte et moyenne portée qui peut utiliser des missiles Python-5 et Derby avec des portées de 20 et 50 km, respectivement. Le système peut détecter des aéronefs à une distance de 70 à 110 km et est conçu pour localiser et détruire des drones, des missiles de croisière et d’autres aéronefs. On ne sait pas combien d’intercepteurs étaient expédiés ou s’ils étaient déjà arrivés aux Émirats arabes unis.

Alors que les Émirats arabes unis ne seraient pas la première nation à obtenir le système SPYDER – l’Azerbaïdjan, la République tchèque, l’Éthiopie, la Géorgie, l’Inde, le Pérou, les Philippines, Singapour et le Vietnam les possèdent tous – ce serait le premier au Moyen-Orient à part d’Israël. L’achat aurait été effectué à peu près au moment où les États-Unis et Israël mettaient en place l’Alliance de défense aérienne du Moyen-Orient, une initiative visant à synchroniser les systèmes de défense aérienne régionaux pour lutter contre les attaques de drones et de missiles iraniens annoncées publiquement par Jérusalem-Ouest en juin.

L’accord est presque certain d’indigner l’Iran, qui a déjà critiqué l’alliance de défense naissante pour avoir exacerbé le problème de l’instabilité régionale qu’elle prétend résoudre. Téhéran a dénoncé Israël comme le «source principale» de conflit dans la région et a condamné les Émirats arabes unis, Bahreïn et d’autres nations à majorité musulmane pour avoir forgé des alliances avec le pays tout en abandonnant leurs coreligionnaires en Palestine.

Les Émirats arabes unis, qui font partie de la coalition dirigée par les Saoudiens qui combattent les Houthis au Yémen, ont été la cible d’une série de frappes de missiles et de drones en janvier et février. Les Houthis ont revendiqué de nombreuses attaques, qui ont tué trois civils, blessé plusieurs ouvriers du bâtiment et endommagé un terminal d’aéroport. Alors que les Émirats arabes unis disposent déjà d’intercepteurs fabriqués aux États-Unis, y compris les systèmes Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) et Patriot, les récentes frappes sont survenues à des altitudes trop basses pour que ces systèmes puissent les attraper – un angle mort que l’équipement nouvellement acquis est censé pour adresse.