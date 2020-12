La scission met en évidence non seulement l’inégalité tendue entre Israël et la population palestinienne qu’il contrôle efficacement, mais aussi la divergence croissante entre les vaccins et les démunis alors que le monde entre dans la phase finale de la pandémie.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Russie et d’autres pays développés ont déjà commencé à administrer des vaccins aux agents de santé, aux personnes âgées et à d’autres groupes prioritaires. D’autres pays reçoivent maintenant des envois.

Mais les populations plus pauvres pourraient attendre beaucoup plus longtemps. Des documents internes de l’Organisation mondiale de la santé divulgués cette semaine ont averti que les vaccins pourraient ne pas atteindre certains pays avant 2024, un retard qui pourrait entraver les efforts mondiaux pour contrôler le virus.

« Personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité », a déclaré Gerald Rockenschaub, chef de l’OMS pour les Territoires palestiniens. « Il est dans l’intérêt de tous de veiller à ce que les pays qui ne peuvent pas acheter de vaccins sur le marché mondial répondent de manière adéquate à leurs besoins. »

Peu d’endroits offrent un exemple plus fort côte à côte de la fracture qu’Israël et les Territoires palestiniens.

Le gouvernement israélien, en commençant par environ 4 millions de doses du vaccin Pfizer-BioNTech nouvellement approuvé, est sur le point de vacciner jusqu’à 60 000 résidents par jour grâce à ses programmes de santé nationaux. Au milieu des projets de délivrance de « passeports verts » qui donneront aux vaccinés plus de liberté de mouvement, l’espoir grandit en Israël que la pandémie entre dans sa phase finale.

Mais les dirigeants palestiniens disent qu’ils ne peuvent se permettre aucun des premiers vaccins à succès à arriver sur le marché. Le vaccin Pfizer-BioNTech coûte environ 20 $ par dose, et un autre fabriqué par Moderna qui a été approuvé par un panel de la FDA jeudi coûtera entre 25 $ et 35 $ à la fois, selon un examen de l’OMS.

Les dirigeants palestiniens et les militants internationaux disent qu’Israël a l’obligation de veiller à ce que les Palestiniens soient vaccinés dès que possible.

« Israël porte la responsabilité morale et humanitaire de la vaccination de la population palestinienne sous son contrôle », a déclaré mercredi Médecins pour les droits de l’homme dans un appel aux dirigeants israéliens.

Dans une interview, le ministre israélien de la Santé Yuli Edelstein a rejeté cet argument. Mais il a reconnu qu’il était dans l’intérêt personnel d’Israël d’étendre les vaccinations à une population voisine qui envoie chaque jour des milliers de travailleurs en Israël.

« Il n’y a aucune responsabilité, mais il est dans notre intérêt d’aider avec le coronavirus », a déclaré Edelstein, l’un des dirigeants israéliens qui sera publiquement vacciné samedi. « Nous l’avons fait depuis un an, avec du matériel et des médicaments. »

Edelstein a déclaré que le pays serait en mesure de transmettre une partie de l’approvisionnement en vaccins qu’il accumule, mais pas avant d’inoculer ses propres 9 millions de civils, y compris les 20% qui sont des Palestiniens vivant en Israël.

« Nous ne pouvons pas refuser à un citoyen israélien une vaccination parce que nous voulons aider quelqu’un d’autre », a-t-il déclaré. « Mais s’il y a un supplément ou le sentiment que tout le monde se sent en sécurité, alors nous le ferons. »

«Nous n’avons tout simplement pas les capacités techniques pour cela», a déclaré Ali Abd Rabbo, directeur du ministère palestinien de la Santé à Gaza. « Nous avons tenu des sessions à ce sujet avec la partie israélienne, mais jusqu’à présent il n’y a pas d’accord. »

Au lieu de cela, les Palestiniens placent leurs espoirs dans un consortium mondial de 92 pays à faible revenu qui s’efforce de fournir des vaccins plus abordables. Le Hamas, le groupe militant qui dirige Gaza, et l’Autorité palestinienne de Cisjordanie ont adhéré au programme, qui vise à vacciner les 20% les plus vulnérables de chaque pays participant.

L’effort, connu sous le nom d’Alliance Gavi et soutenu par l’OMS, les Nations Unies et la Fondation Bill et Melinda Gates, examine 14 vaccins toujours en développement dans le monde. L’OMS prévoit d’approuver au moins certains d’entre eux pour une utilisation d’urgence en janvier.

Mais cela pourrait prendre des mois avant que les vaccinations de masse dans le cadre du programme ne commencent, alors même que Gaza et la Cisjordanie font face à une vague d’infections.

«Nous nous attendons à ce que quelque chose soit disponible d’ici la fin du premier trimestre [of 2021], mais c’est vraiment difficile à prévoir », a déclaré Rockenschaub.

Les Palestiniens explorent également d’autres options. L’Autorité palestinienne a demandé aux Émirats arabes unis de partager une partie de leur offre d’un vaccin fabriqué en Chine, a déclaré Salwa Najjab, médecin de Cisjordanie et membre du groupe de travail palestinien sur le coronavirus. Et la Russie aurait offert de rendre jusqu’à 4 millions de doses de son vaccin Spoutnik disponibles, bien que les responsables de la santé publique aient déclaré que les détails étaient vagues et que les garanties formelles faisaient défaut.

Quels que soient les arrangements qu’ils concluent avec les fournisseurs de vaccins, les Palestiniens font face à la barrière supplémentaire du contrôle israélien. Chaque vaccin sera examiné par les régulateurs israéliens qui ont précédemment bloqué les importations de médicaments non approuvés.

Les agents de santé ont déclaré qu’ils s’attendaient à ce qu’Israël reconnaisse les vaccins approuvés pour une utilisation d’urgence par l’OMS, mais que d’autres peuvent être arrêtés aux points de contrôle.

« Nous n’avons aucun contrôle sur nos frontières », a déclaré Najjab. « Nous devons nous coordonner avec Israël à ce sujet, et tout le monde a peur de ne pas pouvoir se faire vacciner. »

« Israël n’a refusé aucune demande d’assistance médicale qui soit parvenue à sa porte », indique le communiqué.