Israël va vendre des chars à un « pays européen » — RT World News

Les véhicules Merkava d’une valeur de « millions de shekels » pourraient remplacer les panzers de l’OTAN envoyés en Ukraine

Israël négocie la vente d’anciens chars Merkava à deux pays anonymes, dont l’un en Europe, a révélé jeudi le ministère de la Défense à Jérusalem-Ouest. L’accord est le premier du genre et devrait être conclu dans les trois prochains mois, s’il est approuvé par les États-Unis.

« Il y a deux pays potentiels avec lesquels nous menons des négociations avancées. Il m’est interdit de les nommer, mais il y en a un sur le continent européen », Yair Kulas, le chef de la direction de la coopération internationale du ministère israélien de la Défense (SIBAT), a déclaré au journal financier Calcalist.

Kulas a expliqué que de nombreux pays européens ont vidé leurs arsenaux pour approvisionner l’Ukraine, et cherchent à les reconstituer avec des systèmes plus modernes, « c’est là que les industries israéliennes entrent en jeu. » Produire des réservoirs prend du temps, il est donc plus facile de les acheter d’occasion, a-t-il ajouté.

« Il y a là un potentiel de plusieurs centaines de millions de shekels », a déclaré Kulas, ce qui se traduirait par des dizaines de millions de dollars. Mercredi, le ministère israélien de la Défense a fait état de 12,5 milliards de dollars de ventes d’armes pour 2022, soit un record absolu.

Selon le point de vente YNet, l’accord porte sur environ 200 « orphelin » réservoirs retirés du service actif et ramassant la poussière dans les dépôts de maintenance. Le ministère de la Défense avait l’intention de les démanteler et de les revendre à la ferraille lorsque l’escalade des hostilités en Ukraine l’année dernière a radicalement changé la situation sur le marché mondial des armes. Les inspecteurs israéliens ont vérifié les chars et les ont trouvés « suffisamment utilisable pour être vendu ».















Le Times of Israel a rapporté que l’accord est « à la veille d’une signature définitive » et devrait être terminé d’ici trois mois environ.

Israël a déjà exporté le Merkava à un client international. En juillet 2022, les Philippines ont reçu deux unités blindées de couche de pont (AVLB), basées sur le châssis Merkava IV. La vente de véritables chars de combat serait sans précédent, et la première pour un opérateur européen.

Les chars en question sont des modèles Mark II et Mark III, car les Forces de défense israéliennes exploitent actuellement principalement le Mark IV, le Mark V commençant à entrer en service. La bénédiction du Pentagone est nécessaire car les moteurs des chars et plusieurs autres composants sont de fabrication américaine.

Le Merkava (« char ») est une conception israélienne développée au niveau national dans les années 1970, en utilisant les leçons des guerres avec l’Égypte et la Syrie. Toutes les versions ont le moteur à l’avant, avec la tourelle en retrait et un compartiment de combat s’ouvrant vers l’arrière, permettant une double utilisation comme porte-avions d’infanterie. Il est conçu spécifiquement pour le combat urbain et la capacité de survie de l’équipage.