Israël va révoquer les droits des “familles terroristes” et autoriser plus d’armes après avoir tiré

Le cabinet de sécurité israélien a annoncé des mesures visant à révoquer certains droits des “familles terroristes” après deux attentats à Jérusalem-Est, dont l’un a fait sept morts près d’une synagogue.

Avant la réunion de samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu avait promis une réponse “forte” et “rapide” aux attaques menées par deux Palestiniens de Jérusalem-Est.

Par la suite, le cabinet de sécurité a annoncé des mesures visant à révoquer les droits à la sécurité sociale des « familles de terroristes qui soutiennent le terrorisme ». Il a également indiqué qu’il y aura une discussion dimanche par le conseil des ministres sur un projet de loi visant à révoquer leurs cartes d’identité israéliennes.

Les mesures annoncées sont conformes aux propositions des partenaires politiques d’extrême droite de M. Netanyahu qui lui ont permis de revenir au pouvoir fin décembre, après les élections du mois précédent.

Elles s’appliqueront probablement principalement aux Palestiniens de nationalité israélienne (Arabes israéliens) et aux Palestiniens ayant le statut de résident à Jérusalem-Est.

Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tiré sur des passants près d’une synagogue dans le quartier colonial de Neve Yaacov, tuant sept personnes avant d’être abattu.

L’effusion de sang s’est poursuivie samedi, lorsqu’un garçon palestinien de 13 ans a blessé par balle un père israélien de 47 ans et son fils officier de l’armée, 23 ans, à Silwan, juste à l’extérieur de la vieille ville fortifiée de Jérusalem-Est.

Le garçon accusé de l’attaque a été blessé par balle sur les lieux.

Personne n’a revendiqué la responsabilité de l’une ou l’autre des attaques.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis une action “forte” et rapide après deux attaques à Jérusalem-Est menées par des Palestiniens. Source: Getty / MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images

Plans pour plus d’armes

Le cabinet de sécurité a également décidé de faciliter l’obtention des autorisations de port d’armes.

“Quand les civils ont des armes, ils peuvent se défendre”, a déclaré samedi le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, devant un hôpital de Jérusalem.

Les forces israéliennes ont été placées en état d’alerte maximale et l’armée a annoncé qu’elle allait renforcer ses effectifs en Cisjordanie, tandis que les appels à la retenue se sont multipliés depuis l’étranger.

Les attaques sont survenues après l’un des raids les plus meurtriers de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis deux décennies, des tirs de roquettes de militants dans la bande de Gaza et des frappes aériennes israéliennes de représailles.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken est attendu à Jérusalem et à Ramallah lundi et mardi pour discuter des mesures de désescalade.

a suscité l’indignation en Europe et aux États-Unis et la condamnation de plusieurs gouvernements arabes qui ont des liens avec Israël, dont la Jordanie, l’Égypte et les Émirats arabes unis.

Les médias israéliens et palestiniens ont nommé le tireur comme étant Khayri Alqam, qui était loué sur certaines plateformes de médias sociaux en langue arabe.

Qualifiant l’attaque de “particulièrement odieuse”, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, s’est dit “profondément préoccupé par l’escalade actuelle de la violence”.

Mais l’Autorité palestinienne dirigée par le président Mahmud Abbas s’est abstenue de toute condamnation, son bureau insistant sur le fait qu’Israël était “pleinement responsable de la dangereuse escalade”.

La nouvelle violence est survenue après que neuf Palestiniens ont été tués jeudi dans ce qu’Israël a décrit comme une opération de « contre-terrorisme » dans le camp de réfugiés de Jénine.

Il s’agit de l’un des raids les plus meurtriers de l’armée israélienne en Cisjordanie depuis la deuxième Intifada, le soulèvement palestinien de 2000 à 2005.

Israël a déclaré que des membres du Jihad islamique étaient la cible.

Le Jihad islamique et le Hamas ont ensuite tiré plusieurs roquettes sur le territoire israélien.

La plupart des roquettes ont été interceptées par les défenses aériennes israéliennes. L’armée a répondu par des frappes sur des cibles du Hamas à Gaza.

Aucune victime n’a été signalée de part et d’autre, mais les groupes armés de Gaza ont juré d’agir davantage.

Test pour M. Netanyahu

M. Netanyahu, qui est revenu au pouvoir en décembre après seulement 14 mois dans l’opposition, se présente depuis des décennies comme le dirigeant le mieux placé pour assurer la sécurité d’Israël et sera mis à l’épreuve par la vague de violence la plus meurtrière visant les Israéliens depuis des années.

M. Abbas et M. Netanyahu doivent rencontrer séparément M. Blinken la semaine prochaine, des pourparlers qui ont pris une urgence renouvelée au milieu de l’effusion de sang croissante.

Ce sera la première réunion américaine de haut niveau de M. Netanyahu depuis son retour au pouvoir à la tête du gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël.

Les détracteurs nationaux de M. Netanyahu ont poursuivi leurs manifestations samedi, des milliers de personnes se rendant à Tel-Aviv pour s’opposer à son plan controversé de réforme judiciaire qui vise à donner aux politiciens plus de contrôle sur la Cour suprême.

Les manifestants ont observé une minute de silence pour les personnes tuées vendredi.