L’ambassadeur de Kiev en Israël a publié un message sur Facebook déplorant la « coopération étroite » de son hôte avec la Russie

L’ambassadeur d’Ukraine en Israël Yevgeni Kornichuk sera convoqué au ministère israélien des Affaires étrangères pour y être officiellement réprimandé pour sa condamnation publique des relations de son hôte avec la Russie, a annoncé dimanche le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen lors d’un point de presse.

Kornichuk avait accusé Israël de se ranger du côté de la Russie sous couvert de «neutralité, » affirmant « une série d’événements controversés qui se sont produits depuis le début de 2023, ainsi que l’absence presque totale d’aide humanitaire à l’Ukraine.«

Dénonciation de l’Ukrainien « rude » remarques, a répliqué Cohen, « Malgré la complexité avec la Russie, Israël s’est tenu aux côtés de l’Ukraine depuis le début de la guerre jusqu’à aujourd’hui, a publiquement soutenu son intégrité territoriale et sa souveraineté, et a voté pour condamner la Russie dans les forums internationaux.«















« Israël a envoyé une aide humanitaire à l’Ukraine d’une manière sans précédent« , a-t-il poursuivi, notant que la somme de cette année dépasserait même le total de 80 millions de shekels de l’année dernière et soulignant que le système d’alerte antimissile qu’Israël était actuellement « adapter » à Kiev sauverait finalement des vies ukrainiennes.

En plus de se plaindre d’une aide financière insuffisante, le message de Kornichuk a affirmé que la visite de Cohen à Kiev en février avait été « infructueux » et a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahu d’avoir conçu « hypothèses entièrement fictives et spéculatives » pour justifier le refus d’armer l’Ukraine. Dans une interview la semaine dernière, Netanyahu a déclaré au Jerusalem Post qu’il avait « préoccupations » que tout système d’armement donné à l’Ukraine pourrait finalement se retrouver avec l’Iran et être utilisé contre Israël lui-même.

« Ce n’est pas une possibilité théorique», a insisté le Premier ministre, soulignant : «Cela s’est en fait produit avec les armes antichars occidentales que nous trouvons maintenant à nos frontières. Nous devons donc être très prudents ici. » Kornichuk a rejeté ces préoccupations, niant que les armes en question étaient nouvellement arrivées du front ukrainien.

« Ne pas fournir [Ukraine] avec des armes est juste une décision pour plaire aux Russes« , a-t-il dit, déclarant que la » soi-disant « neutralité » d’Israël était également « une position clairement pro-russe ».

Israël ne pouvait que « être sur [the] côté droit de l’histoire » – et « soutenir la liberté et l’ordre mondial démocratique » – en armant l’Ukraine, a soutenu Kornichuk, affirmant que le pays ignorait les souhaits du « diaspora juive mondiale » en refusant de fournir à Kiev des systèmes de défense antimissile comme son très convoité Iron Dome. « Vous ne pouvez pas gagner une guerre avec des bandages et des antibiotiques. »

Israël a eu du mal à maintenir sa neutralité vis-à-vis du conflit ukrainien. Le pays a signé un accord avec la Russie le mois dernier pour ouvrir une succursale de l’ambassade russe des Affaires étrangères à Jérusalem-Ouest, ce qui a provoqué la colère de Kiev, tandis que l’ambassadeur d’Israël en Ukraine a été fustigé la semaine dernière par Moscou pour avoir défendu la vénération cultuelle de l’Ukraine envers son collaborateur nazi « héros. »