Israël va “renforcer” les colonies après des tirs

JÉRUSALEM (AP) – Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi une série de mesures punitives contre les Palestiniens, y compris des plans pour renforcer les colonies juives en Cisjordanie occupée, en réponse à une paire d’attaques par balles qui ont tué sept Israéliens et en ont blessé cinq. autres.

L’annonce a jeté un nuage sur une visite la semaine prochaine du secrétaire d’État américain Antony Blinken et a menacé d’aggraver encore les tensions après l’un des mois les plus sanglants en Cisjordanie et à Jérusalem-Est depuis plusieurs années.

Le cabinet de sécurité de Netanyahu, qui est composé de politiciens radicaux alignés sur le mouvement des implantations en Cisjordanie, a approuvé les mesures à la suite de deux fusillades, dont une attaque devant une synagogue de Jérusalem-Est vendredi soir au cours de laquelle sept personnes ont été tuées.

Le bureau de Netanyahu a déclaré que le Cabinet de sécurité avait accepté de boucler la maison de l’attaquant immédiatement avant sa démolition. Il prévoit également d’annuler les prestations de sécurité sociale pour les familles des assaillants, de faciliter l’obtention de licences d’armes aux Israéliens et d’intensifier les efforts de collecte d’armes illégales.

L’annonce indiquait qu’en réponse aux célébrations publiques palestiniennes de l’attaque, Israël prendrait de nouvelles mesures pour “renforcer les colonies” cette semaine. Il n’a donné aucun autre détail.

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Washington. L’administration Biden, qui a condamné la fusillade, s’oppose à la construction de colonies à Jérusalem-Est et en Cisjordanie – des terres recherchées par les Palestiniens pour un futur État. Le sujet est susceptible d’être à l’ordre du jour alors que Blinken arrive lundi pour des entretiens avec des responsables israéliens et palestiniens.

Les tirs du week-end ont suivi un raid israélien meurtrier en Cisjordanie jeudi qui a tué neuf Palestiniens, pour la plupart des militants. En réponse, des militants palestiniens de la bande de Gaza ont tiré un barrage de roquettes sur Israël, déclenchant une série de frappes aériennes israéliennes en réponse. Au total, 32 Palestiniens ont été tués dans les combats ce mois-ci.

Tôt dimanche, l’armée israélienne a déclaré que les gardes de sécurité de l’implantation de Kedumim en Cisjordanie avaient tiré sur un Palestinien armé d’une arme de poing et publié une photo de ce qu’ils disaient être l’arme. Il n’y avait pas d’autres détails sur l’incident ou l’état de santé de l’agresseur présumé.

On ne sait toujours pas si les mesures israéliennes seront efficaces. Les assaillants de la fusillade du week-end, dont un garçon de 13 ans, semblent tous deux avoir agi seuls et ne faisaient pas partie de groupes militants organisés.

De plus, Netanyahu pourrait subir la pression des membres de son gouvernement, un ensemble de politiciens religieux et ultranationalistes, pour prendre des mesures encore plus dures. De telles mesures pourraient risquer de déclencher davantage de violence et potentiellement entraîner le groupe militant du Hamas à Gaza.

“S’il est même possible de remettre ce génie violent dans la bouteille, même pour un petit moment, cela nécessiterait le renforcement et le déploiement approprié des forces… et une gestion prudente de la crise sans se laisser guider par les appels à la vengeance généralisés”, a écrit Amos. Harel, le commentateur des affaires de défense pour le journal Haaretz.

La fusillade de vendredi, devant une synagogue de Jérusalem-Est le jour du sabbat juif, a fait sept morts et trois blessés parmi les Israéliens avant que le tireur ne soit abattu par la police. Il s’agit de l’attaque la plus meurtrière contre des Israéliens en 15 ans.

Les autorités ont publié les noms de quatre des victimes. Parmi eux, Asher Natan, 14 ans ; Eli Mizrahi, 48 ans, et sa femme Natali, 45 ans ; et Rafael Ben Eliyahu, 56 ans. Les funérailles de certaines victimes étaient prévues samedi soir.

Les personnes en deuil ont allumé des bougies commémoratives près de la synagogue samedi soir, et dans un signe de l’atmosphère chargée, une foule a agressé une équipe de télévision israélienne qui est venue dans la région, scandant “les gauchistes rentrent chez eux”.

Ella Sakovich, une tante de Natali Mizrahi, a déclaré que sa nièce célébrait le sabbat juif avec son mari et son père lorsqu’ils ont entendu des coups de feu à l’extérieur vendredi soir.

« En mangeant, elle et son mari ont voulu aider et sont sortis de la maison pour soigner les blessés ; ils leur ont tiré dessus tous les deux », a déclaré Sakovich dans un communiqué publié par l’hôpital Hadassah, où Natali Mizrahi travaillait en servant de la nourriture aux patients.

En réponse à la fusillade, la police israélienne a intensifié ses activités dans tout Jérusalem-Est et a déclaré avoir arrêté 42 personnes, dont des membres de la famille, qui étaient liées au tireur.

Mais plus tard samedi, un garçon palestinien de 13 ans a ouvert le feu ailleurs à Jérusalem-Est, blessant un Israélien et son fils, âgés de 47 et 23 ans, ont indiqué les ambulanciers. Tous deux étaient pleinement conscients et dans un état modéré à grave à l’hôpital, ont ajouté les médecins.

Alors que la police se précipitait sur les lieux, deux passants avec des armes sous licence ont tiré et maîtrisé l’agresseur de 13 ans, a indiqué la police. La police a confisqué son arme de poing et a emmené l’adolescent blessé à l’hôpital.

Blinken devrait arriver en Israël lundi. L’administration Biden a condamné la fusillade de vendredi soir et a appelé au calme de toutes parts, mais a donné peu de détails sur la manière dont elle compte promouvoir ces objectifs.

Les attaques constituent un test crucial pour le nouveau gouvernement d’extrême droite israélien.

Les deux assaillants palestiniens à l’origine des tirs de vendredi et samedi venaient de Jérusalem-Est.

Les résidents palestiniens de Jérusalem-Est ont le statut de résident permanent, ce qui leur permet de travailler et de se déplacer librement dans tout Israël, mais ils souffrent de services publics médiocres et ne sont pas autorisés à voter aux élections nationales.

Les droits de résidence peuvent être supprimés s’il s’avère qu’un Palestinien vit en dehors de la ville pendant une période prolongée ou dans certains cas de sécurité.

Israël a capturé Jérusalem-Est, ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Les Palestiniens recherchent les trois domaines pour un futur État indépendant. Israël a annexé Jérusalem-Est dans une étape qui n’est pas internationalement reconnue et considère la ville entière comme sa capitale indivise.

Le nouveau ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, s’est présenté comme un exécuteur de la loi et de l’ordre et a fait la une des journaux pour ses promesses de prendre des mesures encore plus fortes contre les Palestiniens.

S’adressant aux journalistes dans un hôpital où les victimes étaient soignées, Ben-Gvir a déclaré qu’il voulait que le domicile du tireur lors de l’attaque de vendredi soit immédiatement bouclé à titre de mesure punitive et a fustigé le procureur général d’Israël pour avoir retardé son ordonnance.

La refonte du système judiciaire israélien, y compris le bureau du procureur général, a été au sommet de l’agenda du nouveau gouvernement, qui affirme que les juges et les juristes non élus ont des pouvoirs écrasants.

La question controversée a contribué à alimenter les protestations hebdomadaires des Israéliens qui affirment que les changements radicaux proposés affaibliraient la Cour suprême et saperaient la démocratie.

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés dans le centre-ville de Tel-Aviv samedi soir pour une nouvelle manifestation. Certains ont brandi des banderoles décrivant Netanyahu et Ben-Gvir comme « une menace pour la paix mondiale ».

Les marcheurs ont également observé une minute de silence à la mémoire des victimes de la fusillade de Jérusalem.

Les dirigeants palestiniens de Cisjordanie, quant à eux, ont confirmé leur décision de mettre fin à la coordination sécuritaire avec Israël pour protester contre le raid meurtrier à Jénine.

Après une réunion dirigée par le président Mahmoud Abbas à Ramallah, l’Autorité palestinienne a appelé la communauté internationale et l’administration américaine à forcer Israël à cesser ses raids en Cisjordanie.

L’année dernière, alors que l’armée israélienne intensifiait ses raids d’arrestations à la suite d’une série d’attaques meurtrières palestiniennes en Israël, au moins 150 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Il s’agit du nombre de morts annuel le plus élevé depuis plus d’une décennie et demie. Plus de 30 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens l’année dernière, selon des chiffres israéliens.

Israël dit que la plupart des morts étaient des militants. Mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Josef Federman, Associated Press