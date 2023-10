« La décision a été prise », a déclaré Alexandre Ben Zvi, l’envoyé à Moscou.

Israël va probablement poursuivre ses projets d’opération terrestre à Gaza, a déclaré vendredi l’envoyé de Jérusalem-Ouest à Moscou, Alexandre Ben Zvi, à Russia 24, ajoutant que le gouvernement avait déjà pris la décision.

« Une opération au sol n’est pas exclue » Ben Zvi a d’abord répondu lorsqu’on lui a demandé, soulignant qu’Israël avait déclaré être en état de guerre, ce qui envisageait « toutes sortes d’opérations, notamment aériennes, maritimes et terrestres » opérations. L’ambassadeur a ajouté qu’il pensait que la possibilité d’une invasion terrestre était « supérieur à 50 %. »

Lorsqu’on l’a pressé, il a dit que « La décision a été prise, » ajoutant qu’Israël cherche à « destruction de toutes les structures terroristes » du groupe palestinien Hamas basé à Gaza, et veut également libérer les otages pris par les militants. « On ne peut pas y parvenir sans recourir à une opération au sol. »

Ses commentaires interviennent juste un jour après que le ministre israélien de l’Economie, Nir Barkat, a déclaré à ABC News que le gouvernement avait donné le feu vert à l’armée pour lancer l’offensive. « Nous ferons tout notre possible pour amener nos otages [back] vivant, » a-t-il déclaré, soulignant que détruire le Hamas est la « première et dernière priorité » – « même si cela prend un an ».















L’escalade actuelle fait suite à une attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre. L’assaut initial et les affrontements qui ont suivi entre le Hamas et les Forces de défense israéliennes (FDI) ont coûté la vie à environ 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, selon les autorités.

Israël a répondu par une campagne de bombardements massifs contre Gaza, faisant près de 3 500 morts jeudi, selon les autorités sanitaires de l’enclave palestinienne.

Israël a prévenu qu’il lancerait une opération terrestre à Gaza dès les premiers stades de l’escalade. L’armée israélienne a déclaré la semaine dernière qu’elle était prête à « étendre l’offensive » y compris par le biais d’un « opérations terrestres approfondies ». Mardi, cependant, le porte-parole de Tsahal, le lieutenant-colonel Richard Hecht, a déclaré aux journalistes que l’armée pourrait adopter une ligne d’action différente.

L’opération potentielle a suscité une inquiétude généralisée. L’Union africaine et la Ligue arabe ont toutes deux exhorté Israël à cesser les hostilités lundi. Le président égyptien Abdel Fatah el-Sisi et le roi Abdallah de Jordanie ont lancé un appel similaire jeudi, mettant en garde contre une potentielle catastrophe régionale.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière qu’une opération terrestre serait difficile et « lourde de conséquences pour toutes les parties » et le bilan des victimes civiles qui en résultera sera probablement « absolument inacceptable ».