Israël va frapper plus de tunnels du Hamas sous les maisons de Gaza, des roquettes tirées du Liban

Les frappes aériennes des avions de combat israéliens ont tué six personnes à Gaza mercredi et ont rasé une maison de famille élargie dans le territoire qui abritait 40 personnes. Des membres de la famille affirment qu’un missile d’avertissement tiré cinq minutes avant le bombardement a permis à tout le monde dans la maison de s’échapper avec leur vie.

« En réponse, les forces d’artillerie de Tsahal frappent un certain nombre de cibles au Liban », ont déclaré les Forces de défense israéliennes (FDI) sur son compte Twitter.

Tard mercredi après-midi, les responsables de la sécurité libanais ont signalé plusieurs roquettes tirées du sud du Liban vers Israël. L’armée israélienne a déclaré que des sirènes de raid aérien avaient été déclenchées dans le nord d’Israël et que l’une des quatre roquettes tirées sur le pays avait été interceptée par son système de défense antimissile Iron Dome.

Les hostilités se sont étendues à Jérusalem, en Cisjordanie et en Israël, alors que des manifestants palestiniens en solidarité avec les Gazaouis se heurtaient à la police israélienne, certains des manifestants lançant des pierres tandis que la police répondait avec des gaz lacrymogènes. De nombreux manifestants ne soutiennent pas le Hamas, mais considèrent les manifestations comme des actes de résistance contre l’occupation par Israël des territoires palestiniens.

Israël continue de bombarder Gaza alors que la violence israélo-palestinienne entre dans sa deuxième semaine et que les militants dans la bande de Gaza bloquée poursuivent leurs tirs de roquettes.

Pendant ce temps, la France, l’Égypte et la Jordanie ont toutes fait pression pour un cessez-le-feu immédiat et un accès sans entrave à l’aide humanitaire dans la bande de Gaza assiégée.

« Les trois dirigeants (de la France, de l’Égypte et de la Jordanie) ont souligné l’urgence de s’attaquer aux causes profondes du conflit israélo-palestinien en reprenant des négociations efficaces pour parvenir à une paix juste et durable », a déclaré mercredi un communiqué conjoint.

« Les trois dirigeants ont souligné que la résolution du conflit israélo-palestinien sur la base de la solution à deux États reste indispensable pour une paix globale dans la région. »

Les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ont entre-temps fait pression pour des résolutions appelant à des cessez-le-feu, que les États-Unis ont tous bloqués jusqu’à présent, apparemment parce que les textes ne mentionnaient pas les attaques à la roquette du Hamas comme faisant partie du problème. Le dernier rejet américain d’une résolution a eu lieu mardi soir, laissant le Conseil de sécurité sans déclaration commune alors que les bombes et les roquettes continuaient de voler.