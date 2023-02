Israël va envoyer une aide pour le tremblement de terre au vieil ennemi de la Syrie dans un rare exemple de coopération entre voisins ennemis

Israël a déclaré lundi qu’il avait reçu une demande syrienne d’assistance aux secours du tremblement de terre pour l’État arabe et qu’il était prêt à obéir, dans ce qui serait une coopération rare entre les voisins ennemis.

Le journal pro-gouvernemental syrien Al Watan a cité une source officielle comme niant que Damas avait fait une telle demande à Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans un discours qu’il avait ordonné l’envoi d’aide en Turquie, l’épicentre du tremblement de terre de lundi, avec les ponts aériens qui ont commencé dans l’après-midi.

“Puisqu’une demande a également été reçue pour le faire pour de nombreuses victimes du tremblement de terre en Syrie, j’ai demandé de le faire également”, a-t-il déclaré lors de la cérémonie dans un hôpital près de Tel-Aviv.

Dans des remarques télévisées ultérieures à son parti, Netanyahu a déclaré que la demande d’aide humanitaire pour la Syrie avait été relayée “par un responsable diplomatique” – qu’il n’a pas identifié.

“J’ai approuvé cela, et je pense que ces choses seront réalisées bientôt”, a déclaré Netanyahu.

Les responsables syriens ont fait état de centaines de morts dans le pays déchiré par la guerre civile, à la fois dans les zones sous contrôle de Damas et dans le nord-ouest tenu par l’opposition.

Interrogé sur qui avait fait la demande concernant la Syrie citée par Netanyahu, un responsable israélien a répondu à Reuters : “Les Syriens”. Lorsqu’on lui a demandé si cela faisait référence aux membres de l’opposition ou au gouvernement du président Bachar al-Assad, le responsable a simplement répondu : “Syrie”.

Le radiodiffuseur public israélien Kan a déclaré dans un reportage sans source que la Russie avait relayé la demande d’Israël d’aider la Syrie.

L’ambassade de Russie en Israël s’est refusée à tout commentaire.

L’aide qu’Israël enverra comprend des couvertures, des tentes et des médicaments, a déclaré Kan, ajoutant que le gouvernement Netanyahu avait également indiqué sa volonté d’accueillir des victimes si on le lui demandait.

Il n’était pas clair comment cette aide serait acheminée vers la Syrie.

Israël et la Syrie sont en état de guerre depuis des décennies, avec des périodes de cessez-le-feu. Pendant un certain temps, Israël a aidé les rebelles syriens à travers les hauteurs occupées du Golan, et en 2018, il a travaillé avec la Jordanie et Washington pour évacuer les secouristes syriens « casques blancs » et leurs familles fuyant une avancée gouvernementale.

Damas a cherché à qualifier ces bénéficiaires de terroristes – y compris certains ayant juré la destruction d’Israël.

“Si Netanyahu a reçu une telle demande (d’aide), c’est certainement de la part de ses alliés et amis de l’Etat islamique, de Jabhat al-Nusra et d’autres organisations terroristes”, a déclaré Al Watan citant une source officielle. Il a en outre accusé le Premier ministre israélien d’exploiter le tremblement de terre pour “induire en erreur l’opinion publique”.