Israël va envahir Gaza après le départ de Biden – Der Spiegel

Le président américain a condamné « l’attaque terroriste brutale » du Hamas en annonçant mercredi un voyage en temps de guerre en Israël.

Une offensive terrestre israélienne à Gaza n’aura probablement lieu qu’après que le président américain Joe Biden aura terminé sa visite dans le pays, a rapporté mardi le site d’information Der Spiegel.

Le média allemand a cité des sources anonymes suggérant qu’il existe «des signes croissants» que tout projet d’invasion de l’enclave palestinienne sera « presque impossible » pendant que Biden est en Israël.

Le rapport du Spiegel intervient quelques heures après que la Maison Blanche a confirmé que Biden devait se rendre mercredi en Israël et en Jordanie dans le cadre des efforts de Washington pour démontrer son soutien à Israël dans son conflit avec le Hamas, tout en atténuant les problèmes humanitaires dans la bande de Gaza déchirée par la guerre.

Les États-Unis ont également exprimé leurs inquiétudes quant à la situation qui pourrait dégénérer en un conflit plus large si d’autres puissances régionales s’impliquent.

« Mercredi, je me rendrai en Israël pour exprimer ma solidarité face à l’attaque terroriste brutale du Hamas. » un message de Biden sur X, anciennement Twitter, lu tôt mardi. « Je me rendrai ensuite en Jordanie pour répondre aux besoins humanitaires urgents, rencontrer les dirigeants et expliquer clairement que le Hamas ne défend pas les droits des Palestiniens à l’autodétermination. »

En savoir plus Les États-Unis envoient 2 000 Marines sur les côtes israéliennes – médias

Israël a rassemblé des milliers de soldats à sa frontière avec Gaza pour une opération terrestre dans l’enclave, dans le cadre de mesures de représailles contre le groupe militant palestinien Hamas suite à son incursion du 7 octobre sur le territoire israélien. Environ 1 400 Israéliens, pour la plupart des civils, ont été massacrés par le Hamas.

Les forces armées israéliennes ont mené une campagne de bombardements sans précédent sur l’enclave dans les jours qui ont suivi. L’armée de l’air israélienne a déclaré avoir largué plus de 6 000 bombes sur Gaza au cours des six premiers jours du conflit. Les rapports indiquent que plus de 2 800 personnes sont mortes dans les frappes aériennes, tandis que les Nations Unies (ONU) ont déclaré qu’au moins un million de personnes ont été déplacées.

L’ONU a également averti que la situation à Gaza pourrait se détériorer et déboucher sur une grave crise humanitaire.

Faisant référence à la visite de Biden au Moyen-Orient mardi matin, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré qu’elle démontrerait l’engagement de Washington. « Solidarité avec Israël » et représente un « un engagement sans faille en faveur de sa sécurité ».