Le Premier ministre Benjamin Netanyahu et les membres de son cabinet lui attribuent la responsabilité d’une souche à propagation plus rapide détectée pour la première fois au Royaume-Uni le mois dernier. Les responsables israéliens ont confirmé quatre cas de cette tension le 23 décembre, quelques jours après que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait déclaré qu’il s’agissait d’un problème émergent là-bas.

Lors d’une réunion du cabinet mardi, Netanyahu a déclaré aux ministres, « nous sommes dans un état d’urgence » alors que les ministres ont convenu d’un verrouillage qui doit commencer vendredi qui ferme les écoles, les entreprises non essentielles et oblige les résidents à rester dans un rayon d’un kilomètre de leur domicile. .

Dans le même temps, le ministère de la Santé a commencé à mettre en place un système de communication et de distribution afin que lorsque les flacons contenant le vaccin arrivent, ils puissent être mis en marche, a-t-il déclaré.

Les patients de la base de données du premier groupe à recevoir le vaccin ont eu un rendez-vous par e-mail, SMS ou via une feuille d’inscription en ligne avec une date et une plage horaire pour se faire vacciner. Des cliniques régulières, des centres communautaires, des hôpitaux et quelques stades sportifs ont été transformés en centres de vaccination et dotés d’agents de santé préalablement formés, en attente d’action, a-t-il déclaré.

Parce que le vaccin ne peut pas être recongelé après sa décongélation, Israël encourage les responsables des sites de vaccination à utiliser chaque dose.

Grotto a déclaré qu’il existe une liste d’attente de personnes qui peuvent intervenir à bref délai si d’autres personnes ne se présentent pas à la fin de la journée. Les responsables des centres de distribution divisent également les flacons en emballages plus petits, adaptés à chaque centre, un autre effort pour éviter le gaspillage.

Les défis d’Israël, cependant, sont loin d’être terminés. Les responsables de la santé ont récemment confirmé que près de 500 doses avaient été gaspillées dans le sud du pays parce que les agents de santé ne pouvaient pas mettre suffisamment de personnes en attente pour se rendre dans les centres de vaccination.

Israël attend plus de livraisons de Pfizer. Il a également conclu des accords avec Moderna et AstraZeneca, mais ces plans n’ont pas encore été livrés. Mais ils sont attendus prochainement. Israël travaille également sur son propre vaccin, mais on ne sait pas quand il sera prêt.