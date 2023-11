Israël va entamer des « pauses » quotidiennes de quatre heures dans les combats dans le nord de Gaza, selon les États-Unis | Conflit israélo-palestinien Actualités

Israël a accepté d’entamer des pauses quotidiennes de quatre heures dans les combats dans le nord de Gaza pour permettre aux populations de fuir les hostilités, a annoncé la Maison Blanche, dans ce qu’elle a qualifié de pas dans la bonne direction.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré que la première pause humanitaire serait annoncée jeudi, ajoutant qu’Israël s’était engagé à annoncer chaque fenêtre de quatre heures au moins trois heures à l’avance.

« Les Israéliens nous ont dit qu’il n’y aurait pas d’opérations militaires dans ces zones pendant la durée de la pause et que ce processus commence aujourd’hui », a déclaré Kirby.

Le président américain Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait demandé à Israël une « pause de plus de trois jours » lors des négociations sur la libération de certains prisonniers détenus par le groupe palestinien Hamas, mais il a exclu la possibilité d’un cessez-le-feu général.

Kirby a clairement indiqué qu’il n’y aurait pas de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, affirmant que cela aiderait le groupe palestinien à « légitimer ce qu’il a fait » le 7 octobre, « et nous n’allons tout simplement pas tolérer cela pour le moment ».

Biden avait demandé au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d’instituer des pauses quotidiennes lors d’un appel lundi.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré par Netanyahu à cause des retards dans l’instauration des pauses humanitaires, Biden a répondu : « Cela a pris un peu plus de temps que je ne l’espérais ».

Dans un reportage depuis Washington DC, Kimberly Halkett d’Al Jazeera a déclaré que ces pauses « permettront la libération potentielle des captifs que le Hamas détient actuellement… et l’entrée de médicaments et de nourriture et la sortie de ceux qui vivent à l’intérieur de Gaza et qui ont la double nationalité ». .

« Les États-Unis ont également déclaré qu’ils avaient pour objectif d’acheminer quotidiennement 150 camions d’aide à Gaza », a-t-elle ajouté.

Au moins 10 812 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre. En Israël, le bilan des morts sur la même période s’élève à plus de 1 400.

L’annonce des États-Unis est loin de répondre aux besoins de Gaza, a déclaré à Al Jazeera Abdel Hamid Siyam, expert du Moyen-Orient à l’Université Rutgers.

« Les pauses ne sont pas une solution », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il faut un « cessez-le-feu pour que l’aide humanitaire puisse arriver sans interruption, que les étrangers puissent quitter le pays et que des négociations puissent avoir lieu ».

« Si ce n’est qu’une pause pour permettre aux gens de se déplacer du nord vers le sud, cela n’a pas fonctionné dans le passé et cela ne fonctionnera pas à l’avenir », a-t-il déclaré. « En quatre heures, les gens ne peuvent pas venir. Ils n’ont pas de voiture, ils n’ont pas de carburant. Ça ne marchera pas. »

« Il y a maintenant une pression croissante sur Israël pour qu’il s’ouvre à un véritable cessez-le-feu, une véritable trêve d’un jour, deux ou trois. Je pense que cela arrivera dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Négociations d’otages

Des pourparlers indirects ont lieu au Qatar – qui a également joué un rôle dans la libération de quatre otages par le Hamas le mois dernier – en vue d’une libération plus importante d’otages.

Le directeur de la CIA, William Burns, était à Doha jeudi pour discuter des efforts visant à obtenir la libération des otages à Gaza avec le Premier ministre qatari et le chef de l’agence de renseignement israélienne du Mossad, selon un responsable américain.

Burns a rencontré le chef du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré le responsable, qui s’est entretenu avec l’Associated Press sous couvert d’anonymat pour discuter de questions sensibles. Le Qatar est un intermédiaire fréquent dans les relations internationales avec le Hamas.