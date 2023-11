Israël va entamer des pauses quotidiennes de 4 heures dans les combats, selon les États-Unis

il y a 8 mois / 12h19 HNE

Biden dit qu’il veut une pause “beaucoup plus longue que 3 jours”

Alors qu’il montait à bord d’Air Force One en route vers l’Illinois pour un événement de campagne, le président Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il avait demandé une pause humanitaire plus longue que celle annoncée. “Vous savez, je demande une pause depuis bien plus de trois jours”, a-t-il déclaré.

Quant aux otages toujours en captivité, il a déclaré : « Nous avons bon espoir. Les choses avancent. » Et lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré par la façon dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu réagissait à sa contribution, Biden a répondu qu’il “prenait un peu plus de temps que ce que j’espérais”.

Biden a également évoqué la possibilité imminente d’une fermeture du gouvernement et ce que cela pourrait signifier pour l’aide à Israël et à l’Ukraine. “J’aimerais que la Chambre se mette au travail. Je ne plaisante pas. Ce n’est pas une déclaration politique. L’idée que nous jouions à un jeu avec un arrêt en ce moment est tout simplement bizarre”, a-t-il déclaré.

“Et je pense que nous devrions pouvoir combiner l’Ukraine et Israël, et je suis ouvert aux discussions sur la frontière. Et j’ai déjà fait quelques propositions. Cela n’est donc pas nécessaire.”