Israël va entamer des pauses quotidiennes de 4 heures dans les combats, selon les États-Unis

“Nous ne cherchons pas à occuper” Gaza, dit Netanyahu Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi dans une interview : « nous ne cherchons pas à gouverner Gaza, nous ne cherchons pas à l’occuper », mais il s’est engagé à détruire le Hamas. « Nous allons continuer jusqu’à ce que nous éradiquions le Hamas. Rien n’arrêtera cela », Netanyahu dit dans une interview sur Fox News. Netanyahu n’a pas donné d’estimation du délai prévu pour l’offensive militaire contre le Hamas à Gaza. « Nous ne cherchons pas à gouverner Gaza, nous ne cherchons pas à l’occuper. Mais nous cherchons à lui offrir, ainsi qu’à nous, un avenir meilleur et à l’ensemble du Moyen-Orient – ​​et cela nécessite de vaincre le Hamas », a déclaré Netanyahu dans l’interview accordée à Fox. «Je me suis fixé des objectifs. Je n’ai pas fixé de calendrier, parce que vous savez, cela peut prendre plus de temps. J’aimerais que cela prenne peu de temps”, a-t-il déclaré. Netanyahou dans une interview avec ABC News cette semaine, il avait déclaré qu’Israël assumerait « la responsabilité globale de la sécurité » de Gaza pour une période indéterminée après la guerre. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré cette semaine à Tokyo qu’il était clair que « Gaza ne peut pas continuer à être dirigée par le Hamas », mais qu’« il est également clair qu’Israël ne peut pas occuper Gaza ».

Des soldats israéliens tamisent les cendres d’un kibboutz attaqué par le Hamas GIL Cohen-Magen / AFP – Getty Images Des soldats israéliens aident aujourd’hui les archéologues de l’Autorité israélienne des antiquités à trier les cendres des habitations incendiées du kibboutz Nir Oz, dans le sud d’Israël, pour identifier les résidents disparus après l’attaque du 7 octobre par des militants du Hamas. Plus de 20 personnes auraient été tuées et au moins 75 auraient été prises en otage à Nir Oz.

Près de la moitié des logements de Gaza sont endommagés, selon une évaluation de l’ONU Un rapport de l’ONU dresse un tableau sombre de l’effondrement de l’économie palestinienne après un mois de guerre et le siège quasi total de Gaza par Israël. Le produit intérieur brut a diminué de 4 % en Cisjordanie et à Gaza au cours du premier mois de la guerre, plongeant plus de 400 000 personnes dans la pauvreté – un impact économique jamais vu dans les conflits en Syrie et en Ukraine ou dans aucune guerre précédente entre Israël et le Hamas. Au moins 45 % de tous les logements de la bande de Gaza ont également été endommagés ou détruits par les bombardements israéliens, selon l’évaluation publiée aujourd’hui par le Programme des Nations Unies pour le développement et la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie occidentale. Si la guerre continue pendant un deuxième mois, selon les projections de l’ONU, le PIB palestinien, qui était de 20,4 milliards de dollars avant la guerre, chutera de 8,4 %. Cela représente une perte de 1,7 milliard de dollars. Et si le conflit dure un troisième mois, le PIB palestinien chutera de 12 %, avec des pertes de 2,5 milliards de dollars et plus de 660 000 personnes plongées dans la pauvreté. Al Dardari Abdallah, secrétaire général adjoint du Programme des Nations Unies pour le développement, a déclaré qu’une perte de 12 % du PIB à la fin de l’année serait « massive et sans précédent ». À titre de comparaison, dit-il, l’économie syrienne perdait 1 % de son PIB par mois au plus fort du conflit, qui a débuté en 2011, et il a fallu 18 mois de combat à l’Ukraine pour perdre 30 % de son PIB.

Thomas Hand, un père irlandais qui vit en Israël depuis des décennies, a laissé sa fille dormir chez un ami de l’autre côté du kibboutz de Beer le 6 octobre. Le lendemain, après que les militants du Hamas ont terrorisé leur village et que Hand a été Secouru par des soldats israéliens, on lui a dit que sa fille de 8 ans, Emily, avait été retrouvée morte. Mais c’était faux, car quelques semaines plus tard, les soldats de Tsahal ont déclaré à Hand qu’ils n’avaient trouvé aucun signe de son corps et qu’ils pensaient qu’elle avait été emmenée à Gaza en otage, avec son amie et la mère de son amie. La Croix-Rouge n’a pas été en mesure de fournir à Hand la moindre preuve de vie pour sa fille unique, mais il garde espoir qu’elle soit en vie, et il a déclaré : « Les preuves dont je dispose sont suffisantes pour me dire qu’elle est en vie. » Emily fêtera son neuvième anniversaire la semaine prochaine. “Nous t’aimons, nous t’attendons, nous voulons que tu rentres bientôt à la maison”, a déclaré Hand dans un message à Emily. “J’espère que tu seras là pour ton anniversaire. Sois fort, nous savons que tu es fort.”

Chris Christie se rendra en Israël L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, se rendra en Israël demain, a-t-il annoncé jeudi lors d’une mairie à Merrimack, dans le New Hampshire. Ce voyage fait de Christie le premier candidat républicain à la présidence à se rendre dans le pays depuis l’attaque des militants du Hamas le 7 octobre. “Je veux le voir par moi-même”, a-t-il déclaré aux participants. “Je ne pense pas qu’on puisse essayer d’être président des Etats-Unis et avoir peur d’aller voir ce qui se passe sur le terrain.” Sur place, il prévoit de rencontrer les familles des otages kidnappés, des soldats de Tsahal et des responsables gouvernementaux.

Des manifestants pro-palestiniens manifestent au New York Times Des manifestants pro-palestiniens ont occupé aujourd’hui le hall du New York Times, accusant les médias de trahir un parti pris en faveur d’Israël dans leur couverture de la guerre et exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Des centaines de manifestants menés par un groupe de professionnels des médias se faisant appeler « Writers Bloc » se sont rassemblés devant le siège de la publication à Manhattan, et beaucoup d’entre eux sont entrés dans l’atrium du bâtiment pour un sit-in et une veillée qui ont duré plus d’une heure. “Le New York Times a largement couvert la guerre entre Israël et le Hamas avec équité, impartialité et une compréhension constante des complexités du conflit”, a déclaré Danielle Rhoades Ha, vice-présidente principale des communications externes du Times, dans un communiqué. Nous soutenons pleinement le droit de ce groupe d’exprimer son point de vue, même si nous ne sommes pas d’accord avec sa description de notre couverture.» Le bureau des communications de la police de New York a déclaré qu’il estimait que 100 manifestants se trouvaient devant les bureaux du Times, qu’il y avait « des rapports selon lesquels « quelques » personnes à l’intérieur » du bâtiment et qu’« il n’est pas déterminé si ces personnes ont été escortées dehors ». “. Le bureau a déclaré qu’il n’avait eu connaissance d’aucune arrestation lors de la manifestation dans le bâtiment du Times ou de toute autre manifestation d’aujourd’hui. Le sit-in faisait suite à une série d’actions dans des lieux très médiatisés de New York, notamment la Statue de la Liberté et le Grand Central Terminal, destinées à attirer l’attention sur le nombre croissant de morts à Gaza.

65 camions humanitaires entrent à Gaza alors que le Croissant-Rouge réclame du carburant La Société du Croissant-Rouge palestinien indique que 65 camions chargés d’aide du Croissant-Rouge égyptien et sept ambulances en provenance du Koweït sont passés aujourd’hui par le terminal de Rafah. Le PRCS a reçu hier 106 camions. Dans un communiqué de presse conjoint publié cette semaine, les Croissants-Rouges palestinien et égyptien ont appelé à un soutien accru et ont cité le carburant, l’eau potable, les fournitures médicales et la nourriture comme leurs priorités. Bien que de la nourriture, des fournitures médicales et de l’eau aient été fournies, le carburant n’a jusqu’à présent pas été autorisé à entrer à Gaza. Israël s’est opposé à l’aide en carburant, arguant que le Hamas pourrait utiliser le carburant pour alimenter ses roquettes. Le poste frontière de Rafah, contrôlé par les autorités égyptiennes et le Hamas, est le seul point d’entrée de l’aide à Gaza. Alors que les besoins d’aide ont grimpé en flèche, les niveaux actuels d’aide entrant dans la bande de Gaza ne représentent qu’une fraction de l’aide fournie avant la guerre. La coordinatrice humanitaire de l’ONU, Lynn Hastings, a déclaré à NBC News que 450 camions d’aide étaient entrés quotidiennement à Gaza avant le 7 octobre.

La Maison Blanche a annoncé qu’Israël s’engageait à faire des pauses de combat de quatre heures chaque jour pour permettre à l’aide humanitaire d’entrer à Gaza. Plus tôt dans la journée, Andrea Mitchell de NBC News a été rejointe par le correspondant Raf Sanchez et Jason Straziuso, du Comité international de la Croix-Rouge, pour discuter de la date de la première pause, de la manière dont l’accord a été conclu et de l’importance de l’aide destinée aux citoyens de Gaza. “Nous souhaitons pouvoir pénétrer de force là où se trouvent ces otages”, a déclaré Straziuso. “Le fait est que nous avons besoin de la permission des personnes qui détiennent les armes et de celles qui contrôlent le territoire.”

Biden a annoncé une pause de quatre heures dans les combats afin de « faire pression » sur Netanyahu Israël a accepté des pauses quotidiennes de quatre heures, une décision que le président Biden aurait souhaité que le Premier ministre Benjamin Netanyahu fasse plus tôt, rapporte Monica Alba, correspondante de NBC News à la Maison Blanche.

L’armée israélienne affirme qu’un drone non identifié a frappé la ville d’Eilat, dans le sud du pays JERUSALEM — Un drone non identifié a frappé un bâtiment civil dans la ville portuaire d’Eilat, dans le sud d’Israël, a annoncé jeudi l’armée israélienne, ne causant que de légers dégâts et aucun blessé. Ces dernières semaines, les pays alignés sur l’Iran Houthis Le mouvement au Yémen a lancé des attaques répétées de missiles et de drones contre Israël, mais toutes ont été abattues ou ont échoué. “L’identité du drone et les détails de l’incident sont en cours d’examen”, a indiqué l’armée dans un communiqué, faisant référence à un véhicule aérien sans pilote. Dans un autre incident, l’armée a déclaré que dans la zone de la mer Rouge, à laquelle Israël a accès via le port d’Eilat, son système de défense aérienne « Arrow » a réussi à intercepter un missile lancé vers son territoire. Les Houthis font partie de l’alliance régionale alignée sur l’Iran, qui comprend également le Hezbollah libanais, qui a soutenu le Hamas dans son conflit avec Israël. Les Houthis gouvernent des pans entiers du Yémen, y compris la capitale, Sanaa, à plus de mille kilomètres d’Israël.