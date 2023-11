Israël va entamer des pauses de 4 heures chaque jour, annonce la Maison Blanche

Les Palestiniens fuyant le nord de Gaza se dirigent vers le sud, dans le contexte du conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans le centre de la bande de Gaza, le 9 novembre 2023. REUTERS/Mohammed Salem



Israël va commencer à mettre en œuvre des pauses de quatre heures dans les opérations militaires dans les zones du nord de Gaza chaque joura déclaré jeudi un porte-parole de la Maison Blanche.

Les pauses sont censées permettre pour que l’aide humanitaire puisse pénétrer dans l’enclave assiégée et permettre aux civils de fuir loin des combats.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale, a déclaré qu’Israël annoncerait le moment des pauses trois heures à l’avance.

« Les Israéliens nous ont dit qu’il n’y aurait pas d’opérations militaires dans ces zones pendant la durée de la pause et que ce processus commence aujourd’hui », a déclaré Kirby, le qualifiant de « pas dans la bonne direction ».

Kirby a déclaré que la décision d’Israël d’autoriser des pauses de quatre heures est intervenue après « un engagement considérable de la part de l’administration pour essayer de garantir que l’aide humanitaire puisse entrer et que les gens puissent sortir en toute sécurité ». Il a ajouté que les pauses offriraient de « brèves fenêtres d’opportunité » pour le passage en toute sécurité des otages détenus par le Hamas.

Il a déclaré que l’engagement s’était manifesté à tous les niveaux de l’administration, y compris entre le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et les a qualifiés de première étape « significative ».

« Nous avons exhorté les Israéliens à minimiser les pertes civiles et à faire tout ce qu’ils peuvent pour réduire ces chiffres », a déclaré Kirby, affirmant qu’ils fourniraient « un espace de respiration pendant quelques heures » pour que les civils puissent se mettre à l’abri du danger.

Israël a averti les civils de se déplacer vers le sud de Gaza alors qu’il attaque des cibles au nord, une tâche qui s’est avérée difficile – voire impossible – pour de nombreux Palestiniens de l’enclave. Les civils n’ont pas pu quitter Gaza en grand nombre depuis le début de la guerre ; des groupes de ressortissants étrangers et certains Palestiniens blessés ont récemment été autorisés à quitter l’enclave.

Il a ajouté que les États-Unis souhaiteraient que les pauses quotidiennes se poursuivent aussi longtemps que l’aide humanitaire à Gaza sera nécessaire.

Biden a donné plus d’informations sur ses discussions avec les Israéliens plus tard jeudi, déclarant aux journalistes qu’il préconisait une pause humanitaire de plus de trois jours.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait demandé à Netanyahu une pause de trois jours dans les opérations militaires pour faciliter ce processus, il a répondu : « Je demande une pause depuis bien plus de trois jours. Oui », ajoutant plus tard : « J’ai demandé une pause encore plus longue pour certains d’entre eux. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il était frustré par Netanyahu et si le Premier ministre israélien avait écouté les demandes du président, il a minimisé ses inquiétudes mais a déclaré que cela avait « pris un peu plus de temps que ce que j’espérais ».

